正式な懲戒処分の可能性は、統括団体の行動規範に明確に定められている。

代表活動への無断欠席について、『ESPN』が報じたところによると、FPFの懲戒規定には次のように記されている。「正式に招集を受けたにもかかわらず、正当な理由なく代表チームのトレーニング、試合、あらゆる活動、またはFPFもしくはポルトガルのスポーツ代表に関連する活動を離脱、あるいは欠席した選手は、1カ月から6カ月の出場停止処分を科され、さらにプロ選手である場合は付随的に500ユーロから1000ユーロの罰金を科される」

この確執は、ジーザスがノルウェー戦でそのFWを出番のないままベンチに置いた後、コペンハーゲンでの試合前会見で自身の選考方針をあらためて強調したことで表面化した。

ベテランとしての立場に動じることなく、ジーザスはこう言い放った。「私は何だって約束できる。私が監督だからだ。私が指揮官であり、その選手には出場しないと伝えた。ベンチには入れる。30分必要なら出すし、必要なければ出さない。どんな選手であっても、私の考えを変えることは決してできない。彼でもないし、サッカー界の誰であっても同じだ。どんな会長であってもそうだ。決してない。ゼロだ」