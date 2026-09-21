Jonathan Moscrop
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Juventus kecam 'kurangnya rasa hormat' setelah suporter mengganggu tribut untuk Sandro Mazzola jelang kemenangan atas Atalanta
Ultras picu gelombang protes di stadion
Suasana khidmat di Allianz Stadium seketika tercoreng ketika stadion mengheningkan cipta selama satu menit untuk legenda Italia Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun pada Sabtu. Sejumlah suporter di Curva Sud sengaja membelakangi lapangan dan menyanyikan yel-yel klub saat penghormatan itu berlangsung. Aksi yang tidak peka itu langsung memicu reaksi keras dari puluhan ribu penonton lain, yang meledak dalam tepuk tangan panjang untuk menenggelamkan nyanyian dari suporter menyimpang tersebut.
- AFP
Raksasa Turin menuntut kepantasan
Aksi memalukan dari kelompok ultras itu memicu kemarahan di jajaran petinggi Juventus, yang bergerak cepat untuk mengambil sikap tegas setelah laga usai. Pejabat klub menegaskan batas-batas penting soal rasa hormat dalam sepak bola modern, sembari menolak fanatisme buta sebagai alasan untuk menginjak-injak nilai dasar kemanusiaan.
Mengutuk gangguan tersebut melalui pernyataan resmi klub, Juventus menegaskan: "Tidak ada rivalitas yang dapat membenarkan kurangnya rasa hormat saat mengheningkan cipta. Menghormati kenangan mereka yang sedang dikenang dan bersatu dalam penghormatan pada saat-saat peringatan merupakan tanggung jawab bersama yang melampaui afiliasi dan warna."
Pelatih tim tamu pertanyakan kedewasaan
Mazzola meninggalkan warisan gemilang yang mencakup gelar Kejuaraan Eropa 1968 bersama Italia dan kejayaan kontinental berkilau untuk rival sengit Juve, Inter Milan. Permusuhan historis yang mengakar tampaknya membutakan sebagian suporter tuan rumah, reaksi yang oleh pelatih Atalanta, Sarri, dianggap sebagai cerminan ketidaktahuan sejarah di kalangan generasi muda.
Menanggapi adegan tak pantas itu dalam konferensi pers usai laga, Sarri berkata: "Perasaan yang buruk, mungkin dilakukan oleh generasi yang tidak menyadari apa yang telah dicapai Mazzola, terlepas dari jersey yang ia kenakan. Memberikan penghormatan kepada sosok seperti itu adalah hal paling tidak yang bisa kami lakukan."
- Jonathan Moscrop
Jeda internasional membantu pemulihan
Kemenangan 2-0 atas Atalanta mengangkat Juventus ke 10 poin dari lima laga pembuka Serie A mereka. Sepak bola domestik kini jeda selama tiga pekan untuk interval internasional sebelum tim asuhan Luciano Spalletti bertandang ke Cagliari pada 11 Oktober. Jeda panjang ini memberi ruang bernapas yang sangat dibutuhkan bagi staf medis untuk memulihkan delapan pemain utama tim utama yang menepi akibat cedera agar kembali bugar, termasuk Kenan Yildiz dan Manuel Locatelli.
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