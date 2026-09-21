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Cesc Fabregas mengecam penampilan "buruk" Como saat awal tak terkalahkan mereka berakhir dengan kekalahan mengejutkan dari Frosinone
Rekor tak terkalahkan berakhir secara tiba-tiba
Rekor tak terkalahkan Como yang impresif terhenti secara mendadak setelah kekalahan mengejutkan 2-0 di markas Frosinone di Stadio Benito Stirpe. Gol-gol babak pertama dari Giacomo Calo dan Giorgi Kvernadze membuat tim asuhan Fabregas kebobolan lebih dari satu gol sebelum jeda untuk baru keempat kalinya di Serie A. Kemunduran tak terduga itu menyia-nyiakan peluang emas bagi Como untuk menyamai perolehan poin pemuncak bersama pada awal musim, Roma dan Inter.
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Pelatih asal Spanyol itu memikul tanggung jawab taktis
Meski timnya menciptakan peluang-peluang berkualitas tinggi di sepertiga akhir lapangan, Fabregas menyesalkan ketidakmampuan mereka untuk menetralisir rencana permainan tuan rumah, sambil memuji performa gemilang kiper Lorenzo Palmisani. Juru taktik asal Spanyol itu mengambil tanggung jawab pribadi, mengakui bahwa ia gagal mempersiapkan skuadnya secara efektif untuk menghadapi tantangan tersebut.
Menanggapi penampilan di bawah standar itu dalam konferensi pers usai laga, Fabregas mengatakan kepada wartawan: "Saya sudah menjelaskan sebelum pertandingan seperti apa tim Frosinone. Mungkin, saya tidak cukup baik dalam memastikan tim memahami hal itu. Saya tidak akan terkejut jika kami menang 4-1 hari ini, karena Palmisani membuat banyak penyelamatan."
Pelatih memuji penampilan lawan
Hasil itu menjadi penampilan buruk pertama tim asal Lombardy tersebut dalam lima bulan terakhir, sejak tersingkir di semifinal Coppa Italia melawan Inter. Sebaliknya, Frosinone yang tampil terinspirasi naik ke 10 poin untuk mencatat rangkaian lima laga pembuka terbaik dalam sejarah mereka di kasta tertinggi.
Mengakui eksekusi disiplin dari tim tuan rumah, Fabregas menambahkan: "Kami tidak punya kontrol yang bagus, kami memiliki empat peluang untuk mencetak gol. Saat Anda kalah, Anda marah lalu menganalisisnya, tetapi Frosinone memainkan pertandingan yang mereka inginkan, dan kami tidak mampu mengimbanginya.
"Frosinone tampil baik untuk menyakiti kami, kami jelas harus berkembang. [Ini] adalah pertandingan buruk pertama kami dalam lima bulan, yang terakhir adalah di semifinal Coppa Italia melawan Inter. Hari ini kita harus membicarakan tim Frosinone yang hebat karena mereka pantas mendapatkannya. Hari ini adalah mahakarya Frosinone. Sangat jelas apa yang ingin dilakukan Frosinone."
- aal.photo
Ujian berat menanti setelah jeda panjang
Serie A kini jeda untuk pertandingan internasional, memberi Como momen yang tepat untuk berkonsolidasi kembali setelah turun ke peringkat kedelapan usai menelan kekalahan liga pertama mereka. Tim asuhan Fabregas menghadapi kesempatan langsung untuk merespons pada 11 Oktober ketika mereka menjamu pemuncak klasemen bersama, Roma dalam laga besar di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Memperbaiki organisasi lini belakang akan menjadi hal yang sangat penting jika tuan rumah yang ambisius itu berharap bisa mengalahkan tim terdepan dan melaju ke empat besar.
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