Setelah hari yang diwarnai hasil beragam, Kylian Mbappe, yang kalah bersama Real Madrid dari Atletico Madrid 2-1, dan Ousmane Dembele, yang menang bersama Paris melawan Olympique Marseille 2-1, akan bertemu kembali di lapangan Clairefontaine bersamaan dengan dimulainya era Zinedine Zidane.

Kedua bintang timnas Prancis itu tidak akan menemukan waktu untuk beristirahat, karena mereka bersiap menghadapi laga melawan Turki (25 September), Belgia (28 September dan 5 Oktober), serta Italia (2 Oktober).

Meski demikian, seluruh perhatian akan tertuju kepada keduanya, di mana pertemuan mereka kembali dinantikan tak sabar setelah pernyataan-pernyataannya seputar penghargaan Ballon d'Or.

Setelah pengumuman daftar nominasi Ballon d'Or, bintang Real Madrid itu tak ragu berbicara tentang rekannya. Ia berkata: "Dembele? Ia selalu dipandang sebagai pemain berbakat. Sedangkan aku selalu dipandang sebagai yang terpilih. Aku berada di puncak sejak awal, di waktu yang sangat dini. Jalurnya berbeda, ia sempat menderita cedera, tetapi ia mampu menebusnya."

Kemudian ia menambahkan setelahnya: "Di beberapa tahun, aku menganggap diriku sebagai pemain terbaik di dunia. Aku tidak melihat ada pemain yang lebih kuat dariku. Lalu, ketika Messi datang ke acara itu dan menang, aku katakan bahwa pemain terbaik ada di podium penobatan. Tidak masalah. Dan ketika Cristiano menang, aku katakan hal yang sama... Adapun bagi yang lain, aku sudah menyaksikan mereka, dan bahkan seandainya ia memenangkan Ballon d'Or, aku tidak akan pernah bertukar tempat dengannya."

Setelah Dembele terpengaruh oleh kritik-kritik itu, ia tidak menyukai pernyataan tersebut dan membalas melalui saluran "Ligue 1+" dengan berkata: "Sepanjang karierku, aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, aku telah bekerja keras luar biasa. Seperti yang kukatakan, aku tidak pernah menjadi pemain yang terpilih, tetapi aku bekerja keras, dan tahun lalu aku diganjar atas musim yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain. Adapun tahun ini, kita lihat saja, tidak ada tekanan, cukup santai saja."

Sebelum kemudian Dembele menyatakan kepada saluran yang sama bahwa ia akan memberikan Ballon d'Or kepada Khvicha Kvaratskhelia.

Ia menambahkan: "Aku akan sangat senang karena ia juga layak mendapatkannya. Musimnya sungguh luar biasa. Bagiku, ia adalah pemain terbaik di dunia. Karena itulah ia layak menyandang Ballon d'Or."

Surat kabar "L'Equipe", pada hari Senin ini, menegaskan bahwa balasan Dembele mengejutkan Mbappe yang jelas tidak menduga balasan semacam itu.

Akankah Zinedine Zidane, dalam pemanggilan pertamanya untuk timnas Prancis, mencoba meredakan polemik ini secepatnya dengan menurunkan kedua pemain yang bersangkutan?

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Ketika sumber-sumber dari timnas Prancis dan staf teknis baru dihubungi oleh surat kabar "Sport", mereka menegaskan tidak adanya masalah apa pun, dan lebih memilih merujuk para pemain kepada pernyataan Zidane dalam konferensi persnya yang terakhir.

Zidane berkata: "Aku tidak ingin membatasi keceriaan dan perdebatan. Keceriaan dan perdebatan terjadi setiap hari; itulah perdebatan-perdebatan, itu bagian dari permainan. Aku tahu bagaimana rasanya memenangkan Ballon d'Or, dan setiap pemain mendambakannya. Ada perdebatan-perdebatan, dan itu wajar. Aku rasa perkara ini kebanyakan berputar di luar timnas, tetapi di internal, tidak akan ada masalah apa pun. Kami akan fokus menjalani keempat pertandingan ini, dimulai dari Turki."

Jelas bahwa Zidane memiliki prioritas-prioritas lain. Kini terserah kepada Mbappe dan Dembele untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.