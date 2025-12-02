このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
DFBポカール
team-logoボーフム
Vonovia Ruhrstadion
team-logoシュトゥットガルト
Yuta Tokuma

【12月4日】ボーフムvsシュトゥットガルトのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール ラウンド16

【三好康児出場予定】DFBポカール2025-26 ラウンド16、ボーフム対シュトゥットガルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

日本時間2025年12月4日(木)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール ラウンド16で、三好康児の所属するボーフムと、シュトゥットガルトが対戦する。

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

本記事では、ボーフムvsシュトゥットガルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ボーフムvsシュトゥットガルト｜試合日程・キックオフ時間

ボーフムvsシュトゥットガルトは、日本時間12月4日(木)にボーフムのホーム、ヴォノヴィア・ルーアシュターディオンで開催される。

  • 大会：2025-26 DFBポカール ラウンド16
  • 日時：2025年12月4日(木) 2:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ボーフム vs シュトゥットガルト
  • 会場：ヴォノヴィア・ルーアシュターディオン

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

ボーフムvsシュトゥットガルト｜放送・配信予定

DFBポカール ラウンド16のボーフムvsシュトゥットガルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

ボーフムvsシュトゥットガルトのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

ボーフムvsシュトゥットガルト チーム情報

ボーフム vs シュトゥットガルト 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • U. Roesler

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

BOC
-直近成績

ゴールを許す
9/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

VFB
-直近成績

ゴールを許す
13/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

BOC

直近の 5 試合

VFB

1

Win

0

引分け

4

勝利

3

得点

14
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

順位表

0