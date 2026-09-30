クリスティアーノ・ロナウドは気まずいポルトガルの応援団役をやめるべきだ。リオネル・メッシの例に倣い、引退するときが来ている
先週行われたポルトガルのネーションズリーグでのウェールズ戦を前に、クリスティアーノ・ロナウドは2026年ワールドカップ後に代表引退を考えているかを問われ、こう答えた。「そうだ。もちろん、自分の決断や将来、そして現在についても常に考えている。私は考える人間だ。考えなければならない。だから今ここにいる。それは、続けるということだ。
「会長とも、監督とも話をした。代表チームが望むところに到達するために、自分はまだ助けられると信じているし、ここで何もできていないと感じた時に終わるつもりだ。代表には、ゴールだけでなく、フットボールの外でも支えを与えられると思っている。これは新しい若い世代だ。しかし私にとって基本となるのは、ピッチ上でゴールを決め、チームの勝利を助けることだ」
だが、明らかに彼は十分に深く考えたとは言えなかった。というのも、その「基本となる点」において、直近3大会の主要国際大会で結果を残せていないからだ。ロナウドは2022年ワールドカップで5試合に出場してわずか1得点。ユーロ2024でも同じく5試合で無得点に終わった。北米で開催された2026年ワールドカップでは3得点を記録したが、そのうち2得点は力の劣るウズベキスタン相手に5-0で大勝したグループステージの試合でのもので、残る1点は物議を醸したクロアチアとのラウンド32での勝利で決めたPKだった。この試合で、ピッチに立った81分間で彼がボックス内でボールに触れたのはその場面だけだった。
ロナウドは、ポルトガルの敗退が決まったそれらの大会のモロッコ戦、フランス戦、スペイン戦で完全に無力だった。それでも、彼があのロナウドであるがゆえに、チームは彼を中心に回っていた。周囲の選手たちは、ロナウドがフィニッシュできるようにあらゆる力を尽くしてボールを供給しなければならず、さらに彼の分まで走らなければならない。
かつては、そのやり方にも理があった。強調しないのは不誠実と言うべきだが、ロナウドは代表234試合で146得点という驚異的な成績を持ち、地球上で最も危険なストライカーだったからだ。だが、彼がその非公式な称号を保っていたのは2018年までだったと言うこともできる。フットボール界が誇る真の偉人の一人が衰えていく姿を見るのは悲しく、41歳になってなお存在感にしがみついているのは不可解ですらある。時の流れには誰も勝てない。ロナウドのような超人的アスリートであってもだ。もっとも、彼が進歩の妨げになっているという事実を認めるポルトガルのファンにとって幸いなのは、チームの新監督は彼のエゴに迎合しないように見えることだ。
新たな取り決め
ジョルジェ・ジェズスは昨季、アル・ナスルでロナウドとともに仕事をし、両者は強い関係を築いた。ロナウドは引き続きチームの中心選手であり、最終的に自身初のサウジ・プロリーグ優勝を成し遂げ、その過程で28ゴールを記録した。
ロベルト・マルティネスの退任を受け、この夏にポルトガル代表がジェズスにオファーを出した。そして、元ベンフィカ指揮官が最初の代表メンバーにロナウドを含めたことに驚きはなかった。「クリスティアーノはポルトガルと代表チームの象徴だ」とジェズスは、この決定を説明する中で語った。ウェールズとのネーションズリーグ初戦を前に、ポルトガル連盟のキャンパスでロナウドの隣に座っての発言だった。
ただし、条件も付け加えた。「彼が試合に出るかどうかについて、特別な権利があるわけではない。それを決めるのは監督だ」。ロナウドの前でこのようなことを口にする度胸があった前任者は誰もいなかった。少なくとも2022年ワールドカップでこの伝説的FWを2度ベンチに置く勇気を見せたフェルナンド・サントスでさえ、そうではなかった。
