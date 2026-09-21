Suporter Marseille yang marah menyampaikan perasaan mereka dengan sangat jelas pada Minggu, dengan membentangkan spanduk-spanduk bernada permusuhan yang ditujukan kepada pemilik klub asal Amerika Serikat, McCourt. Protes itu berlangsung jelang dan selama duel panas Ligue 1 melawan PSG di Stade Velodrome.

Atmosfer dengan cepat kian memburuk ketika tuan rumah menelan kekalahan 2-1 dari rival abadinya. Kekalahan itu menandai catatan buruk bagi klub asal Prancis selatan tersebut. Marseille kini telah menelan lima kekalahan beruntun di semua kompetisi. Hebatnya, ini menjadi kali pertama dalam sejarah klub ketika mereka kalah dalam empat dari lima laga pembuka mereka dalam satu musim kasta tertinggi.