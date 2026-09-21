AFP
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Pelatih Marseille Bruno Genesio mengecam "kurangnya kedewasaan" setelah kekalahan di Le Classique membuat raksasa Ligue 1 itu terpuruk di zona degradasi
Kelengahan mahal memperdalam krisis
Frustrasi mendalam menyelimuti Genesio setelah menyaksikan timnya kembali menelan pukulan pahit melawan rival sengit PSG di Velodrome pada Minggu malam. Manajer Marseille itu menyoroti ketidakmampuan para pemainnya untuk belajar dari kesalahan masa lalu, karena kelengahan yang sama kembali muncul pada momen-momen krusial. Hasil yang merugikan ini makin menyoroti rapuhnya mental kompetitif skuad tersebut, membuat klub terpuruk di zona degradasi Ligue 1.
Pelatih mengecam rapuhnya mentalitas
Meski timnya sempat menyamakan kedudukan lewat momen brilian dari Angel Gomes, Genesio mengkritik turunnya konsentrasi secara langsung yang berujung pada gol penentu kemenangan Marquinhos dan kartu merah untuk Timothy Weah. Sang manajer secara terbuka menepis pujian seusai laga, dengan tegas menyatakan bahwa kegagalan berulang untuk memanfaatkan momentum tidak bisa diterima.
Meluapkan frustrasinya kepada para reporter dalam konferensi pers setelah pertandingan, Genesio menegaskan: "Saya mulai agak lelah mengulang hal yang sama. Kami tidak bisa puas dengan kekalahan 2-1, apalagi dengan membuat kesalahan yang sama. Kami tidak belajar dari kesalahan kami.
"Saya tidak punya hal yang bisa disalahkan kepada para pemain saya saat melawan tim terbaik di Eropa. Jika kami merasa puas dengan kekalahan kami, kami tidak akan maju. Kami seharusnya memakai pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk bisa bertahan dalam laga ini."
Bos yang membangkang menolak pengunduran diri
Kekalahan keempat dalam lima pertandingan membuat raksasa Prancis itu berada di tiga terbawah pada fase awal musim untuk pertama kalinya sejak musim 2011-12. Meski sorotan kian intens, sang pelatih menolak menerima rasa puas apa pun dari kekalahan tipis tersebut.
Saat membahas kekurangan timnya yang terus berulang di lapangan, Genesio menambahkan: "Saya di sini untuk memenangkan pertandingan, bukan untuk dipuji setelah kekalahan. Kami terus kalah karena kesalahan yang sama, itu membuat frustrasi. Skuad ini memberikan lebih dari segalanya melawan tim terbaik di Eropa. Selama 3-4 pekan terakhir, masalahnya selalu sama dan terus berulang: kurang konsentrasi, kurang matang. Kami melakukan apa yang diperlukan secara defensif, dalam permainan build-up kami. Jika kami kebobolan gol yang luar biasa, kami akan bertepuk tangan… Tapi di sini, kekalahan terhormat tidak memuaskan saya."
Menepis spekulasi soal posisinya sambil menegaskan kembali komitmennya pada pekerjaannya, Genesio menyatakan: "Tidak ada pikiran untuk mengundurkan diri. Saya akan berbicara dengan para pemain saya dan direksi klub. Fokus saya adalah membuat tim ini berkembang."
- AFP
Pertarungan menghindari degradasi menguji tekad
Genesio menghadapi tugas berat untuk membangun kembali ketahanan mental skuadnya setelah awal yang mengkhawatirkan. Skorsing Weah akan memaksa perubahan di lini belakang jelang pertandingan pekan keenam mereka. Marseille kini harus segera menghentikan tren negatif ini untuk mengumpulkan poin krusial dan keluar dari zona degradasi Ligue 1.
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