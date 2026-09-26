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Ligue 1

Tinjauan Ligue 1

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Fabian Ruiz membidik kejayaan di Nations League

Fabian Ruiz memperingatkan para rival Spanyol bahwa juara Eropa dan dunia itu masih belum puas saat mereka bersiap memulai kampanye UEFA Nations League. Baru saja meraih kejayaan bersejarah pada musim panas ini, Spanyol ingin mempertahankan era dominasi mereka, dimulai dengan lawatan akbar ke Wembley.

F. RuizSpain
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Ligue 1, jadwal & hasil

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Klasemen

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1Monaco crestMonaco541083513
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S
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M
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2Lyon crestLyon5320102811
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S
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S
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3Paris FC crestParis FC532083511
M
S
M
M
S
4Lille crestLille531184410
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M
S
M
5Rennes crestRennes531189-110
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M
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