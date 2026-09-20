AC Milan asuhan Ruben Amorim melanjutkan pendakian mereka di klasemen Serie A dengan membongkar Lecce secara meyakinkan di San Siro. Milan sudah memegang kendali sejak awal, memecah kebuntuan dalam 15 menit pertama melalui gol Christian Pulisic yang diselesaikan dengan baik. Meski Lecce berusaha tetap bertahan, kualitas Milan akhirnya berbicara pada babak kedua ketika mereka benar-benar menunjukkan kekuatan untuk mempertahankan start tak terkalahkan di kampanye liga ini.

Kemenangan ini dibangun lewat penyelesaian akhir yang klinis dan penampilan dominan di lini tengah yang membuat tim tamu terus mengejar bayangan. Adrien Rabiot menggandakan keunggulan sesaat setelah menit ke-60 dengan penyelesaian tenang, yang praktis mengakhiri perlawanan sebelum pemain pengganti Diego Moreira menyempurnakannya. Dengan penguasaan bola 69% dan nirbobol sebagai pelengkap, ini menjadi malam senyaman yang bisa diharapkan para pendukung Milan di bawah sorotan lampu San Siro.

Penjaga gawang & pertahanan

Maignan - 7/10

Malam yang cukup tenang bagi sang kapten, tetapi dia melakukan semua yang dibutuhkan dengan wibawa seperti biasanya. Dia membuat 3 penyelamatan untuk menjaga nirbobolnya dan mengomandoi barisan tiga bek yang nyaris tidak mendapat masalah sepanjang 90 menit.

Pavlovic - 8/10

Benar-benar monster di lini belakang. Dia bukan hanya membantu menjaga pertahanan tetap rapat, tetapi juga maju dengan tujuan jelas untuk memberi assist bagi gol pembuka Pulisic pada menit ke-14. Penampilan komplet dari sang bek tengah.

De Winter - 7/10

Kukuh dan bisa diandalkan. Dia menjaga posisinya dengan baik saat menghadapi Lecce yang mencoba menyerang lewat serangan balik, berkontribusi pada 10 sapuan yang dicatat lini belakang Milan. Penampilan tanpa basa-basi.

Gila - 7/10

Pemain muda Spanyol itu tenang saat menguasai bola dan agresif dalam duel. Dia melengkapi Pavlovic dengan baik dan memastikan para penyerang Lecce tidak memiliki satu pun peluang bersih selama berada di lapangan.

Gelandang

Chukwueze - 6/10

Bekerja keras di sisi lapangan hingga ditarik keluar pada menit ke-87. Meski tidak se-eksplosif biasanya, kehadirannya meregangkan pertahanan Lecce dan memberi ruang bagi pemain lain untuk beroperasi di area sentral.

Rabiot - 8/10

Pemain Prancis itu menunjukkan dengan tepat mengapa dia menjadi komponen vital dalam mesin ini. Dia mengatur tempo dan muncul pada menit ke-61 untuk mencetak gol kedua yang krusial, yang efektif mengakhiri pertandingan sebagai sebuah persaingan.

Modric - 7/10

Kelas itu permanen. Gelandang veteran itu mengendalikan permainan selama 76 menit, memastikan Milan mendominasi bola dengan penguasaan nyaris 70%. Dia digantikan oleh Musah saat pekerjaan sudah selesai.

Estupinan - 7/10

Memberikan energi dan lebar permainan secara konstan di sisi kiri. Dia menjadi opsi umpan yang andal dan rajin turun membantu pertahanan, memastikan Milan tetap seimbang sebelum digantikan pada seperempat akhir pertandingan.

Serangan

Pulisic - 8/10

Pulisic kembali tampil menentukan. Dia memberi nada permainan dengan penyelesaian tajam pada menit ke-14 untuk membuka skor dan terus menjadi gangguan bagi Lecce hingga diistirahatkan pada menit ke-69. Kontribusi yang memenangkan pertandingan.

Saelemaekers - 6/10

Penampilan yang fungsional dari pemain Belgia itu. Dia menghubungkan permainan dengan baik di antara lini, tetapi kurang memiliki umpan akhir yang mematikan sebelum digantikan Loftus-Cheek di pertengahan babak kedua.

Ramos - 7/10

Memimpin lini depan dengan cerdas, sang striker memainkan peran vital dalam gol kedua dengan memberi assist untuk Rabiot. Dia memang tidak mencatatkan namanya sendiri di papan skor, tetapi permainan hold-up miliknya sangat penting.

Pemain pengganti & manajer

Moreira - 8/10

Dampak impian dari bangku cadangan. Menggantikan Pulisic pada menit ke-69, dia hanya butuh empat menit untuk menjebol gawang, mencetak gol ketiga pada menit ke-73 untuk mengunci kemenangan.

Loftus-Cheek - 6/10

Masuk pada menit ke-69 untuk menambah kehadiran fisik dan menuntaskan pertandingan. Dia melakukan persis apa yang diminta, menjaga bola terus bergerak dan meredam setiap potensi kebangkitan Lecce.

Musah - 6/10

Masuk menggantikan Modric untuk 14 menit terakhir. Dia memberikan kaki-kaki segar dan energi di lini tengah saat Milan melaju santai hingga peluit akhir.

Bartesaghi - 6/10

Tampil singkat sebagai pengganti Estupinan. Cukup solid dalam tugas bertahannya untuk memastikan nirbobol tetap terjaga.

Camarda - N/A

Masuk sangat terlambat menggantikan Chukwueze. Tidak punya cukup waktu untuk memengaruhi pertandingan, tetapi tetap menjadi pengalaman berharga lainnya bagi pemain muda itu.

R. Amorim - 9/10

Sebuah masterclass taktik dari sang pelatih. Formasi 3-4-2-1 berjalan sempurna, meredam Lecce dan membuat Milan mampu mengontrol setiap fase permainan. Pergantian pemain yang dia lakukan sangat tepat, dengan Moreira hampir langsung mencetak gol.