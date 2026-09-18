Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.
賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。
アル・ナスルがAFCチャンピオンズリーグ・エリートでアル・アインに0-4の大敗を喫した後、アンジェ・ポステコグルー監督はクリスティアーノ・ロナウドを激しく擁護した。試合後の記者会見では記者と衝突し、結果の責任はすべて自分にあるとした一方で、主将への敬意を求めた。
クリスティアーノ・ロナウドにとって、アラブ首長国連邦での一夜は忘れたいものとなった。AFCチャンピオンズリーグ・エリートで、アル・ナスルは衝撃的な内容でアル・アインに0-4と完敗した。
通算980ゴールを目指すポルトガル人FWは、2度のアジア王者に自軍が組織的に切り崩されていくのを見守ることしかできなかった。
ラヒミ、アル・ナスル戦での4得点でアル・アインの目標を引き上げる
コートジボワール代表MFセコ・フォファナが、代表チームからの引退を正式に発表した。これにより、コートジボワール代表での大きな成功を収めた一章に幕が下ろされることになった。31歳の元マンチェスター・シティ下部組織所属選手は、大陸制覇に彩られたキャリアの後、自身のSNSでこのニュースを報告した。
【AFCチャンピオンズリーグエリート】2026-27シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）開幕を前に、同大会に出場する有名選手・注目選手を紹介する。