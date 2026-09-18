フォファナがコートジボワール代表からの引退を発表

コートジボワール代表MFセコ・フォファナが、代表チームからの引退を正式に発表した。これにより、コートジボワール代表での大きな成功を収めた一章に幕が下ろされることになった。31歳の元マンチェスター・シティ下部組織所属選手は、大陸制覇に彩られたキャリアの後、自身のSNSでこのニュースを報告した。