ロナウドの今回の招集が明らかに条件付きだったことは明白で、本人もその取り決めを受け入れていると強調しようとしていた。ただし、彼特有の傲慢さをにじませる口調はあった。「代表チームに自分は必要ないと言われたら、真っ先に去るのは自分だ」と彼は語った。「自分がチームに何も加えられていないと思った時、あるいは自分が雰囲気を作っていると思った時、真っ先に去るのは自分だ。スーツケースを持って出て行く。ポルトガルの人々は自分を頼りにしている。だから自分はまだここにいるんだ……数字を見ればいい。計算はできるはずだし、自分はまだうまくやれている。自分が必要とされなくなった日には、ノー・プロブレモ、去るよ。自分はいつだってこの連盟のナンバーワンのファンだ」
元マンチェスター・ユナイテッドおよびレアル・マドリーのスーパースターは続けた。「自分にとって最も大事なのは、自分が何者かを分かっていることだ。ここにいるために何をしているのか、今までの成功をつかむために何をしてきたのか、自分は分かっている。若い子どもたちがクリスティアーノを好きな理由も分かっている。彼らは自分を手本として見ているからで、自分はそれを続けていく。引退しても……10年後であってもね。自分は自分自身に満足している。明日プレーするかどうか、次の試合に向けて休養するかどうかは問題じゃない。自分にとって一番大切なのは、自分がいい状態だと感じていることだ。周囲の人たちは自分の努力を信じてくれている。クリスティアーノを愛してくれる人たちに目を向けるべきで、自分を批判する人たちではない。だから自分は幸せな人間なんだ」
ウェールズ勝利の中にあるフラストレーション
ロナウドがポルトガル代表でさらに10年プレーし続けると語ったのは、おそらく冗談だったのだろう。しかし、彼が新たに見せていた謙虚さは、たちまち試されることになった。ジェズスはリスボンでのウェールズ戦で、アル・ナスルFWに自身の記録を更新する通算234キャップ目を与え、ポルトガルはジョアン・フェリックスの前半の決勝点で、1-0の妥当な勝利を収めた。
とはいえ、全体としてはロナウドにとって忘れたい夜だった。7本のシュートを放ちながら枠内はわずか2本。さらに後半立ち上がりには絶好機を逃し、ルベン・ネベスのクロスに至近距離で合わせながら、どういうわけかボレーをバーの上へ外した。
その数分後、ロナウドはブルーノ・フェルナンデスのパスに抜け出して冷静に決め、ネットを揺らした。しかし、その喜びは長く続かなかった。ポルトガルのキャプテンはほぼ1ヤードのオフサイドに出ており、ゴールは正しく取り消された。
68分、ジェズスはもう十分だと判断し、ロナウドを下げてゴンサロ・ラモスを投入した。ロナウドは期待アシスト値0.06、ドリブル成功0回、守備面での貢献もなく、ボールタッチは合計27回にとどまってピッチを後にした。これはポルトガルの先発選手の中で最少だった。決定機を決められないのであれば、こうした数字は擁護できない。
試合後、ロナウドを早い時間に下げた理由を問われたジェズスは、『Canal 11』に対して率直にこう語った。「この試合はこの交代を必要としていた。残り25分があり、最初の守備ラインで素早くプレーでき、2人のセンターバックにプレッシャーをかけられる選手を入れたかった。クリスにはもうそれができなかった。攻撃面でも、彼にはもうそれ以上多くを望めないと分かっていた」
ノルウェーでは必要ない
その3日後、ジェズスはポルトガルのノルウェー遠征に向けた先発メンバーからロナウドを外し、大きな驚きをもたらした。ロナウドとアーリング・ハーランドがそれぞれのキャリアで初めて対戦すると見られていたが、ジェズスはそうした筋書きに興味を示さなかった。
実際、ロナウドは最後までピッチに立つことがなかった。競争力のある国際試合でこれが起きたのは18年以上ぶりだった。ポルトガルはフェリックスのゴールで先制したが、51分にアーリング・ハーランドが同点弾を決める。それでもラモスが見事なチップキックを決め、ポルトガルが2-1で勝利を収めた。
