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「ラミンはサッカーそのものだ！」 ジョアン・フェリックスがバロンドールの明確な本命を指名、サウジからのオファー拒否にも言及
フェリックス、欧州のスーパースターたちを抑えてヤマルのバロンドール受賞を支持
アル・ナスルのFWジョアン・フェリックスは、バルセロナの新星ラミン・ヤマルに全面的な賛辞を送り、この10代の選手が権威あるバロンドールを受賞すべきだとの考えを示した。スペイン紙『AS』の幅広い内容に及ぶインタビューで、26歳のアタッカーは、ヤマルが世界中のサッカーファンを魅了する唯一無二のスペクタクルを提供していると主張した。
フェリックスは、スペインのワールドカップ優勝におけるヤマルの決定的な役割によって、彼が国際サッカー界の頂点に立っていると指摘した。
ポルトガル代表のフェリックスは、この賞は純粋な芸術的輝きを評価すべきだと強調した。
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元バルセロナのレンタル移籍選手、10代選手をエムバペとケイン以上と評価
キリアン・エムバペとハリー・ケインが驚異的な得点力を示したシーズンを送ったことを認めつつも、フェリックスは、ヤマルこそがこのスポーツに他に並ぶもののない華やかさをもたらしていると強調した。また、この若きウインガーのプレーを見るために、バルセロナの試合を定期的に観戦していることも明かした。
フェリックスは、ヤマルこそがピッチ上のエンターテインメントの真髄を体現する存在だと語った。
「テレビをつけて、その選手のプレーにくぎ付けになるような選手がいるとすれば、それがラミンだ」とフェリックスは述べた。「エムバペとケインが素晴らしいシーズンを送ったのは事実だが、ラミンこそがフットボールだ。しかも、彼はワールドカップで優勝した。ワールドカップイヤーでは、それが非常に重要になる」
ポルトガル人FW、バロンドール落選とサウジアラビアのイメージに言及
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フェリックス、サウジアラビアでアル・ナスルの優勝争いを継続へ
フェリックスはアル・ナスルでのリーグ優勝シーズンを土台に、再び国内と代表での任務に意識を向けている。FWはサウジアラビアで個人としての好調を維持することを目指しつつ、自宅からヨーロッパのフットボールを追い続けている。
バルセロナとヤマルはスペインで国内での戦いを続けている。
フェリックスは今季、アル・ナスルでさらなるタイトル獲得を目指している。
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