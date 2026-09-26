Fabian Ruiz membidik kejayaan di Nations League

Fabian Ruiz memperingatkan para rival Spanyol bahwa juara Eropa dan dunia itu masih belum puas saat mereka bersiap memulai kampanye UEFA Nations League. Baru saja meraih kejayaan bersejarah pada musim panas ini, Spanyol ingin mempertahankan era dominasi mereka, dimulai dengan lawatan akbar ke Wembley.