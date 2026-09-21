Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Pelatih Marseille Bruno Genesio mengecam "kurangnya kedewasaan" setelah kekalahan di Le Classique membuat raksasa Ligue 1 itu terpuruk di zona degradasi

B. Genesio
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Pelatih Marseille Bruno Genesio mempertanyakan kedewasaan skuadnya setelah kekalahan kandang 2-1 yang menyakitkan dari rival bebuyutan Paris Saint-Germain, yang membuat klub itu terpuruk di zona degradasi Ligue 1. Juru taktik asal Prancis itu mengungkapkan frustrasi mendalam atas kesalahan mental yang terus berulang di Velodrome, saat OM menelan kekalahan keempat dalam lima pertandingan liga.

  • Kelengahan mahal memperdalam krisis

    Frustrasi mendalam menyelimuti Genesio setelah menyaksikan timnya kembali menelan pukulan pahit melawan rival sengit PSG di Velodrome pada Minggu malam. Manajer Marseille itu menyoroti ketidakmampuan para pemainnya untuk belajar dari kesalahan masa lalu, karena kelengahan yang sama kembali muncul pada momen-momen krusial. Hasil yang merugikan ini makin menyoroti rapuhnya mental kompetitif skuad tersebut, membuat klub terpuruk di zona degradasi Ligue 1.

    • Iklan

  • Pelatih mengecam rapuhnya mentalitas

    Meski timnya sempat menyamakan kedudukan lewat momen brilian dari Angel Gomes, Genesio mengkritik turunnya konsentrasi secara langsung yang berujung pada gol penentu kemenangan Marquinhos dan kartu merah untuk Timothy Weah. Sang manajer secara terbuka menepis pujian seusai laga, dengan tegas menyatakan bahwa kegagalan berulang untuk memanfaatkan momentum tidak bisa diterima.

    Meluapkan frustrasinya kepada para reporter dalam konferensi pers setelah pertandingan, Genesio menegaskan: "Saya mulai agak lelah mengulang hal yang sama. Kami tidak bisa puas dengan kekalahan 2-1, apalagi dengan membuat kesalahan yang sama. Kami tidak belajar dari kesalahan kami.

    "Saya tidak punya hal yang bisa disalahkan kepada para pemain saya saat melawan tim terbaik di Eropa. Jika kami merasa puas dengan kekalahan kami, kami tidak akan maju. Kami seharusnya memakai pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk bisa bertahan dalam laga ini."

  • Bos yang membangkang menolak pengunduran diri

    Kekalahan keempat dalam lima pertandingan membuat raksasa Prancis itu berada di tiga terbawah pada fase awal musim untuk pertama kalinya sejak musim 2011-12. Meski sorotan kian intens, sang pelatih menolak menerima rasa puas apa pun dari kekalahan tipis tersebut.

    Saat membahas kekurangan timnya yang terus berulang di lapangan, Genesio menambahkan: "Saya di sini untuk memenangkan pertandingan, bukan untuk dipuji setelah kekalahan. Kami terus kalah karena kesalahan yang sama, itu membuat frustrasi. Skuad ini memberikan lebih dari segalanya melawan tim terbaik di Eropa. Selama 3-4 pekan terakhir, masalahnya selalu sama dan terus berulang: kurang konsentrasi, kurang matang. Kami melakukan apa yang diperlukan secara defensif, dalam permainan build-up kami. Jika kami kebobolan gol yang luar biasa, kami akan bertepuk tangan… Tapi di sini, kekalahan terhormat tidak memuaskan saya."

    Menepis spekulasi soal posisinya sambil menegaskan kembali komitmennya pada pekerjaannya, Genesio menyatakan: "Tidak ada pikiran untuk mengundurkan diri. Saya akan berbicara dengan para pemain saya dan direksi klub. Fokus saya adalah membuat tim ini berkembang."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Pertarungan menghindari degradasi menguji tekad

    Genesio menghadapi tugas berat untuk membangun kembali ketahanan mental skuadnya setelah awal yang mengkhawatirkan. Skorsing Weah akan memaksa perubahan di lini belakang jelang pertandingan pekan keenam mereka. Marseille kini harus segera menghentikan tren negatif ini untuk mengumpulkan poin krusial dan keluar dari zona degradasi Ligue 1.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Ligue 1
Troyes crest
Troyes
TRO
Marseille crest
Marseille
OM