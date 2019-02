【画像】バレンシアが“使えない”スパイをバルサに派遣…メッシの偵察結果はまさかの「良い選手だよ」

バレンシアは、2日に行われるリーガ・エスパニョーラ第22節でバルセロナとのアウェー戦を迎える。リーグ首位を走る強敵との一戦を前に、クラブが公にスパイ活動を行った。

現在7位のバレンシアにとって、20ポイント差で迎える首位チームとのカンプ・ノウでの対戦は厳しい試合になることが予想される。その一戦を前に、クラブはあらゆる情報を欲しいと思ったのか、最近話題となった“スパイ”を堂々と派遣したのだ。

最近、イングランドでは、リーズ・ユナイテッドのマルセロ・ビエルサ監督が敵チームにスパイを派遣したことが発覚し、物議を醸した。バレンシアはこの話題に乗っかり、クラブの“マスコット”をバルサに派遣するというジョークを実施したのだ。

My club needs me. That's why I'm on a mission today 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/gtUN7bmrzU — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 2019年1月31日

“こうもり”のバレンシアのマスコットは、クラブの公式ツイッター上で、スタジアム偵察時の模様を公開。“バレンシア・バット君(Valencia CF Bat)”は、「クラブが僕を必要としているみたいなんだ。今日は重要な任務さ」と到着した時の模様を記し、続けて、「僕は1時間、茂みに隠れてバルサを偵察したよ。いくつかチームの情報を仕入れて、メモしてきたよ」と、“収穫”があったことを強調。しかし、公開されたその偵察メモの内容は、「メッシ=良い選手だよ」「テア・シュテーゲンが目の前を通過」などという、箸にも棒にもかからないものだった。

An hour hiding behind the bushes, but I saw the session. I've made some notes to give to the team. Next stop enemy territory 🔵🔴 pic.twitter.com/H1fPlfRwIX — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 2019年1月31日

バレンシア・バット君は最後に、「今日の偵察結果をちゃんと監督に伝えるからね。また明日」とお別れ。

I had to interrupt my mission for while... here are some shots I took 🔵🔴 pic.twitter.com/kTYzePlRwa — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 2019年1月31日

👀🕵️‍♂️ I'm about to tell coach what I saw today! See you tomorrow ⚽️ — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 2019年1月31日

バレンシアのマルセリーノ・ガルシア・トラル監督は、貴重な情報を手にして、2日のバルセロナ戦に臨む。

