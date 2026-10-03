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Asian Games
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【10/3】日本vs3はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【10月3日】サッカー男子 日本vs韓国のテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜アジア競技大会2026決勝

Asian Games
U-23韓国 対 U-21日本
U-23韓国
U-21日本

【アジア競技大会2026】男子サッカー決勝、日本代表対韓国代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定、開催日・キックオフ時間を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

2026年10月3日(土)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の男子サッカー決勝で、日本代表と韓国代表が対戦する。

【アジア大会】サッカー男子決勝日本vs韓国はU-NEXTがライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、日本vs韓国の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vs韓国｜試合スケジュール・キックオフ時間

日本vs韓国は、10月3日(土)に豊田スタジアムで開催される。

  • 大会：第20回アジア競技大会 決勝
  • 日時：2026年10月3日(土)19:30キックオフ
  • 対戦：日本代表 vs 韓国代表
  • 会場：豊田スタジアム
【アジア大会】サッカー男子決勝日本vs韓国はU-NEXTがライブ配信！無料体験で視聴

日本vs韓国｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs韓国は『U-NEXT』がライブ配信を行う。テレビは地上波『TBS系列』とTVerが生中継・配信予定だ。

『U-NEXT』では10月3日(土)19:10からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ライブ配信 19:10～
視聴はこちら

TBS系列

生中継

TVer

TBS同時配信

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

【アジア大会】サッカー男子決勝日本vs韓国はU-NEXTがライブ配信！無料体験で視聴

日本vs韓国戦のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【アジア大会】サッカー男子決勝日本vs韓国はU-NEXTがライブ配信！無料体験で視聴

日本vs韓国｜チーム情報

サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号

ポジション

選手名

所属

1

GK

ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾

名古屋グランパス

12

GK

小林 将天

松本山雅FC

23

GK

荒木 琉偉

ガンバ大阪

2

DF

梅木 怜

FC今治

3

DF

小杉 啓太

アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）

4

DF

土屋 櫂大

福島ユナイテッドFC

5

DF

市原 吏音

AZアルクマール（オランダ）

6

DF

永野 修都

FC東京

15

DF

森 壮一朗

ファジアーノ岡山

21

DF

佐藤 海宏

アルビレックス新潟

22

DF

岡部 タリクカナイ颯斗

東洋大

7

MF

石渡 ネルソン

シントトロイデンVV（ベルギー）

8

MF

保田 堅心

V・ファーレン長崎

10

MF

石井 久継

湘南ベルマーレ

14

MF

大関 友翔

川崎フロンターレ

17

MF

中島 洋太朗

サンフレッチェ広島

18

MF

嶋本 悠大

清水エスパルス

9

FW

道脇 豊

いわきFC

11

FW

横山 夢樹

セレッソ大阪

13

FW

古谷 柊介

東京国際大

16

FW

福永 裕也

京都産業大

19

FW

ンワディケ ウチェブライアン世雄

オールボーBK（デンマーク）

20

FW

石橋 瀬凪

湘南ベルマーレ

【アジア大会】U-21日本代表の試合はU-NEXTで配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【アジア大会】サッカー男子決勝日本vs韓国はU-NEXTがライブ配信！無料体験で視聴

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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