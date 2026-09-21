Meski timnya sempat menyamakan kedudukan lewat momen brilian dari Angel Gomes, Genesio mengkritik turunnya konsentrasi secara langsung yang berujung pada gol penentu kemenangan Marquinhos dan kartu merah untuk Timothy Weah. Sang manajer secara terbuka menepis pujian seusai laga, dengan tegas menyatakan bahwa kegagalan berulang untuk memanfaatkan momentum tidak bisa diterima.

Meluapkan frustrasinya kepada para reporter dalam konferensi pers setelah pertandingan, Genesio menegaskan: "Saya mulai agak lelah mengulang hal yang sama. Kami tidak bisa puas dengan kekalahan 2-1, apalagi dengan membuat kesalahan yang sama. Kami tidak belajar dari kesalahan kami.

"Saya tidak punya hal yang bisa disalahkan kepada para pemain saya saat melawan tim terbaik di Eropa. Jika kami merasa puas dengan kekalahan kami, kami tidak akan maju. Kami seharusnya memakai pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk bisa bertahan dalam laga ini."