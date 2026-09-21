Insiden tarik-menarik kaus itu terjadi saat Atalanta sedang berupaya menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Francisco Conceicao pada babak pertama. Sarri berpendapat bahwa kegagalan perangkat pertandingan untuk meninjau pelanggaran yang begitu jelas itu menyingkap kelemahan mendasar dari sebuah sistem yang seharusnya menjamin keadilan di lapangan.

Mengecam perangkat pertandingan di hadapan para wartawan dalam konferensi pers usai laga, Sarri menegaskan: "Jika VAR tidak digunakan untuk insiden seperti itu, sistem ini seharusnya dihapuskan, dan kita cukup mengandalkan penilaian wasit. Bagi saya itu terlihat cukup jelas; seseorang di VAR setidaknya harus melihatnya."