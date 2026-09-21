Setelah melihat partnernya di lini tengah tampil gemilang dalam kemenangan baru-baru ini atas Lens, Zakaria mengakui bahwa ia secara aktif berusaha membujuk Camara agar tidak bergabung dengan mantan klubnya. Pemain internasional Swiss itu menjalani masa peminjaman yang sulit di Stamford Bridge dan merasa perlu memberikan nasihat karier kepada rekan setimnya.

"Chelsea? Saya mengatakan kepadanya bahwa itu bagus, tetapi lebih baik di sini," kata Zakaria kepada wartawan. "Saya tahu seperti apa dia sebagai pemain dan pribadi; dia sangat profesional. Saya pikir [saga transfer itu] memberinya kekuatan yang lebih besar lagi. Hari ini dia luar biasa."

Camara sendiri tetap membumi meski gagal mendapatkan kepindahan menggiurkan ke Premier League. Berbicara sebelum hasil imbang baru-baru ini melawan Strasbourg, gelandang itu menegaskan bahwa ia telah melupakan kekecewaan tersebut dan sepenuhnya berkomitmen kepada klubnya saat ini.

"Ada kemungkinan saya bisa pergi," ujar Camara. "Itu tidak terwujud pada menit-menit terakhir dan itu adalah bagian dari sepak bola. Saya sudah membuka lembaran baru dan fokus pada musim ini. Saya bisa sangat membantu tim. Sepak bola bergerak cepat. Mungkin peluang lain akan datang. Namun untuk saat ini, saya tetap fokus pada musim ini bersama Monaco."



