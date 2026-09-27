アル・ナスルのFWジョアン・フェリックスは、バルセロナの新星ラミン・ヤマルに全面的な賛辞を送り、この10代の選手が権威あるバロンドールを受賞すべきだとの考えを示した。スペイン紙『AS』の幅広い内容に及ぶインタビューで、26歳のアタッカーは、ヤマルが世界中のサッカーファンを魅了する唯一無二のスペクタクルを提供していると主張した。

フェリックスは、スペインのワールドカップ優勝におけるヤマルの決定的な役割によって、彼が国際サッカー界の頂点に立っていると指摘した。

ポルトガル代表のフェリックスは、この賞は純粋な芸術的輝きを評価すべきだと強調した。