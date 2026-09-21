Ferran Torres membuat Enrique dalam kesulitan

Ferran Torres tidak butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa kepindahannya ke Paris Saint-Germain bukan sekadar transfer baru untuk memperkuat lini depan, melainkan mungkin menjadi awal kemunculan versi yang lebih tajam dari penyerang asal Spanyol tersebut.

Hanya dalam beberapa pekan saja, Torres berubah menjadi salah satu senjata serang paling menonjol dalam skuad Luis Enrique, dan mulai menegaskan dirinya lewat angka sebelum hal lainnya, hingga kini ia melangkah dengan produktivitas gol yang menempatkannya langsung dalam perbandingan dengan salah satu penyerang tersubur dalam sejarah klub, Zlatan Ibrahimovic asal Swedia.

Laga El Clasico melawan Olympique Marseille pun datang untuk menegaskan transformasi ini, setelah Torres kembali muncul di saat Paris Saint-Germain sangat membutuhkan pemain yang mampu mengonversi peluang menjadi gol.

Torres menentukan El Clasico di momen krusial

Paris Saint-Germain meraih kemenangan berharga atas Olympique Marseille dengan skor 2-1, dalam laga El Clasico yang berlangsung di Stadion Vélodrome, sehingga tim ibu kota Prancis itu keluar dengan kemenangan penting yang memperkuat hasil-hasil mereka di periode terakhir.

Meski Paris Saint-Germain menguasai jalannya pertandingan, dengan keunggulan jelas dalam penguasaan bola dan pengaturan tempo laga, tim ini sempat lama kesulitan dalam sentuhan akhir di depan gawang, sebelum akhirnya menemukan jalan ke jala pada babak kedua.

Momen kelegaan datang pada menit ke-66, ketika Ferran Torres membuka keunggulan, sebelum Marseille berhasil menyamakan kedudukan dengan cepat lewat Angel Gomes pada menit ke-72.

Namun kedudukan imbang itu tidak bertahan lama, karena Marquinhos berhasil mengembalikan keunggulan Paris Saint-Germain hanya tiga menit berselang, sehingga tim ibu kota Prancis itu memenangi laga dengan skor 2-1 dan keluar dengan kemenangan berharga dari Stadion Vélodrome.

Kemenangan ini menjadi dorongan penting bagi Paris Saint-Germain, yang mengawali perjalanan mereka di Liga Prancis dengan tersendat, tetapi kini mereka berhasil meraih kemenangan ketiga secara beruntun di seluruh kompetisi, sebagai indikasi bahwa tim mulai memulihkan keseimbangannya.

Tujuh tembakan, tujuh gol

Di tengah upaya Paris Saint-Germain untuk mengembalikan performa terbaiknya, Ferran Torres terus mengukuhkan posisinya sebagai pemain yang mampu membuat perbedaan kapan saja.

Sejak kepindahannya ke ibu kota Prancis dari Barcelona pada musim panas lalu, penyerang Spanyol itu tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi, karena namanya langsung menonjol sejak penampilan pertamanya dengan seragam Paris Saint-Germain, sebelum angka-angkanya berubah menjadi sumber tekanan nyata bagi Luis Enrique saat menentukan elemen-elemen serangnya.

Dalam laga menghadapi Marseille, Torres masuk menggantikan Khvicha Kvaratskhelia pada menit ke-59, tetapi ia hanya butuh tujuh menit saja untuk meninggalkan jejaknya di El Clasico.

Pada menit ke-66, Désiré Doué mengirim umpan silang matang dari sayap kiri, lalu Torres bergerak cerdik di antara CJ Egan-Riley dan Nayef Aguerd, dan muncul tanpa pengawalan pada jarak enam yard dari gawang, sebelum mengarahkan bola dengan akurat ke pojok kiri atas gawang Geronimo Rulli — Jeffrey de Lange.

