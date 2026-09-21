Cesc Fabregas mengecam penampilan "buruk" Como saat awal tak terkalahkan mereka berakhir dengan kekalahan mengejutkan dari Frosinone

Hasil itu menjadi penampilan buruk pertama tim asal Lombardy tersebut dalam lima bulan terakhir, sejak tersingkir di semifinal Coppa Italia melawan Inter. Sebaliknya, Frosinone yang tampil terinspirasi naik ke 10 poin untuk mencatat rangkaian lima laga pembuka terbaik dalam sejarah mereka di kasta tertinggi.

Mengakui eksekusi disiplin dari tim tuan rumah, Fabregas menambahkan: "Kami tidak punya kontrol yang bagus, kami memiliki empat peluang untuk mencetak gol. Saat Anda kalah, Anda marah lalu menganalisisnya, tetapi Frosinone memainkan pertandingan yang mereka inginkan, dan kami tidak mampu mengimbanginya.

"Frosinone tampil baik untuk menyakiti kami, kami jelas harus berkembang. [Ini] adalah pertandingan buruk pertama kami dalam lima bulan, yang terakhir adalah di semifinal Coppa Italia melawan Inter. Hari ini kita harus membicarakan tim Frosinone yang hebat karena mereka pantas mendapatkannya. Hari ini adalah mahakarya Frosinone. Sangat jelas apa yang ingin dilakukan Frosinone."