1つの時代に2つの結末：メッシは頂点で別れを告げ、ロナウドは「ベンチ」での幕引きを選ぶ

クリスティアーノ・ロナウドがスターティングメンバーとしての出場機会を減らし、チーム内での役割をめぐる疑問が高まる中でも、ポルトガル代表としての国際キャリア継続にこだわる一方で、その歴史的ライバルであるリオネル・メッシは、アルゼンチン代表との物語の最終章を綴る準備を進めている。来たる10月6日、ブエノスアイレスで数万人のファンが待ち望む、惜別の舞台が待っている。

約20年にわたり、この2人のスターは世界サッカーの頂点を分け合い、それぞれが、頂点に君臨し続ける同等の力を持つ選手がほとんど存在しなかった時代において、自らを卓越した基準として確立した。

2008年から2023年にかけて、ロナウドとメッシはバロンドール15回のうち13回を独占し、その争いは数字やタイトルの枠を超え、サッカーの歴史における最も際立った物語のひとつへと発展した。

しかし、それぞれ41歳と39歳を迎えた今、2人の伝説の終わりの姿はまったく異なるものになっている。メッシがアルゼンチンのユニフォームへの祝福に満ちた別れへと向かう一方、ロナウドはポルトガルでの立場にこだわり続け、代表での最後の数年間が引退の前段階にすぎないものになることを拒んでいるように見える。

王座を取り戻した英雄の別れ

リオネル・メッシはもはや、サッカー史における自らの地位を証明する必要はない。8度のバロンドール、2022年ワールドカップ制覇、そしてコパ・アメリカ2度の戴冠が、このアルゼンチンのスターに卓越したキャリアを築き上げた。彼は長年、母国のユニフォームで最大の夢を追い続け、カタールでそれを実現し、国際キャリア全体につきまとった論争に終止符を打った。

インテル・マイアミへの移籍に伴い、一部の人々はメッシがキャリアの最終段階に入り、ヨーロッパの競争から離れることでピッチ上での存在感が薄れると考えた。

しかし彼は2026年ワールドカップで、依然として違いを生み出せることを証明した。大会を通じて8ゴールを決め、アルゼンチンをスペインとの決勝へと導いたのだ。

その存在は、キャプテンマークを巻く代表主将としての象徴的な出場にとどまらず、依然としてアルゼンチンの歩みにおける中心的な要素であり続け、年齢を重ねてもなお大舞台で戦える力を証明した。

決勝後の出来事を受けて代表チームや一部の選手に向けられた批判があってもなお、メッシは輝かしい実績の蓄積とアルゼンチンのファンとの並外れた関係を拠り所に、自らの地位を守り続けた。

しかし、継続をめぐる問いは、アルゼンチン主将の頭から遠く離れたものではなくなっていた。とりわけ、この夏に父ホルヘ・メッシを亡くし、キャリアの微妙な時期に個人的な喪失を経験した後は。

引退か現役続行かという選択肢が突きつけられる中、メッシは国際キャリアに幕を下ろすことを選んだ。ただし、母国に捧げてきたものの大きさにふさわしい形で。

10月6日は、ブエノスアイレスのモヌメンタル・スタジアムでのベナンとの親善試合において、メッシがアルゼンチンのユニフォームに別れを告げる日となる見込みだ。

この試合は、キックオフを前にしてすでにファンにとっての一大イベントとなっており、8万枚のチケットはわずか90分で完売した。

アルゼンチンサッカー連盟は、代表主将にふさわしい特別な式典を準備しており、この機会のために特別にデザインされたユニフォームが含まれる。アルゼンチンの歴史における卓越した時代に終止符を打つ別れの瞬間を、ファンは待ち望んでいる。

