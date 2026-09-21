Jonathan Moscrop
Diterjemahkan oleh
'Di sini lebih baik!' - Lamine Camara diminta menolak transfer Chelsea oleh mantan flop The Blues saat Liverpool ikut dalam perburuan
Kolaps di akhir menggagalkan kepindahan ke Stamford Bridge
Chelsea mati-matian mencari pengganti Enzo pada tahap akhir bursa transfer musim panas dan mengidentifikasi Camara sebagai target prioritas mereka, dengan Chelsea mencapai kesepakatan untuk mengamankan pemain berusia 22 tahun itu seharga £47 juta.
Meski manajer Xabi Alonso mengharapkan kedatangan pemain internasional Senegal itu, Monaco tiba-tiba membatalkan negosiasi tepat saat tenggat waktu. Hal ini membuat klub asal London barat itu kekurangan opsi di lini tengah dan memaksa talenta muda yang sangat dihargai tersebut tetap bertahan di kerajaan itu.
Sejak transfer itu gagal terwujud, Camara telah mengukuhkan tempatnya di starting XI Monaco. Ia bermain penuh dalam setiap menit laga pembuka mereka di Liga Konferensi Europa, mencetak gol dalam kemenangan 3-2 atas Gornik Zabrze, dan tampil dalam kelima pertandingan Ligue 1 untuk membantu timnya berada di puncak klasemen.
- PRESSE SPORTS
Zakaria dan Camara mengenang kepindahan yang gagal
Setelah melihat partnernya di lini tengah tampil gemilang dalam kemenangan baru-baru ini atas Lens, Zakaria mengakui bahwa ia secara aktif berusaha membujuk Camara agar tidak bergabung dengan mantan klubnya. Pemain internasional Swiss itu menjalani masa peminjaman yang sulit di Stamford Bridge dan merasa perlu memberikan nasihat karier kepada rekan setimnya.
"Chelsea? Saya mengatakan kepadanya bahwa itu bagus, tetapi lebih baik di sini," kata Zakaria kepada wartawan. "Saya tahu seperti apa dia sebagai pemain dan pribadi; dia sangat profesional. Saya pikir [saga transfer itu] memberinya kekuatan yang lebih besar lagi. Hari ini dia luar biasa."
Camara sendiri tetap membumi meski gagal mendapatkan kepindahan menggiurkan ke Premier League. Berbicara sebelum hasil imbang baru-baru ini melawan Strasbourg, gelandang itu menegaskan bahwa ia telah melupakan kekecewaan tersebut dan sepenuhnya berkomitmen kepada klubnya saat ini.
"Ada kemungkinan saya bisa pergi," ujar Camara. "Itu tidak terwujud pada menit-menit terakhir dan itu adalah bagian dari sepak bola. Saya sudah membuka lembaran baru dan fokus pada musim ini. Saya bisa sangat membantu tim. Sepak bola bergerak cepat. Mungkin peluang lain akan datang. Namun untuk saat ini, saya tetap fokus pada musim ini bersama Monaco."
Rival-rival memburu tanda tangan sang gelandang
Chelsea belum menghentikan upaya mereka untuk memburu bintang Monaco itu dan berencana meluncurkan tawaran baru ketika bursa transfer dibuka kembali. Pakar transfer Gianluca Di Marzio mengonfirmasi Chelsea masih berhasrat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Fernandez.
"Apakah Chelsea akan kembali meminati Camara? Saya pikir begitu karena segalanya berubah untuk Camara pada saat-saat terakhir," kata Di Marzio. "Chelsea membutuhkan pemain di posisi itu setelah Enzo pergi, jadi saya pikir pada Januari mereka akan mencoba lagi. Jelas, sulit untuk mengatakan sekarang apakah sesuatu akan diatur atau tidak. Chelsea akan datang lagi."
Namun, kini mereka menghadapi persaingan berat dari Liverpool. Di Marzio mengklaim klub Merseyside itu memantau ketersediaan Camara saat mereka menilai situasi kontrak Alexis Mac Allister, dengan tujuan memperkuat opsi lini tengah mereka sebelum bursa musim panas.
- Getty Images Sport
Perang penawaran pada Januari di depan mata
Monaco harus bersiap menghadapi banjir tawaran pada musim dingin ini saat raksasa-raksasa Premier League bersiap bersaing untuk mendapatkan jasa Camara. Klub Prancis itu berada di puncak klasemen Ligue 1, dan performa impresif gelandang Senegal tersebut yang terus berlanjut hanya akan meningkatkan valuasinya.
Dengan Liverpool ingin mengamankan lini tengahnya dari potensi sengketa kontrak dan Chelsea sangat ingin menuntaskan pembangunan ulang skuad Alonso, Camara siap menjadi komoditas yang sangat diburu pada Januari. Kini ia harus tetap fokus di Prancis seiring spekulasi transfer yang tak terelakkan kian memanas.
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