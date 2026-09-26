Bek Paris Saint-Germain Achraf Hakimi akan diadili atas tuduhan pemerkosaan pada 2027 setelah menghabiskan upaya banding hukum terakhirnya. Menyusul kabar tersebut, pandit RMC Bruno Poncet menyerukan agar bek kanan Maroko itu menangguhkan karier bermainnya sampai kasus pengadilan itu selesai.
Fabian Ruiz memperingatkan para rival Spanyol bahwa juara Eropa dan dunia itu masih belum puas saat mereka bersiap memulai kampanye UEFA Nations League. Baru saja meraih kejayaan bersejarah pada musim panas ini, Spanyol ingin mempertahankan era dominasi mereka, dimulai dengan lawatan akbar ke Wembley.