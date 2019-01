今季昇格を勝ち取るチームはどこだ!?J2/J3リーグ、2019シーズンホーム開幕戦の対戦カード発表

明治安田生命Jリーグは11日、2019シーズンのJ2/J3リーグ第1節の対戦カードを発表した。

日本国内のサッカーリーグにおいて、J1リーグに次ぐ規模を誇るJ2リーグ。J1から降格したチームでも、1年での昇格を果たせるクラブはわずか。最高峰のリーグに引けを取らないタフでハイレベルなリーグ戦となっている。

そんな2019シーズンのJ2リーグ開幕は、2月24日の日曜日。昨季J1から降格し、手倉森誠新監督の下で再起を図るV・ファーレン長崎は、プロ34年目を迎える三浦知良擁する横浜FCと激突。もう1つの降格チームである柏レイソルは、レノファ山口FCと敵地で対戦することとなった。

なお、昨季惜しくもJ1参入プレーオフ決勝で敗れた東京ヴェルディは、第1節でFC町田ゼルビアとのライバル対決に挑む。その他、大宮アルディージャはホームでヴァンフォーレ甲府と対戦。クラブ史上初めてJ2の舞台に臨むFC琉球はホームでアビスパ福岡と、同じく初昇格の鹿児島ユナイテッドFCはホームに徳島ヴォルティスを迎える。

また、J3リーグの第1節対戦カードも決定。3月9日の開幕戦は、藤枝MYFCと福島ユナイテッドFCが飾ることとなった。

以下、J2リーグとJ3リーグホーム開幕節カード(左側がホーム)。

【J2リーグ第1節】

■2月24日(日)

栃木SC vs ツエーゲン金沢(栃木グ)

大宮アルディージャ vs ヴァンフォーレ甲府(NACK)

FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ(町田)

FC岐阜 vs モンテディオ山形(長良川)

京都サンガFC vs アルビレックス新潟(西京極)

ファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホック(Cスタ)

レノファ山口FC vs 柏レイソル(みらスタ)

愛媛FC vs ジェフユナイテッド千葉(ニンスタ)

V・ファーレン長崎 vs 横浜FC(トラスタ)

鹿児島ユナイテッドFC vs 徳島ヴォルティス(白波スタ)

FC琉球 vs アビスパ福岡(タピスタ)

【J2リーグ第2節】

■3月2日(土)

柏レイソル vs FC町田ゼルビア(三協F柏)

アビスパ福岡 vs V・ファーレン長崎(博多陸)

■3月3日(日)

水戸ホーリーホック vs 栃木SC(Ksスタ)

ジェフユナイテッド千葉 vs アルビレックス新潟(フクアリ)

横浜FC vs モンテディオ山形(ニッパツ)

徳島ヴォルティス vs FC岐阜(鳴門大塚)

【J2リーグ第3節】

■3月9日(土)

東京ヴェルディ vs ツエーゲン金沢(味スタ)

アルビレックス新潟 vs 柏レイソル(デンカS)

【J2リーグ第4節】

■3月17日(日)

モンテディオ山形 vs 大宮アルディージャ(NDスタ)

ヴァンフォーレ甲府 vs V・ファーレン長崎(中銀スタ)

ツエーゲン金沢 vs FC町田ゼルビア(石川西部)

【J3リーグ第1節】

■3月9日(土)

藤枝MYFC vs 福島ユナイテッドFC(藤枝サ)

■3月10日(日)

ザスパクサツ群馬 vs ブラウブリッツ秋田(正田スタ)

YSCC横浜 vs ガイナーレ鳥取(ニッパツ)

SC相模原 vs カターレ富山(ギオンス)

カマタマーレ讃岐 vs いわてグルージャ盛岡(ピカスタ)

ギラヴァンツ北九州 vs FC東京U-23(ミクスタ)

ロアッソ熊本 vs AC長野パルセイロ(えがおS)

ガンバ大阪U-23 vs ヴァンラーレ八戸(パナスタ)

セレッソ大阪U-23 vs アスルクラロ沼津(ヤンマー)

【J3リーグ第2節】

■3月16日(土)

FC東京U-23 vs いわてグルージャ盛岡(味フィ西)

■3月17日(日)

AC長野パルセイロ vs ヴァンラーレ八戸(長野U)

カターレ富山 vs 福島ユナイテッドFC(富山)

アスルクラロ沼津 vs ガンバ大阪U-23(愛鷹)

ガイナーレ鳥取 vs ギラヴァンツ北九州(とりスタ)

【J3リーグ第3節】

■3月24日(日)

ヴァンラーレ八戸 vs YSCC横浜(ダイスタ)

いわてグルージャ盛岡 vs ブラウブリッツ秋田(いわスタ)

福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津(とうスタ)

【J3リーグ第4節】

■3月31日(日)

ブラウブリッツ秋田 vs AC長野パルセイロ(秋田陸)