『eFootball™』にイブラヒモヴィッチがレジェンドとして初登場！

株式会社コナミデジタルエンタテインメントが家庭用ゲーム機、PC、モバイルで配信中のサッカーゲーム『eFootball™』（基本プレー無料）で、FWズラタン・イブラヒモヴィッチがレジェンドとして初登場した。

多くのビッグクラブで唯一無二のパフォーマンスを披露してきた元スウェーデン代表FWのイブラヒモヴィッチ。今回初登場した「BigTime:ズラタン・イブラヒモヴィッチ」は、2010年9月25日に行われた、ACミランvsジェノアの試合を再現。当時28歳のイブラヒモヴィッチが『eFootball™』で蘇る。「BigTime」は、過去の特定の試合をモチーフにした選手のシリーズとなっている。

ゲーム内では、ズラタンの登場を記念して、スタジアムカスタマイズ機能で使用可能なイブラヒモヴィッチ仕様のコレオが登場。このイブラヒモヴィッチは、11月20日(木)から12月4日(木)まで獲得可能となっている。

『eFootball™』ではそのほか、イブラヒモヴィッチと同じく、ミランのレジェンドであるルート・フリットやルイ・コスタなども登場中となっている。

BLACK FRIDAYキャンペーンも開催中

・期間中ログインするだけでイブラヒモヴィッチが登場するスペシャル選手リストから無料で選手を獲得できる、抽選契約権がもらえる。

そのほか、期間中ゲームをプレーすると、選手獲得に必要なeFootball™コインが、最大で3,000eFootball™コインもらえるチャンスも。