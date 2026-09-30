先週行われたポルトガルのネーションズリーグでのウェールズ戦を前に、クリスティアーノ・ロナウドは2026年ワールドカップ後に代表引退を考えているかを問われ、こう答えた。「そうだ。もちろん、自分の決断や将来、そして現在についても常に考えている。私は考える人間だ。考えなければならない。だから今ここにいる。それは、続けるということだ。

「会長とも、監督とも話をした。代表チームが望むところに到達するために、自分はまだ助けられると信じているし、ここで何もできていないと感じた時に終わるつもりだ。代表には、ゴールだけでなく、フットボールの外でも支えを与えられると思っている。これは新しい若い世代だ。しかし私にとって基本となるのは、ピッチ上でゴールを決め、チームの勝利を助けることだ」

だが、明らかに彼は十分に深く考えたとは言えなかった。というのも、その「基本となる点」において、直近3大会の主要国際大会で結果を残せていないからだ。ロナウドは2022年ワールドカップで5試合に出場してわずか1得点。ユーロ2024でも同じく5試合で無得点に終わった。北米で開催された2026年ワールドカップでは3得点を記録したが、そのうち2得点は力の劣るウズベキスタン相手に5-0で大勝したグループステージの試合でのもので、残る1点は物議を醸したクロアチアとのラウンド32での勝利で決めたPKだった。この試合で、ピッチに立った81分間で彼がボックス内でボールに触れたのはその場面だけだった。

ロナウドは、ポルトガルの敗退が決まったそれらの大会のモロッコ戦、フランス戦、スペイン戦で完全に無力だった。それでも、彼があのロナウドであるがゆえに、チームは彼を中心に回っていた。周囲の選手たちは、ロナウドがフィニッシュできるようにあらゆる力を尽くしてボールを供給しなければならず、さらに彼の分まで走らなければならない。

かつては、そのやり方にも理があった。強調しないのは不誠実と言うべきだが、ロナウドは代表234試合で146得点という驚異的な成績を持ち、地球上で最も危険なストライカーだったからだ。だが、彼がその非公式な称号を保っていたのは2018年までだったと言うこともできる。フットボール界が誇る真の偉人の一人が衰えていく姿を見るのは悲しく、41歳になってなお存在感にしがみついているのは不可解ですらある。時の流れには誰も勝てない。ロナウドのような超人的アスリートであってもだ。もっとも、彼が進歩の妨げになっているという事実を認めるポルトガルのファンにとって幸いなのは、チームの新監督は彼のエゴに迎合しないように見えることだ。