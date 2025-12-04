G大阪守護神のGK一森純が負傷…福岡戦で左母指末節骨骨折

ガンバ大阪は4日、GK一森純の負傷を発表した。

クラブの発表によれば、一森は11月30日に行われた明治安田J1リーグ第37節のアビスパ福岡戦で負傷。左母指末節骨骨折と診断されたことを伝えている。

レノファ山口やファジアーノ岡山でプレーした後、2020年にG大阪入りを果たした現在34歳の一森。2023年には横浜F・マリノスへの期限付き移籍を経験すると、2024年からG大阪のレギュラーに定着。今季もここまで明治安田J1リーグに37試合出場し、11度のクリーンシートを達成していた。