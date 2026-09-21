PSG mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas rival sengitnya Marseille untuk menutup rangkaian laga pekan kelima Ligue 1. Meski menjalani start yang sangat rumit dalam kampanye domestik mereka, tuan rumah menampilkan performa penuh semangat pada hari Minggu.

Hasil ini membuat raksasa Paris itu meraih tiga poin penuh, tetapi jalannya pertandingan memicu banyak perbincangan. Skor tipis itu sangat kontras dengan prediksi sebelum laga yang menjagokan mereka secara dominan.