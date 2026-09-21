Aksi memalukan dari kelompok ultras itu memicu kemarahan di jajaran petinggi Juventus, yang bergerak cepat untuk mengambil sikap tegas setelah laga usai. Pejabat klub menegaskan batas-batas penting soal rasa hormat dalam sepak bola modern, sembari menolak fanatisme buta sebagai alasan untuk menginjak-injak nilai dasar kemanusiaan.

Mengutuk gangguan tersebut melalui pernyataan resmi klub, Juventus menegaskan: "Tidak ada rivalitas yang dapat membenarkan kurangnya rasa hormat saat mengheningkan cipta. Menghormati kenangan mereka yang sedang dikenang dan bersatu dalam penghormatan pada saat-saat peringatan merupakan tanggung jawab bersama yang melampaui afiliasi dan warna."