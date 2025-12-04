「レジェンド日韓戦」が『Prime Video』にて日本独占配信！中田英寿らレジェンドが火花を散らす「足が折れてでも戦うという気持ちだった」

「レジェンド日韓戦」が『Prime Video』にて配信された。

株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX）は4日、元日本代表の中田英寿氏や本田圭佑氏、元韓国代表のパク・チソン氏ら日韓サッカーを象徴する伝説的メンバーが再集結し熱い戦いを繰り広げる「レジェンド日韓戦」の前編を、本日より『Prime Video』にて日本独占配信を開始した。(後編は12月11日（木）正午配信予定)

昨日12月3日に韓国の地上波放送局SBSにて放送されたばかりの最新番組「レジェンド日韓戦」(前編)の様子を、日本では本日12月4日(木)より『Prime Video』にて国内独占配信。中田英寿氏率いる元日本代表チームと、パク・チソン氏率いる元韓国代表チームによる奇跡のドリームマッチが実現した。

現役時代、数々の国際舞台で激突してきた日韓選手たち。中田氏はこれまでの日韓戦について「いつでも一番重要な試合だった。自分の足が折れてでも戦うという気持ちだった」と語り、韓国チームを率いるパク・チソン氏は「2010年の国際親善試合が忘れられない試合。未だにライバルだと思っている」と語った。

■配信概要

●タイトル:「レジェンド日韓戦」(前編・後編)

●内容:アジアサッカー史を築いた日本と韓国のサッカー元代表選手が集結し、レジェンドたちによるドリームマッチが実現!選手たちのエピソードトークや日韓戦への想いなど、ここでしか見られない内容が盛りだくさん。

●配信: Prime Videoにて日本独占配信

【Amazonプライム【月額600円(税込)/ 年額5,900円(税込)】

●話数:全2話 (前編:12月4日(木)正午、後編:12月11日(木)正午配信予定)、前編・後編ともに韓国放送の翌日に最速配信、1週間後の12/11,12/18よりそれぞれ日本語字幕付きで配信開始

●出場選手:

・日本：中田英寿氏/前園真聖氏/城彰二氏/中澤佑二氏/佐藤寿人氏/本田圭佑氏/柿谷曜一朗氏/南雄太氏

・韓国：パク・チソン氏/イ・ヨンピョ氏/ソル・ギヒョン氏/イ・ドングク氏/イ・グノ氏/パク・チュホ氏/ク・ジャチョル氏/キム・ヨングァン氏