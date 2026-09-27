フェリックスはとりわけ実りある時期を過ごしている。アル・ナスルの最近のリーグ優勝で最優秀選手に選ばれた元アトレティコ・マドリーFWは、2025年夏のサウジアラビア移籍後に自分が大きく前進したと考えている。実際、ポルトガル代表の同選手はクラブの中心的存在としての地位を確立しており、全公式戦55試合で30ゴール22アシストを記録している。

自身の成長についてフェリックスは次のように説明した。「選手として、より良くなっていると感じる。試合やそのさまざまな局面を、より深く理解できるようになった。26歳であることと、20歳や21歳であることは同じではない」 この自己評価は、直近のウェールズ戦でのゴールが示すように、好調を維持している時期に語られたものだ。