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クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表の任務を放棄して立ち去り、6カ月の出場停止処分の可能性も
スーパースターが激しい対立の末に退団
ポルトガルのレジェンドは水曜日、デンマークでポルトガル代表の合宿を途中離脱したことを受け、最長6カ月の出場停止処分を科される可能性がある。突然の離脱は、FWがヘッドコーチのジェズスと激しい口論を繰り広げ、その後にポルトガルサッカー連盟（FPF）のペドロ・プロエンサ会長と協議した末の出来事だった。連盟の懲戒規定では、正当な理由なく代表活動を放棄した場合、このベテランFWには長期の出場停止処分に加え、罰金が科される可能性がある。
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規定では、厳格な懲戒処分が詳しく定められている
正式な懲戒処分の可能性は、統括団体の行動規範に明確に定められている。
代表活動への無断欠席について、『ESPN』が報じたところによると、FPFの懲戒規定には次のように記されている。「正式に招集を受けたにもかかわらず、正当な理由なく代表チームのトレーニング、試合、あらゆる活動、またはFPFもしくはポルトガルのスポーツ代表に関連する活動を離脱、あるいは欠席した選手は、1カ月から6カ月の出場停止処分を科され、さらにプロ選手である場合は付随的に500ユーロから1000ユーロの罰金を科される」
この確執は、ジーザスがノルウェー戦でそのFWを出番のないままベンチに置いた後、コペンハーゲンでの試合前会見で自身の選考方針をあらためて強調したことで表面化した。
ベテランとしての立場に動じることなく、ジーザスはこう言い放った。「私は何だって約束できる。私が監督だからだ。私が指揮官であり、その選手には出場しないと伝えた。ベンチには入れる。30分必要なら出すし、必要なければ出さない。どんな選手であっても、私の考えを変えることは決してできない。彼でもないし、サッカー界の誰であっても同じだ。どんな会長であってもそうだ。決してない。ゼロだ」
ロッカールーム内の亀裂が欠場を引き起こす
戦術面での亀裂は、監督の発言直後に練習場でただちに表面化した。攻撃陣の一員であるその選手は、水曜日にパルケン・スタジアムで行われたトレーニングをボイコットした。
チーム内の混乱について詳細は明かさず、招集メンバーを確認したFPFの公式声明は次のように伝えた。「パルケン・スタジアムでのトレーニングに関する最新情報。ジョアン・フェリックスがグループに再合流した。フランシスコ・コンセイソン（明日の試合は欠場）とクリスティアーノ・ロナウドはトレーニングを行わなかった」
すでに火曜日のスウェーデンでのセッションも欠席していたこのFWは、欠場が続いたことで木曜日の試合に向けたメンバーから完全に外れることとなった。
- Getty Images Sport
スカンディナビアとの2連戦が権威を試す
ブラジル代表は今後、木曜日にコペンハーゲンで行われるデンマーク戦、そして日曜日のホームでのノルウェー戦に臨む。このネーションズリーグ2連戦は、同国歴代最多得点者を欠く中でチームを導こうとするジェズスの求心力が問われる決定的な試金石となる。
一方で、FPF首脳陣は、長年にわたりチームを支えてきた象徴的存在に対する6カ月の出場停止処分を正式に適用するかどうかという、前例のないジレンマに直面している。
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