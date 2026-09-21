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Vitinha membalas klaim "pemutihan" saat PSG menyingkirkan Marseille yang tangguh di Le Classique
Kemenangan susah payah di Le Classique
PSG mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas rival sengitnya Marseille untuk menutup rangkaian laga pekan kelima Ligue 1. Meski menjalani start yang sangat rumit dalam kampanye domestik mereka, tuan rumah menampilkan performa penuh semangat pada hari Minggu.
Hasil ini membuat raksasa Paris itu meraih tiga poin penuh, tetapi jalannya pertandingan memicu banyak perbincangan. Skor tipis itu sangat kontras dengan prediksi sebelum laga yang menjagokan mereka secara dominan.
- Getty Images
Vitinha membela keunggulan tipis
Setelah peluit akhir dibunyikan, Vitinha segera berbicara kepada media di mixed zone. Pemain berusia 26 tahun itu sepenuhnya menolak anggapan bahwa timnya tampil di bawah standar karena gagal meraih kemenangan dengan selisih yang lebih lebar.
"Anda mengatakan semua orang mengharapkan kemenangan telak, tetapi bukan kami, saya bisa memastikan itu," tegas playmaker Portugal itu, seperti dikutip dari MaxiFoot. "Selalu sulit bermain di sini."
Dominasi itu pantas diganjar tiga poin
Terlepas dari keunggulan tipis saat peluit akhir dibunyikan, tim tamu mengendalikan sebagian besar jalannya pertandingan. Vitinha pun menegaskan bahwa PSG sebenarnya sudah berbuat cukup untuk mengunci laga jauh lebih awal.
"Marseille punya tim yang bagus dan mereka menunjukkannya hari ini," ujarnya. "Saya pikir kami melakukan apa yang diperlukan untuk unggul dengan selisih beberapa gol, tetapi pada akhirnya kami menang 2-1. Kami punya banyak peluang, jadi hasil ini bahkan tidak perlu diperdebatkan. Kemenangan ini sepenuhnya pantas kami dapatkan."
- Getty Images
Mempersiapkan diri untuk tugas internasional
Dengan jeda internasional yang tinggal menghitung hari, Vitinha bersiap mewakili Portugal di UEFA Nations League yang akan datang. Portugal dijadwalkan menghadapi Wales pada 24 September, diikuti laga melawan Norwegia pada 27 September dan 4 Oktober. Di antara dua pertandingan melawan Norwegia itu, tepatnya pada 1 Oktober, Portugal akan menghadapi Denmark.
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