また、メッシが国際舞台での現役引退後に代表チームのコーチングスタッフに加わり、長年にわたって名前が結びついてきたチームとの関係を続ける可能性も浮上している。

ロナウド、今が終わりであってほしくない

一方、クリスティアーノ・ロナウドは同じ道を歩む準備ができているようには見えない。

メッシより2歳年上のこのポルトガルのスターは、代表チーム内での役割に変化が生じ、近頃は先発での出場機会が減少しているにもかかわらず、依然として国際キャリアの継続にこだわっている。

ロナウドとポルトガル代表との関係は、長らく国内メディアやファンの間で議論の的となってきた。とりわけ年齢を重ね、彼をスターティングメンバーに起用し続けることの妥当性をめぐる論争が続く中で。

それでもなお、ポルトガル主将は、自分にはまだもっと貢献できると考えており、国際キャリアはまだ最後の局面に達していないと見ている。

去る8月、ロナウドは自らの将来について語り、今年がサッカー選手として最後の年になるかもしれないとほのめかしつつ、キャリアにふさわしい遺産を残したいという願望を示した。彼はヴォーグ誌にこう語っている。「今年が私のサッカー選手として最後の年になるかもしれない。私は素晴らしい遺産を残したい」

しかし、代表での近頃の出場は、チーム内での彼の地位をめぐる議論を再燃させた。とりわけノルウェー戦の後は。この試合で彼は最初から最後までベンチに座ることになり、長年ポルトガルの布陣で真っ先に名前が挙がることが常だった選手にとっては珍しい出来事だった。

ポルトガルが2-1で勝利したにもかかわらず、その結果はロナウドから注目をそらすには十分ではなかった。彼は出場できなかったことに苛立ちを見せ、試合終了の笛が鳴ると直接ロッカールームへと向かい、チームメイトと共にファンへの挨拶や勝利の祝福に加わることはなかった。

この振る舞いは、代表チーム内で主将としての責任を担うポルトガル主将の姿勢について疑問を投げかけた。また、監督のジョルジェ・ジェズスとの関係も注目の的となった。とりわけジェズスはかつてサウジアラビアのアル・ナスルで彼と共に働いた経験があり、彼を間近で知る人物であるだけになおさらだ。

ジェズスは試合後、ロナウドと話す必要があると認め、他の選手たちと同様に、彼の出場はピッチ上でのパフォーマンス次第だと強調した。これは、彼を歴史的な地位だけによってではなく、チームの要求に応じて扱おうとする方針を反映した姿勢である。

ポルトガル人監督は「彼と話す必要がある」と述べ、主将と話す前に彼の動機についてコメントすることはできないと指摘した。

これは、ロナウドが依然としてロッカールーム内で影響力のある選手である一方、ピッチ上での役割はキャリアを通じて慣れ親しんできたようには保証されなくなっている時期に起きている。

メッシとの比較もこの場面から遠いものではなかった。ロナウドは近年、ファンがライバルであるアルゼンチン人の名前を叫ぶのを耳にすることが常となっており、こうした状況は時に彼から怒りの反応を引き出し、ヨーロッパのピッチから離れてもなお、2人の歴史的な争いを存在させ続けている。

2人の伝説の異なる2つの終わり

メッシとロナウドの違いは、単なる引退か続行かという決断にとどまらず、それぞれが国際キャリアの終わりにどのように近づいていくかという点にある。

母国代表と共に追い求めた最も際立ったタイトルを手にしたアルゼンチン人は、ファンの祝福の中で舞台を去る準備を進めている。一方でポルトガル人は、依然として貢献を続ける機会を探し求め、長年率いてきた代表チームでの存在にこだわり続けている。

2人は長年にわたって競い合い、賞やレコード、スポットライトを分け合ってきた。しかし彼らはまったく異なる終わりへと近づいている。メッシはアルゼンチンのユニフォームで成し遂げたものを祝福する別れの準備を進める一方、ロナウドはポルトガルでの歩みの継続にこだわり、別れが自らの最終局面の見出しになることを拒み、まだピッチ上で貢献できるものがあると信じている。