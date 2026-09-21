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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Vitinha membalas klaim "pemutihan" saat PSG menyingkirkan Marseille yang tangguh di Le Classique

Vitinha
Paris Saint-Germain
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Ligue 1

Gelandang Paris Saint-Germain, Vitinha, menepis anggapan bahwa timnya diperkirakan akan dengan mudah melumat Marseille setelah meraih kemenangan tandang 2-1 yang diraih dengan susah payah. Pemain internasional Portugal itu menegaskan juara bertahan tersebut sepenuhnya pantas atas kemenangan mereka, sambil memuji daya juang rival sengit mereka dalam Le Classique yang berlangsung sengit.

  • Kemenangan susah payah di Le Classique

    PSG mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas rival sengitnya Marseille untuk menutup rangkaian laga pekan kelima Ligue 1. Meski menjalani start yang sangat rumit dalam kampanye domestik mereka, tuan rumah menampilkan performa penuh semangat pada hari Minggu.

    Hasil ini membuat raksasa Paris itu meraih tiga poin penuh, tetapi jalannya pertandingan memicu banyak perbincangan. Skor tipis itu sangat kontras dengan prediksi sebelum laga yang menjagokan mereka secara dominan.

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  • VitinhaGetty Images

    Vitinha membela keunggulan tipis

    Setelah peluit akhir dibunyikan, Vitinha segera berbicara kepada media di mixed zone. Pemain berusia 26 tahun itu sepenuhnya menolak anggapan bahwa timnya tampil di bawah standar karena gagal meraih kemenangan dengan selisih yang lebih lebar.

    "Anda mengatakan semua orang mengharapkan kemenangan telak, tetapi bukan kami, saya bisa memastikan itu," tegas playmaker Portugal itu, seperti dikutip dari MaxiFoot. "Selalu sulit bermain di sini."

  • Dominasi itu pantas diganjar tiga poin

    Terlepas dari keunggulan tipis saat peluit akhir dibunyikan, tim tamu mengendalikan sebagian besar jalannya pertandingan. Vitinha pun menegaskan bahwa PSG sebenarnya sudah berbuat cukup untuk mengunci laga jauh lebih awal.

    "Marseille punya tim yang bagus dan mereka menunjukkannya hari ini," ujarnya. "Saya pikir kami melakukan apa yang diperlukan untuk unggul dengan selisih beberapa gol, tetapi pada akhirnya kami menang 2-1. Kami punya banyak peluang, jadi hasil ini bahkan tidak perlu diperdebatkan. Kemenangan ini sepenuhnya pantas kami dapatkan."

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  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    Mempersiapkan diri untuk tugas internasional

    Dengan jeda internasional yang tinggal menghitung hari, Vitinha bersiap mewakili Portugal di UEFA Nations League yang akan datang. Portugal dijadwalkan menghadapi Wales pada 24 September, diikuti laga melawan Norwegia pada 27 September dan 4 Oktober. Di antara dua pertandingan melawan Norwegia itu, tepatnya pada 1 Oktober, Portugal akan menghadapi Denmark.

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