世界最大級のサッカーメディア『GOAL』で働いてみませんか？

GOALは世界中に編集部を持つグローバルなサッカーメディアです。世界各国の編集部が、サッカーファン・サポーターの日々の生活を豊かにするコンテンツを配信しています。

GOAL Japanでは現在、以下の職種で一緒に働いていただける方を募集しています。

GOAL Japan｜募集概要

勤務地 リモートワーク 勤務時間 柔軟に対応 給与/ご報酬 経験と能力により相談 応募方法 書類選考ページより、必要事項を記入ください。

書類選考に通過された方にのみ、面接日程をご連絡させていただきます。

＊ご応募から4週間以内に連絡がない場合は不採用とご理解ください。

＊書類選考結果に関する電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

GOAL Japan｜現在募集中のポジション（2026年9月更新）

アフィリエイトライター 応募はこちらから SEOワーカー 応募はこちらから 編集部エディター 応募はこちらから

アフィリエイトライター｜募集要項

募集職種 アフィリエイトライター 雇用形態 フリーランス 業務内容 アフィリエイト事業に関する編集全般。

上記ジャンルの記事執筆、運用、更新業務。 応募資格 ＜必須＞

・アフィリエイト/SEO記事の執筆経験

・アフィリエイトに関する知識

・スポーツ全般に関する知識がある方

・スポーツに関する記事の執筆経験がある方



＜歓迎＞

・雑誌やWeb媒体での編集・ライティング経験

・入稿ツールの使用経験 応募方法 ▶採用ページより応募

アフィリエイトライターの主な仕事内容

・スポーツのSEO/アフィリエイト記事の執筆・編集・更新・運用

GOAL Affiliateチームの一員として、スポーツ全般に関するSEO/アフィリエイト記事の執筆に参画していただきます。チームのメンバーとともにスポーツ分野におけるSEO/アフィリエイトの最大化を目指します。

本募集はフルリモートでの業務を想定していますので、全国各地からお仕事をしていただけます。

SEOワーカー｜募集要項

募集職種 SEOワーカー 雇用形態 フリーランス 業務内容 SEO事業における放送・配信予定の記事作成・更新 応募資格 ＜必須＞

・スポーツ全般に関する知識

・PCの基本的な操作ができる

・簡単な写真加工(リサイズなど) 応募方法 ▶採用ページより応募

SEOワーカーの主な仕事内容

・SEO事業における放送・配信予定の記事作成・更新

GOAL Affiliateチームの一員として、スポーツ全般に関する放送・配信予定記事の執筆をご担当いただきます。上述のアフィリエイトライターとは異なり、執筆をご担当いただく記事が限定されています。あらかじめ準備されたベースに則って記事を作成いただく形になります。

本募集はフルリモートでの業務を想定していますので、全国各地からお仕事をしていただけます。

編集部エディター｜募集要項

募集職種 編集部エディター 雇用形態 フリーランス、業務委託 業務内容 WEBメディア編集業務全般。記事執筆／発注、SNS運用ほか、

コンテンツ制作運用ディレクション全般 応募資格 ＜必須＞

・サッカーが大好きな方。興味や知識、情熱のある方

・基本的なITスキルのある方

・英語の読み書きができる方

・社内外の人間と協調して働くコミュニケーション能力のある方



＜歓迎＞

・動画制作経験

・ソーシャルメディアのアカウント運用経験

・雑誌やWeb媒体での編集・ライティング経験

・GAやSNSツールを使ったデータ分析

・英語（またはフランス語、スペイン語、ドイツ語など） 応募方法 ▶採用ページより応募

編集部エディターの主な仕事内容

・サイトの運営・管理

・SNS運用

・記事の執筆、発注、ディレクション

・取材（リモート会見含む）

編集部の一員として国内外のサッカーに関わる動画、SNS、記事の制作・編集に携わっていただきます。様々な制作業務を通じて読者の心を魅了するようなコンテンツを配信し、サッカーと媒体の価値を高めることが主な仕事となります。

また、社内外の様々な部門・パートナーと連携して働く重要な役割も担います。社内のプロジェクトとの連携や、外部のクライアントやライターとの折衝を行うなど、業務は多岐にわたります。このため、サッカーへの知識・情熱はもちろん、チームの一員として協力する協調性とコミュニケーション能力が必要となります。