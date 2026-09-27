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ライブ
Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
翻訳者：

「彼を助けたい！」 ジョアン・フェリックスが、クリスティアーノ・ロナウドの通算1000ゴール達成への挑戦で象徴的な役割を狙う

クリスティアーノ・ロナウド
ジョアン・フェリックス
ポルトガル
ポルトガル 対 ウェールズ
ウェールズ
UEFAネーションズリーグ リーグA
ノルウェー 対 ポルトガル
ノルウェー
アル・ナスル
サウジ・プロフェッショナルリーグ

ジョアン・フェリックスが、自身の究極のプロとしての野望を明かした。クリスティアーノ・ロナウドのキャリア通算1000ゴール目をアシストする男になることだ。現在はサウジアラビアで同胞のロナウドとともに充実した時間を過ごしているアル・ナスルのFWは、クラブと代表の主将でもあるロナウドを、その歴史的な偉業へ到達させる手助けをすることに強い意欲を示している。

  • 歴史的な節目を目指す争い

    ロナウドは、サッカー史上でも最も注目すべき偉業の一つとなる節目へ急速に近づいている。41歳となった伝説的FWに衰えの兆しはなく、すでに通算900ゴールの大台を突破。現在のキャリア通算得点は979ゴールで、バロンドール5度受賞のロナウドは、歴史的な1000ゴール到達まであと21得点に迫っている。

    ロナウドは今季、アル・ナスルで全公式戦7試合に出場し、ここまで3ゴールを記録している。ベテランFWは、きょうのUEFAネーションズリーグでポルトガル代表の一員としてノルウェー戦に臨み、自身の得点数をさらに伸ばしたいところだ。

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  • Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    フェリックスが究極のアシストを狙う

    フェリックスは最近、『AS』のインタビューで、自身の伝説的な同胞に関する個人的な目標について率直に語った。その中で意向を非常に明確にし、「クリスティアーノの1000ゴール目をアシストしたい」と述べている。この目標は、国際舞台で長い時間をともにしてきた両選手の相乗効果を浮き彫りにしている。

    ロナウドは木曜日に行われたポルトガルのUEFAネーションズリーグ初戦に出場し、ホルヘ・ジェズス監督率いるチームはフェリックスの決勝弾によって1-0の勝利を収めた。リーグA・グループ4で戦うポルトガルは、この日のノルウェー戦に続き、今回の代表ウインドー中にさらに2試合を戦う。10月1日にデンマークとのアウェー戦に臨み、その後10月4日に再びノルウェーと対戦する。

  • 新たな成熟の域へ

    フェリックスはとりわけ実りある時期を過ごしている。アル・ナスルの最近のリーグ優勝で最優秀選手に選ばれた元アトレティコ・マドリーFWは、2025年夏のサウジアラビア移籍後に自分が大きく前進したと考えている。実際、ポルトガル代表の同選手はクラブの中心的存在としての地位を確立しており、全公式戦55試合で30ゴール22アシストを記録している。

    自身の成長についてフェリックスは次のように説明した。「選手として、より良くなっていると感じる。試合やそのさまざまな局面を、より深く理解できるようになった。26歳であることと、20歳や21歳であることは同じではない」 この自己評価は、直近のウェールズ戦でのゴールが示すように、好調を維持している時期に語られたものだ。

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    フェリックスがポルトガルのワールドカップ敗退について語る

    フェリックスはまた、直近のワールドカップで期待に応えられなかったポルトガルについても振り返った。ポルトガルはラウンド16でスペインに1-0の接戦で敗れ、早期敗退を喫している。この大会が完全な失敗だったとの見方を退けたFWは、敗退について現実的な見解を示し、こう語った。「いや。もちろん、もっと先まで進みたかった。だが、相手はスペインだった。ワールドカップで最高のチームだったし……。試合はこちらにも十分チャンスがあったが、最後は彼らがあのゴールを決めた。それがフットボールだ」

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