Lele Adani, yang berbicara di La Domenica Sportiva, mengatakan soal Massimiliano Allegri dan Fiorentina-Napoli: "Kalau saya harus memikirkan Fiorentina-Napoli, saya tidak bisa melihat Napoli memainkan laga seperti yang mungkin dimainkan Genoa, bahkan bukan seperti Frosinone, karena Frosinone datang ke Florence dan memenangi pertandingan, Torino juga datang ke Florence dan menang. Saya mengharapkan sebuah pertandingan, entahlah, yang lebih baik daripada yang mungkin dimainkan Bologna. Jadi Allegri berbicara soal amarah... siapa yang harus memberikannya, kami atau pelatih?"
Adani menyerang Allegri: "Napoli memainkan sepak bola yang biasa-biasa saja untuk kekuatan yang mereka miliki, Hojlund berada di gurun"
SEPAK BOLA YANG BIASA-BIASA SAJA
"Saya tidak bisa memahami apa sebenarnya sikap Napoli ini. Menurut saya, Napoli ini tampil pada level yang tidak memadai jika melihat potensi permainan, kebesaran, ambisi, sejarah terkini, dan kualitas sepak bolanya. Menurut saya mereka memainkan sepak bola yang biasa-biasa saja. Dari sudut pandang saya, mereka juga bisa saja memenangkan pertandingan ini, tetapi Fiorentina juga bisa memenangkannya. Menurut saya, mereka juga bermain dengan tempo yang lambat".
Hojlund di padang pasir
"Hojlund ditarik keluar pada menit ke-57, misalnya, setelah bermain di gurun selama hampir satu jam. Anguissa, misalnya, baru dimasukkan pada menit ke-90 dan lalu tampaknya dia sudah mengalami cedera. Vergara sama sekali tidak pernah digunakan… Dan ini bukan analisis soal apakah yang bermain Lobotka atau Gilmour, karena tahun lalu Conte harus mengutak-atik susunan pemain untuk mencoba mencapai akhir pertandingan, bukan akhir musim. Dan saya paham De Bruyne, saya paham Hojlund… Artinya, kualitas Napoli harus menghasilkan performa yang berbeda. Bukan seperti ini cara menilai jalannya situasi menurut saya: ceritanya memang harus diubah, menurut saya. Ini tidak… ini tidak dimulai dengan baik bagi saya, cerita ini".
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