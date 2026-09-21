AFP
Diterjemahkan oleh
Fans Marseille menyerang pemilik asal Amerika Frank McCourt dengan ejekan 'proyek Ligue 2' saat kalah dari PSG
Krisis di Velodrome makin dalam
Suporter Marseille yang marah menyampaikan perasaan mereka dengan sangat jelas pada Minggu, dengan membentangkan spanduk-spanduk bernada permusuhan yang ditujukan kepada pemilik klub asal Amerika Serikat, McCourt. Protes itu berlangsung jelang dan selama duel panas Ligue 1 melawan PSG di Stade Velodrome.
Atmosfer dengan cepat kian memburuk ketika tuan rumah menelan kekalahan 2-1 dari rival abadinya. Kekalahan itu menandai catatan buruk bagi klub asal Prancis selatan tersebut. Marseille kini telah menelan lima kekalahan beruntun di semua kompetisi. Hebatnya, ini menjadi kali pertama dalam sejarah klub ketika mereka kalah dalam empat dari lima laga pembuka mereka dalam satu musim kasta tertinggi.
- AFP
Fans mengejek Champions Project
Sumber utama kemarahan para suporter berasal dari janji-janji yang tidak terpenuhi selama masa kepemilikan McCourt. Ketika mantan pemilik Los Angeles Dodgers itu membeli klub pada 2016, ia menargetkan untuk mengembalikan Marseille ke puncak sepak bola Prancis dan jajaran elite Eropa.
Setibanya di klub, McCourt meluncurkan "Champions Project" yang ambisius dan menjanjikan investasi awal sebesar €200 juta dalam empat tahun. Namun, meski telah mengeluarkan dana besar untuk merekrut banyak pemain, tim ini sepenuhnya gagal mencapai stabilitas atau kesuksesan yang berkelanjutan.
Para suporter tanpa ampun mengejek visi besar itu dari tribune pada Minggu. Sebuah spanduk mencolok yang dibentangkan oleh pendukung tuan rumah yang murka bertuliskan: "2016: Champions Project. 2026: Ligue 2 Project? McCourt Out."
Tertinggal dalam Le Classique
Marseille pernah menjadi raja sepakbola Prancis yang tak terbantahkan, mendominasi kancah domestik pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Mereka juga tetap menjadi satu-satunya tim Prancis yang pernah mengangkat trofi Liga Champions, menorehkan pencapaian bersejarah itu pada 1993.
Namun, keseimbangan kekuatan di "Le Classique" telah bergeser drastis. Kedatangan bintang-bintang papan atas pada 1990-an memang awalnya memicu rivalitas sengit tersebut, tetapi Marseille kini tertinggal jauh dari rival mereka asal Paris.
PSG, yang kini merupakan juara bertahan Eropa dua kali beruntun setelah pengambilalihan mereka oleh investor Qatar pada 2011, menyoroti semakin lebarnya jurang persaingan antara kedua rival ini. Sementara itu, Marseille belum lagi merebut gelar Ligue 1 sejak 2010, dan trofi terakhir mereka dalam kompetisi apa pun adalah Piala Liga yang kini sudah dibubarkan pada 2012.
- AFP
Hari-hari sulit menanti Genesio
Masa depan langsung Marseille tampak suram setelah musim panas yang kacau semakin memperparah penderitaan mereka saat ini. Kegagalan lolos ke Liga Champions membuat klub kehilangan jutaan dalam pemasukan vital.
Karena kendala finansial yang berat ini, dewan klub tidak mampu merekrut pemain baru pada bursa transfer musim panas terbaru. Kurangnya investasi yang begitu jelas ini membuat pelatih kepala baru Bruno Genesio memiliki skuad yang menipis dan sangat sedikit opsi taktik untuk membalikkan keadaan.
Dengan tim kini mencatat rekor historis yang tidak diinginkan dan basis suporter melakukan pemberontakan terbuka terhadap kepemilikan klub, Genesio menghadapi tugas yang sangat besar untuk menghentikan kemerosotan ini. Marseille sangat membutuhkan hasil positif untuk meredakan tekanan besar yang terus menumpuk di pundak McCourt.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami