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アル・ナスル

アル・ナスル 概要

FBL-ASIA-C1-AIN-NASSR

ポステコグルー、アル・ナスルがチャンピオンズリーグで大敗した後にロナウドを激しく擁護

アル・ナスルがAFCチャンピオンズリーグ・エリートでアル・アインに0-4の大敗を喫した後、アンジェ・ポステコグルー監督はクリスティアーノ・ロナウドを激しく擁護した。試合後の記者会見では記者と衝突し、結果の責任はすべて自分にあるとした一方で、主将への敬意を求めた。

クリスティアーノ・ロナウドアンジェ・ポステコグルー
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屈辱のCR7！アル・ナスルFWがAFCチャンピオンズリーグの大敗で記録的敗戦を喫す

クリスティアーノ・ロナウドにとって、アラブ首長国連邦での一夜は忘れたいものとなった。AFCチャンピオンズリーグ・エリートで、アル・ナスルは衝撃的な内容でアル・アインに0-4と完敗した。 通算980ゴールを目指すポルトガル人FWは、2度のアジア王者に自軍が組織的に切り崩されていくのを見守ることしかできなかった。

クリスティアーノ・ロナウドアル・アイン
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フォファナがコートジボワール代表からの引退を発表

コートジボワール代表MFセコ・フォファナが、代表チームからの引退を正式に発表した。これにより、コートジボワール代表での大きな成功を収めた一章に幕が下ろされることになった。31歳の元マンチェスター・シティ下部組織所属選手は、大陸制覇に彩られたキャリアの後、自身のSNSでこのニュースを報告した。

セコ・フォファナコートジボワール
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September 2026
プレミアリーグ
アル・ナスル badge
アル・ナスル
ALN
2
アブハ badge
アブハ
ABH
1
終了
プレミアリーグ
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アル・カレージ
ALK
1
アル・ナスル badge
アル・ナスル
ALN
1
終了
AFCチャンピオンズリーグエリート
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アル・アイン
ALA
4
アル・ナスル badge
アル・ナスル
ALN
0
終了
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順位

プレミアリーグ crestプレミアリーグ

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1アル・ヒラル crestアル・ヒラル76012351818
2アル・イテハド crestアル・イテハド7520126617
3アル・ナスル crestアル・ナスル7511167916
4アル・カーディシーヤ crestアル・カーディシーヤ7511168816
5Neom SC crestNeom SC7502136715
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