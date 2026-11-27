3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円＋500円のアマギフもらえる 今すぐ登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

Apple Watchを買うなら、少しでも安く手に入れたい。そんな人にチェックしてほしいのが、11月27日(金)から始まるAmazonブラックフライデー2026だ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で割引対象となるApple Watchを紹介する。

Amazonブラックフライデーで安くなるApple Watchは？

Amazonブラックフライデー2026では、Apple Watchも値下がり対象となっている。先行セールは11月27日(金)0:00から始まり、12月7日(月)23:59までの11日間にわたって開催される。今回確認できたのは、最新モデルの「Series 12」と、手頃な価格が魅力の「SE 3」の2モデルだ。

最新モデル「Series 12」は13%OFF

Apple Watch Series 12（GPSモデル）は、13%OFFの70,000円（税込）。睡眠記録や心拍数の計測、安全機能を備えた最新シリーズで、性能を重視する人に向いている。

手頃な「SE 3」は15%OFF

Apple Watch SE 3（GPSモデル）は、15%OFFの35,400円（税込）。周期記録や心拍数、バイタルの計測、安全機能に対応しており、初めてのApple Watchにも選びやすい。

セール対象のApple Watch一覧

Apple製品

Amazonブラックフライデー2026でApple製品を安く購入するには？

Amazonブラックフライデー2026でApple製品をお得に購入するには、セール価格だけでなく、ポイント還元や通常価格との比較も重要だ。

特にiPhoneやiPad、MacBookなどは高額な商品が多いため、キャンペーンを活用することで実質的な購入費用を抑えられる。

お得に購入する方法 内容 ポイントアップキャンペーン 条件達成で最大11%還元 Amazon Mastercard 対象条件で最大3.0%還元(通常還元を含む) プライム会員特典 購入金額に応じて最大＋2.5%還元 セール価格の比較 通常価格や過去の販売価格を確認 モデル・容量の比較 旧型モデルや容量違いの価格もチェック

ポイントアップキャンペーンを活用する

Amazonブラックフライデーでは、事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の購入などを条件に、最大11%のポイント還元が受けられる。

プライム会員特典やAmazon Mastercard決済を組み合わせることで、Apple製品の購入時にも追加ポイントを獲得できる場合がある。

ただし、最大11%還元は対象カテゴリーなどの条件を満たした場合の還元率であり、すべてのApple製品に適用されるわけではない。

通常価格や旧型モデルと比較する

Apple製品は、モデルやストレージ容量、カラーによって割引率が異なる場合がある。

また、最新モデルだけでなく、旧型のiPadやApple Watchなども比較することで、予算に合った商品を見つけやすくなる。

購入前にはAmazonの販売価格に加え、Apple公式ストアの価格や過去の価格推移も確認しておきたい。

Apple Watchの選び方は？おすすめモデルを比較

Apple Watchを購入する際は、使用目的や必要な機能、予算に合わせてモデルを選ぶことが重要だ。

初めて購入する人や価格を抑えたい人には「Apple Watch SE 3」、日常使いや健康管理を重視する人には「Series 12」、アウトドアでの使用やバッテリー性能を求める人には「Ultra 4」が候補となる。

モデル 価格(税込) おすすめの人 Apple Watch SE 3 41,800円～ 初心者・コスパ重視 Apple Watch Series 12 71,800円～ 普段使い・健康管理 Apple Watch Ultra 4 142,800円～ アウトドア・長時間使用

SE 3は基本的な健康管理や通知確認などに対応する手頃なモデル。Series 12は心電図などの健康管理機能が充実しており、Ultra 4は耐久性や長時間駆動のバッテリーを特徴としている。

Apple WatchはGPSとCellularのどっちがおすすめ？

Apple Watchには、iPhoneと連携して使用する「GPSモデル」と、単体でモバイル通信ができる「GPS＋Cellularモデル」がある。

モデル 特徴 おすすめの人 GPSモデル 本体価格が安く、月額通信料も不要 iPhoneを普段から持ち歩く人 GPS＋Cellularモデル iPhoneが近くになくても通話や通信が可能 ランニングなどでiPhoneを持ち歩かない人

普段からiPhoneを携帯している場合は、価格を抑えられるGPSモデルがおすすめだ。

一方、Apple Watch単体で通話やメッセージの送受信を利用したい場合は、GPS＋Cellularモデルが適している。ただし、単体でのモバイル通信には対応する通信プランの契約が必要となる。

Amazonブラックフライデー2026でApple Watchを購入する際は、モデルごとの機能や通信方式、セール価格を比較して選ぼう。

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

PS5・ゲーム情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。