アジア杯公式、敗退後の森保ジャパン“美しいロッカールーム”を称賛…各国メディアも賛辞「日本による文化的レッスン」

日本代表は、1日に行われたアジアカップ2019でカタール代表に1-3で敗れ、2大会ぶりの優勝を逃した。非常に悔しい決勝敗退となったが、一夜明けた2日、日本代表の敗退後の姿勢が各方面で話題となった。

アジアカップの公式『ツイッター』は2日、日本代表が去った後のロッカールームの画像とともに、「日本代表は、日本語、英語、アラビア語による感謝のメッセージとともに、ロッカールームを清掃して帰っていきました」と投稿。画像を見ると、ハンガーはしっかりとそれぞれの位置に立てかけられ、床にはゴミ一つない綺麗な状態となっている。

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! 👏 pic.twitter.com/RfiVyoMumd