負傷中のマンチェスター・ユナイテッドのチャンスメイカー、フェルナンデスを欠いたポルトガルの内容は、決して全盛期を思わせるものではなかった。それでもチームは一丸となって粘り強く戦い、2026年ワールドカップ準々決勝進出国のノルウェー相手に勝ち点3を手にした。ロナウド不在の影響は感じられなかった。
ロナウドは、終盤にFWラモスがフランシスコ・トリンコンとの交代で退く際に抱擁を交わす姿が見られ、全体として試合に気持ちを入れているようにも見えた。しかし、試合終了のホイッスル直後にはポルトガルのサポーターのもとへ向かうことなく、そのまま真っすぐトンネルへ引き揚げた。悪意があったかどうかは別として、これが「雰囲気を作り出す」ことを意識している人物の行動には見えない。ロナウドは、自分の一挙手一投足が厳しく注視されていることを十分に理解しているはずだ。
さらに、ヴィティーニャ、ラファエル・レオン、ネヴェス、ベルナルド・シウヴァも、ロナウドより先にベンチから投入された。ジェズスは当初のプランを途中で変えたことを認めている。指揮官はポルトガルの放送局『RTP』に対し、「彼（ロナウド）とは最後の30分で出場させることで合意していたが、試合はそれを必要としなかった」と語った。
「ゴンサロ・ラモスは良いプレーをしていたし、1点を決め、もう1点は取り消されていた。彼を交代させるのは適切なタイミングではないと感じた。身体的に守るためではない。彼は私が望むだけプレーできるコンディションにあった。試合はその流れで進み、クリスを投入するのにふさわしいタイミングではなくなった。代わりに、バランスと結果を確保するためには別の選手が必要だった」
ラモスがさらなるものを提供する
ただ、ジェズスはロナウドが依然として構想内にあることも明確にした。ポルトガルは木曜日にコペンハーゲンでデンマークと対戦し、その後10月4日にホームでノルウェーと戦う予定だ。「私は異なる特徴を持つ選手を必要としていたが、それは彼が選択肢ではないという意味ではない。むしろその逆だ」と同氏は語った。「おそらく次は、デンマーク戦で彼がプレーするだろう」
ウェールズはポルトガルのネーションズリーグのグループで最も弱いチームであり、ジェズスがロナウドを先発起用することに大きなリスクはなかった。しかし、実力面でノルウェーとデンマークに大差はない。それは先週の直接対決でも証明されており、スターレ・ソルバッケン率いるチームが、ハーランドの2得点によって白熱の一戦を3-2で制した。
ラモスが全盛期のロナウドに到達することは決してないだろう。それでも25歳の彼の方が、現時点ではポルトガルにとってより有用である。ACミラン史上最高額の新戦力である彼は、相手のセンターバックに絶えずプレッシャーをかけ、パスコースを遮断する。ノルウェー戦でのゴールはその好例で、GKオルヤン・ニーランからミスを引き出した。
背後へのランで最終ラインを押し下げることができるうえ、下がってボールを収め、攻撃をつなぐこともできる。ジェズスの高強度なスタイルに合うスピードとフィジカルも備えている。一方で、ロナウドは今や完全にボックス内で仕留めるフィニッシャーとしてプレーしており、ボールがない場面での仕事は最小限で、配球を待つ形だ。その効率を最大化するため、ポルトガルはクロスを多用するシステムへと切り替えなければならない。
とりわけ大一番では、ロナウドがポルトガルの足かせになっている。もし彼が本当に、時折流れを変える途中出場役を受け入れられるのであれば、スポルティングCPのアカデミーが生んだ至宝には、まだ提供できるものがある。ポルトガルが劣勢を追う展開になった時、ボックス内での嗅覚によって決定的な働きができるからだ。しかし、それでもなお難しさは残る。ロナウドが代表で築いてきたレガシーはあまりにも大きく、応援役や脇役という立場は彼にはふさわしくないように映る。
メッシと同じだけ与えられた
ロナウドが頂点のまま身を引くべき時はすでに過ぎ去った。それでも、次の主要大会へのカウントダウンが始まる前に代表から退くことで、永遠のライバルであるリオネル・メッシの流れに続くことはできる。現在はMLSのインテル・マイアミでプレーするバルセロナのアイコン、メッシは、前回のワールドカップで見事に全盛期をよみがえらせ、8ゴール4アシストを記録。アルゼンチンを2大会連続の決勝進出へ導いた。
