Nicolo Campo
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Maurizio Sarri menyerukan agar VAR “dihapus” setelah kontroversi penalti saat Juventus menambah penderitaan Atalanta
Ahli taktik yang geram menuntut penghapusan
Kemarahan besar menyelimuti Sarri setelah Atalanta menelan kekalahan tandang 2-0 dari Juventus pada Minggu malam. Pelatih tim tamu itu melontarkan kritik keras kepada wasit Luca Zufferi dan video assistant referee karena mengabaikan tarikan jersey yang jelas dari Pierre Kalulu terhadap Jonathan Rowe di dalam area penalti. Kontroversi penalti yang tidak diberikan itu menambah penderitaan tim tamu saat mereka pulang dari Turin dengan tangan hampa.
- Getty Images Sport
Manajer mengecam kelalaian yang merugikan
Insiden tarik-menarik kaus itu terjadi saat Atalanta sedang berupaya menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Francisco Conceicao pada babak pertama. Sarri berpendapat bahwa kegagalan perangkat pertandingan untuk meninjau pelanggaran yang begitu jelas itu menyingkap kelemahan mendasar dari sebuah sistem yang seharusnya menjamin keadilan di lapangan.
Mengecam perangkat pertandingan di hadapan para wartawan dalam konferensi pers usai laga, Sarri menegaskan: "Jika VAR tidak digunakan untuk insiden seperti itu, sistem ini seharusnya dihapuskan, dan kita cukup mengandalkan penilaian wasit. Bagi saya itu terlihat cukup jelas; seseorang di VAR setidaknya harus melihatnya."
Tim tamu yang sedang merosot kurang berani
Di luar kontroversi kepemimpinan wasit, Sarri mengungkapkan kekecewaan mendalam atas menurunnya mentalitas kompetitif skuadnya setelah menelan kekalahan ketiga secara beruntun di kasta tertinggi Italia. Menilai kurangnya karakter dan inisiatif dalam timnya, Sarri berkata: "Terlalu minim karakter dalam mencari situasi satu lawan satu. Kami berkembang secara teknis, taktis, dan fisik, tetapi tidak dalam hal keberanian atau inisiatif, dan itu mengkhawatirkan."
Pelatih berusia 67 tahun itu juga mengecam perilaku ultras tuan rumah yang mengganggu momen hening cipta sebelum pertandingan yang dilakukan untuk menghormati legenda sepakbola Italia Sandro Mazzola. Mengkritik gestur tidak hormat dari tribune, Sarri menambahkan: "Perasaan yang buruk, mungkin dilakukan oleh generasi yang tidak menyadari apa yang telah dicapai Mazzola, terlepas dari seragam yang ia kenakan. Memberikan penghormatan kepada sosok seperti itu adalah hal paling minimal yang bisa kami lakukan."
- LaPresse
Perombakan taktik mendesak dibutuhkan
Kekalahan ketiga secara beruntun membuat Atalanta tertahan di peringkat ke-11 klasemen Serie A. Kompetisi domestik kini terhenti untuk jeda internasional selama tiga pekan, memberikan ruang bernapas yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah mereka pada awal musim. Pasukan Sarri kembali beraksi di liga pada 12 Oktober saat mereka menjamu Venezia, ketika kemenangan kandang akan menjadi hal yang sangat penting untuk menghentikan tren penurunan mereka.
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