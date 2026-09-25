AFP
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドの注目すべきアル・ナスルでの行動が明らかに アルバロ・ゴンサレスが未払い賃金を巡る苦難を詳述
ゴンサレス、深刻な支払い遅延を明かす
元スペイン人センターバックが、2022年12月にマンチェスター・ユナイテッドからそのメガスターが鳴り物入りで加入する前、リヤドで直面した予想外の金銭的苦境を赤裸々に明かした。36歳で2026年8月上旬に現役引退を発表したアルバロは、クラブでの最初の6カ月間を完全に無給で過ごしていたと明かした。PIFの支援を受けるこの強豪はサウジアラビアでも有数の裕福なスポーツ機関に数えられるだけに、この憂慮すべき苦境は極めて皮肉なものだった。
- Power Sport Images
センターバックがいら立たしい給与を巡る対立を振り返る
ヨーロッパのサッカー界を離れた後、中東での挑戦の初期を振り返り、元エスパニョールとビジャレアルのDFは、ロッカールームを覆っていた消えない不安について明かした。給与の受け取りが大幅に遅れていたことについて、アルバロは『LeFutbolin』が伝えたところによれば、次のように語っている。「私はサウジアラビアで6カ月間、給料を受け取れなかった。サウジアラビアでの在籍期間の最初の数カ月だった。アル・ヒラルと並ぶ国内最高のクラブでね。試合には7万人を入れることができた。私は心配していなかった。すでにフットボール界で14年を過ごし、いくらか貯えもあったからだ。でも、私は金を稼ぐためにそこへ行った」
ロナウドがチーム編成をめぐる決着を迫る
長引いた給与未払い問題は、ポルトガル代表主将がロッカールーム内の危機を知り、関係当局に直接介入してようやく解決した。ロナウドがチームメートへの支払いが行われるまで自身の最初の給与の受け取りを拒んだ経緯を振り返り、アルバロは次のように付け加えた。「彼はその状況を知った。彼は政府から給料を受け取ることになっていたが、自分の最初の給料から、しかもそれは少ない額ではなかったが、まず最初に選手たちに支払わなければならないと言ったんだ。何人かは給料を受け取っていなかった。全員ではなかったけどね。そこで彼はこう言った。『この人たちに支払いがされるまでは…』と。彼にそんなことをする必要はなかった。でも、クリスティアーノはそうしたんだ」
- ZUMA Press Wire
止まることを知らないFWが歴史的金字塔を追う
2人がともに過ごした時間は短く、2022-23シーズンを通じて公式戦で並んで戦ったのはわずか11試合で、6勝を挙げた後にそのスペイン人は去った。ロナウドは現在41歳で、2027年6月までリヤドの強豪との契約を残している。その歴史的な通算1000ゴール到達という目標への飽くなき追求が、このベテランFWを突き動かし続けており、国内戦と大陸大会の両方でアル・ナスルをけん引している。
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