Milan meraih kemenangan besar atas tamunya Lecce (3-0), Minggu malam, pada penutup pekan kelima Liga Italia, untuk kembali ke jalur kemenangan setelah imbang di dua laga terakhirnya.

Milan mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal, di tengah penurunan performa yang jelas dari Lecce yang kesulitan membangun serangan dan kehilangan solusi ofensif, sementara tuan rumah menguasai bola dengan persentase mencapai 73%, dan kiper mereka Mike Maignan tidak menghadapi ancaman berarti, hanya melakukan satu penyelamatan sepanjang laga.

Christian Pulisic membuka keunggulan Milan pada menit ke-14, setelah memanfaatkan umpan terobosan yang akurat dari Strahinja Pavlovic, sehingga berhasil mencetak gol pertamanya musim ini.

Milan terus memaksakan tempo permainan usai gol tersebut, dan mempertahankan keunggulannya hingga menit ke-61, ketika Adrien Rabiot menambah gol kedua setelah pertukaran bola dengan Gonzalo Ramos, memberi timnya keunggulan yang nyaman sebelum Diego Moreira memastikan hasil pertandingan secara final.

Diego Moreira mencetak gol ketiga pada menit ke-73, dengan tembakan yang indah, untuk menegaskan superioritas Milan dan menuntaskan pertandingan tanpa kesulitan berarti.

Lecce tidak berhasil menciptakan ancaman nyata ke gawang Milan, kecuali sebuah peluang pada menit ke-65 saat Pervis Estupinan melakukan intervensi pada waktu yang tepat, dan menggagalkan peluang tuan rumah yang nyaris memperkecil ketertinggalan.

Dengan kemenangan ini, Milan mempertahankan catatan tanpa kekalahan di Liga Italia musim ini, dan menambah koleksi poinnya menjadi 11 untuk naik ke peringkat kelima pada klasemen, sekaligus memulihkan sebagian kepercayaan dirinya setelah kalah dari Benfica dengan dua gol tanpa balas di Liga Europa pada pertengahan pekan.