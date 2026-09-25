長引いた給与未払い問題は、ポルトガル代表主将がロッカールーム内の危機を知り、関係当局に直接介入してようやく解決した。ロナウドがチームメートへの支払いが行われるまで自身の最初の給与の受け取りを拒んだ経緯を振り返り、アルバロは次のように付け加えた。「彼はその状況を知った。彼は政府から給料を受け取ることになっていたが、自分の最初の給料から、しかもそれは少ない額ではなかったが、まず最初に選手たちに支払わなければならないと言ったんだ。何人かは給料を受け取っていなかった。全員ではなかったけどね。そこで彼はこう言った。『この人たちに支払いがされるまでは…』と。彼にそんなことをする必要はなかった。でも、クリスティアーノはそうしたんだ」