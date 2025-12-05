2026年W杯に臨む日本代表は「組織による創造性と効率性」のチーム？ 米メディア「機能すれば…」

来夏に迫った北中米ワールドカップ（W杯）で“最高の景色”を目指す日本代表だが、外からはどういうチームとして見られているのだろか。

48カ国に出場枠を増やしての開催となる北中米W杯。計6つの出場枠をかけた欧州と大陸間のプレーオフこそ残るものの、すでに42カ国のW杯行きが決まり、ポット分けの末、組み合わせ抽選会が5日に行われる。

アメリカ『ESPN』は抽選会を前に、各国それぞれの用いる布陣やスタイルなどに着目しながら、出場国を分析。8大会連続8度目の出場となる日本についても「組織による創造性と効率性」との小見出しとともに紹介した。

「日本は予選を51得点、188回のチャンス数、149本のキーパスで突破し、ボールをいかに賢く動かすかを示した。森保一監督の柔軟なコンセプトはファイナルサードでの鋭いポジションチェンジを伴うハイプレスをベースとし、常にライン間でフリーの選手を生み出す」

「CKからも興味深い強みを発揮し、予選で6得点を記録。3バックの攻撃性はウイングバックが過度に高く上がるとスペースを生み、ダブルボランチに大きな負担を強いる。しかし、機能すれば、日本のチャンス数は地域（アジア）のライバルが及ばないほどの水準に達する」

前回のW杯でもベスト16の壁を乗り越えられずに涙した日本だが、グループステージではドイツ代表、スペイン代表を連破して首位通過を決めるなどで世界を驚かせた。最新のFIFAランキングによって初のポット2入りを果たしての今大会、まずは組み合わせが注目される。