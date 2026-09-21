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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Cesc Fabregas mengecam penampilan "buruk" Como saat awal tak terkalahkan mereka berakhir dengan kekalahan mengejutkan dari Frosinone

C. Fabregas
Como
Frosinone vs Como
Frosinone
Serie A

Pelatih kepala Como, Cesc Fabregas, tak menahan diri setelah menyaksikan awal tak terkalahkan timnya di kampanye Serie A berakhir dengan kekalahan mengejutkan 2-0 di markas Frosinone pada Minggu. Pria Spanyol itu mengungkapkan frustrasi besar atas penampilan lamban pada babak pertama, yang membuat Como gagal memanfaatkan peluang untuk menyamai Roma dan Inter di puncak klasemen.

  • Rekor tak terkalahkan berakhir secara tiba-tiba

    Rekor tak terkalahkan Como yang impresif terhenti secara mendadak setelah kekalahan mengejutkan 2-0 di markas Frosinone di Stadio Benito Stirpe. Gol-gol babak pertama dari Giacomo Calo dan Giorgi Kvernadze membuat tim asuhan Fabregas kebobolan lebih dari satu gol sebelum jeda untuk baru keempat kalinya di Serie A. Kemunduran tak terduga itu menyia-nyiakan peluang emas bagi Como untuk menyamai perolehan poin pemuncak bersama pada awal musim, Roma dan Inter.

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    Pelatih asal Spanyol itu memikul tanggung jawab taktis

    Meski timnya menciptakan peluang-peluang berkualitas tinggi di sepertiga akhir lapangan, Fabregas menyesalkan ketidakmampuan mereka untuk menetralisir rencana permainan tuan rumah, sambil memuji performa gemilang kiper Lorenzo Palmisani. Juru taktik asal Spanyol itu mengambil tanggung jawab pribadi, mengakui bahwa ia gagal mempersiapkan skuadnya secara efektif untuk menghadapi tantangan tersebut.

    Menanggapi penampilan di bawah standar itu dalam konferensi pers usai laga, Fabregas mengatakan kepada wartawan: "Saya sudah menjelaskan sebelum pertandingan seperti apa tim Frosinone. Mungkin, saya tidak cukup baik dalam memastikan tim memahami hal itu. Saya tidak akan terkejut jika kami menang 4-1 hari ini, karena Palmisani membuat banyak penyelamatan."

  • Pelatih memuji penampilan lawan

    Hasil itu menjadi penampilan buruk pertama tim asal Lombardy tersebut dalam lima bulan terakhir, sejak tersingkir di semifinal Coppa Italia melawan Inter. Sebaliknya, Frosinone yang tampil terinspirasi naik ke 10 poin untuk mencatat rangkaian lima laga pembuka terbaik dalam sejarah mereka di kasta tertinggi.

    Mengakui eksekusi disiplin dari tim tuan rumah, Fabregas menambahkan: "Kami tidak punya kontrol yang bagus, kami memiliki empat peluang untuk mencetak gol. Saat Anda kalah, Anda marah lalu menganalisisnya, tetapi Frosinone memainkan pertandingan yang mereka inginkan, dan kami tidak mampu mengimbanginya.

    "Frosinone tampil baik untuk menyakiti kami, kami jelas harus berkembang. [Ini] adalah pertandingan buruk pertama kami dalam lima bulan, yang terakhir adalah di semifinal Coppa Italia melawan Inter. Hari ini kita harus membicarakan tim Frosinone yang hebat karena mereka pantas mendapatkannya. Hari ini adalah mahakarya Frosinone. Sangat jelas apa yang ingin dilakukan Frosinone."

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    Ujian berat menanti setelah jeda panjang

    Serie A kini jeda untuk pertandingan internasional, memberi Como momen yang tepat untuk berkonsolidasi kembali setelah turun ke peringkat kedelapan usai menelan kekalahan liga pertama mereka. Tim asuhan Fabregas menghadapi kesempatan langsung untuk merespons pada 11 Oktober ketika mereka menjamu pemuncak klasemen bersama, Roma dalam laga besar di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Memperbaiki organisasi lini belakang akan menjadi hal yang sangat penting jika tuan rumah yang ambisius itu berharap bisa mengalahkan tim terdepan dan melaju ke empat besar.

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