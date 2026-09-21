"Hojlund ditarik keluar pada menit ke-57, misalnya, setelah bermain di gurun selama hampir satu jam. Anguissa, misalnya, baru dimasukkan pada menit ke-90 dan lalu tampaknya dia sudah mengalami cedera. Vergara sama sekali tidak pernah digunakan… Dan ini bukan analisis soal apakah yang bermain Lobotka atau Gilmour, karena tahun lalu Conte harus mengutak-atik susunan pemain untuk mencoba mencapai akhir pertandingan, bukan akhir musim. Dan saya paham De Bruyne, saya paham Hojlund… Artinya, kualitas Napoli harus menghasilkan performa yang berbeda. Bukan seperti ini cara menilai jalannya situasi menurut saya: ceritanya memang harus diubah, menurut saya. Ini tidak… ini tidak dimulai dengan baik bagi saya, cerita ini".