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寒くなってくると、朝なかなか布団から出られなかったり、暖房による乾燥が気になったりと、冬ならではの悩みが増えてくる。

そんな毎日のちょっとしたストレスを解消してくれるのが、冬に活躍する便利家電だ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で狙いたい冬のおすすめ家電10選を紹介する。

Amazonブラックフライデーで買うべき冬の家電10選！ヒーターから加湿器まで

Amazonブラックフライデー2026では、冬に欠かせない暖房器具や加湿器も値下がり対象となっている。先行セールは11月27日(金)0:00から始まり、12月7日(月)23:59までの11日間にわたって開催される。ここでは、セール対象の中から冬の家電を10品選んで紹介する。

暖房器具は定番から省スペースモデルまで

部屋全体を暖めたい人には、52%OFFの45,400円となった「デロンギ マルチダイナミックヒーター MDHU15-BK」がおすすめだ。最大13畳に対応する、風の出ないタイプのヒーターとなる。

足元をすぐ暖めたい人には、78%OFFの3,148円という「セラミックヒーター 小型 2秒速暖」が手頃だ。このほか、遠赤外線でじんわり暖まる「CORONA カーボンヒーター スリムカーボン DH-C91A3」や、木造15畳まで対応する「ダイニチ 石油ファンヒーター Lタイプ」も候補になる。

電気毛布や電熱ベストで体を直接暖める

寝る前や在宅ワークの寒さ対策には、54%OFFの4,988円の「電気毛布 敷き掛け 188×130cm」が使いやすい。外出時の防寒には、71%OFFの6,335円で17箇所が発熱する「Yoigood 電熱ベスト」が選択肢になる。

乾燥対策は加湿器とふとん乾燥機で

空気が乾く冬は、80%OFFの4,534円となった「加湿器 大容量 4L ダブル吹出口」が狙い目だ。しっかり加湿したい人には、「ダイニチ ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ」や、上から給水できる「山善 スチーム式加湿器 4L」もチェックしたい。洗濯物が乾きにくい季節には、2組同時に乾かせる「アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ」が役立つ。

冬の寒さ対策にはリカバリーウェアと防寒ソックス

寒い季節を快適に過ごしたい人には、15%OFFの22,814円となった「TENTIAL BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット」がおすすめだ。さらに、足元の冷えが気になる人は、25%OFFの1,490円で購入できる「靴下サプリ まるでこたつおでかけソックス」もチェックしておきたい。

セールは12月7日(月)23:59までだが、人気商品は早めに在庫がなくなることもあるため、気になる人は早めにチェックしておきたい。

冬の家電10選一覧

Amazonブラックフライデー2026で半額以下になるアイテムは？

Amazonブラックフライデー2026では、家電やガジェット、食品、日用品、ファッションなど、幅広いカテゴリーで50%OFF以上の商品が登場している。

特にAmazon純正デバイスやロボット掃除機、テレビなどの家電製品は、大幅な値引きが期待できる注目カテゴリーだ。

また、飲料や食品、生活必需品なども半額以下で販売されており、普段使う商品のまとめ買いにも適している。

ただし、割引率が高い商品でも必ずしも過去最安値とは限らないため、通常価格や内容量を比較しながら、お得なアイテムを選びたい。

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

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