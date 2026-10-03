2026年10月3日(土)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の男子サッカー決勝で、日本代表と韓国代表が対戦する。

本記事では、日本vs韓国の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vs韓国｜試合スケジュール・キックオフ時間

日本vs韓国は、10月3日(土)に豊田スタジアムで開催される。

大会：第20回アジア競技大会 決勝

日時：2026年10月3日(土)19:30キックオフ

対戦：日本代表 vs 韓国代表

会場：豊田スタジアム

日本vs韓国｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs韓国は『U-NEXT』がライブ配信を行う。テレビは地上波『TBS系列』とTVerが生中継・配信予定だ。

『U-NEXT』では10月3日(土)19:10からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信 19:10～

視聴はこちら TBS系列 生中継 TVer TBS同時配信

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vs韓国戦のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

日本vs韓国｜チーム情報

サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス 12 GK 小林 将天 松本山雅FC 23 GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 2 DF 梅木 怜 FC今治 3 DF 小杉 啓太 アイントラハト・フランクフルト（ドイツ） 4 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC 5 DF 市原 吏音 AZアルクマール（オランダ） 6 DF 永野 修都 FC東京 15 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 21 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 22 DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 7 MF 石渡 ネルソン シントトロイデンVV（ベルギー） 8 MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 10 MF 石井 久継 湘南ベルマーレ 14 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ 17 MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 18 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 9 FW 道脇 豊 いわきFC 11 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 13 FW 古谷 柊介 東京国際大 16 FW 福永 裕也 京都産業大 19 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK（デンマーク） 20 FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。