大会最優秀選手に贈られるゴールデンボールが、メッシではなくロドリに渡ったのは不当だった。主な理由は、スペインが大一番でアルゼンチンを難なく下したからである。自国にとってメッシほど大きな影響力を持った選手はいなかった。実質的に、全盛期を大きく過ぎたアルゼンチン代表を一人で背負っていたからだ。
メッシはいまもなお止められない勝負を決める存在であり、そのことはインテル・マイアミのファンが毎週のように目にしている。だからこそ、2028年のコパ・アメリカ、あるいは2030年のワールドカップまで、アルゼンチンの象徴的リーダーであり続けることもできたかもしれない。だが最終的に、自身のサイクルが自然な終わりを迎えたと認識した。
「自分はすべてを出し切った。もう与えられるものは何も残っていないし、そのうえで自分の後ろには本当に素晴らしい若手選手たちがいて、彼らにはチャンスを得るに値するだけの力がある」。退場を発表した際、そう語った。メッシとは違い、ロナウドの経歴にはワールドカップ優勝メダルはない。だが、ポルトガルのためにすべてを捧げてきたという点は同じである。
国際サッカー史上最多得点者であり、最多出場選手でもある彼には、もはや証明すべきものは何もない。さらに、ポルトガルの2016年欧州選手権制覇、そして2019年と2025年の2度にわたるUEFAネーションズリーグ優勝にも不可欠な存在だった。
ロナウドはいまでもポルトガルの若い才能を助けられると考えているのかもしれない。しかし彼らは、全盛期のロナウドが示した輝かしい手本に、いずれにせよ皆が倣おうとしている。もはや出場時間を彼らと争う必要はない。ジェズスが語ったように、ロナウドはこれからもポルトガルの「象徴」であり続ける。しがみつくのではなく一歩退くことでこそ、彼が渇望する称賛を得られるはずだ。
FFPに負い目はない
ただし、ロナウドの状況は特殊だ。ポルトガルサッカー連盟（FPF）は、代表ブランドの顔である彼に対し、ワールドカップ後も続行するよう懇願した可能性が高い。
すべてが彼を中心に築かれている。比類なき世界的なオーディエンスを持つ中、FPFはロナウドの商業的な力を糧とし、国際的な露出でも彼に依存している。ロナウドがいるだけでビジネスパートナーや放映契約を呼び込み、彼は彼らにとって主要な経済エンジンであり、その名前は代表チームそのものよりも重みを持つ。
ロナウドが現役を退けば、FPFの年間収益は45％落ち込む可能性があると推計されている。ポルトガル・マーケティング・アドミニストレーション研究所（IPAM）のエグゼクティブディレクターを務めるダニエル・サは、この夏に『Lusa News Agency』へ次のように語っていた。「彼が去る時、それは悲劇になるだろう。なぜなら、人々は失われるメディアの注目がどれほど大きいかを、いまだに理解していないからだ。私たちは高速で動くエスカレーターを転げ落ちることになるだろう」
フットボール面での力が衰えたからといって、ジーザスを含め、誰もロナウドを追い出すことはない。その決断は彼自身から下されなければならない。ロナウドは今後さらに2年か3年はアル・ナスルで十分に結果を残し、ポルトガル代表で長年つきまとってきた批判の重圧を負うことなく、キャリア通算1000ゴールという目標に到達することも十分可能だ。
残り続けても、彼のレガシーにとっては何の助けにもならない。ロナウドの居場所がベンチであることは決してない。彼はこのスポーツであまりにも多くを成し遂げてきた。また、FPFに23年間の成長をもたらしてきた以上、金銭的な観点からポルトガルに何か借りがあるわけでもない。年齢には逆らえなくなっているのに手放そうとしないとして、ロナウドはあまりにも長い間やゆされてきた。だが、ひとたびその時を受け入れれば、史上屈指の名選手の一人として称えられ、安堵感が罪悪感や後悔を上回るはずだ。