Gol itu bukan sekadar momen menentukan dalam laga besar, melainkan kelanjutan dari rangkaian menakjubkan dari efektivitas ofensif yang ditampilkan pemain Spanyol tersebut sejak kedatangannya di Paris.

Ferran Torres mencetak 7 gol dari 7 tembakan pertamanya ke arah gawang bersama Paris Saint-Germain di kompetisi resmi, angka yang mencerminkan kemampuan luar biasanya untuk mengonversi peluang yang tersedia menjadi gol.

Tidak ada yang mengunggulinya dalam awal produktivitas gol ini selain Zlatan Ibrahimovic, yang mencetak delapan gol dalam enam pertandingan pertamanya bersama klub Paris tersebut, seperti dilaporkan situs Prancis "Foot Mercato".

Dengan demikian, Torres mendapati dirinya mendekati angka salah satu penyerang paling berpengaruh dalam sejarah Paris Saint-Germain, dalam sebuah awal yang tidak diperkirakan sedahsyat ini dari penyerang asal Spanyol tersebut.

Dilema baru bagi Luis Enrique

Meski awal yang menonjol, Torres berusaha menyikapi angka-angkanya dengan tenang, memilih untuk tidak melebih-lebihkannya, dan menegaskan bahwa hal itu terkait dengan memanfaatkan peluang yang ia dapatkan.

Penyerang Spanyol itu berkata: "Kamu hanya harus memanfaatkan peluangmu. Terkadang keberuntungan berpihak padamu dan kamu mencetak gol, terkadang tidak. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah terus mencoba, lagi dan lagi."

Namun angka-angka mengatakan bahwa ini bukan soal keberuntungan semata, karena hingga kini Torres menunjukkan kemampuan besar dalam menempatkan diri di dalam kotak penalti, membaca pergerakan rekan-rekannya, dan memanfaatkan ruang, di samping memiliki sentuhan akhir yang dibutuhkan setiap tim yang bersaing di level tertinggi.

Kilau ini bukan kabar baik bagi Torres semata, melainkan menempatkan Luis Enrique di hadapan tantangan nyata dalam menentukan susunan pemain utamanya.

Pelatih Spanyol itu sebenarnya sudah memiliki kelompok penyerang yang kuat, mencakup Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, dan Désiré Doué, di samping opsi lain seperti Bradley Barcola, tetapi Torres mulai menegaskan dirinya dengan kuat dalam perhitungan pelatih, dan tidak lagi mudah untuk memperlakukannya sekadar sebagai opsi cadangan.

Yang menarik, Torres tidak hanya memberikan tambahan ketika masuk dari bangku cadangan, melainkan terus mencetak gol dan memengaruhi pertandingan dalam menit-menit yang ia dapatkan, hal yang membuatnya makin sulit diabaikan seiring berjalannya waktu.

Luis Enrique memuji penyerangnya

Di sisinya, Luis Enrique tidak menyembunyikan kekagumannya atas apa yang ditampilkan Torres sejak kedatangannya di Paris Saint-Germain, dengan menegaskan bahwa pemain itu merupakan tambahan penting bagi tim.

Pelatih Spanyol itu berkata: "Saya sangat senang dengan semua pemain baru kami. Mereka semua berkontribusi bagi tim dan memberi kami banyak hal. Kami membutuhkan mereka untuk terus berkembang sebagai tim, terutama Ferran, yang tampil menakjubkan."

Ia menambahkan: "Ferran unggul dalam kekuatannya menembus kedalaman, dan memanfaatkan ruang dengan brilian. Dan ketika kamu memiliki pemain seperti dia di lini tengah, yang memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk mengumpan, ia sedang berada di puncak performanya, dan kami senang atas bergabungnya dia bersama kami."

Pernyataan Enrique mengungkap besarnya penghargaan yang diterima Torres di dalam tim kepelatihan, terutama karena gaya bermainnya memberi tim solusi yang berbeda, baik melalui pergerakan di belakang para bek, memanfaatkan ruang, maupun menuntaskan serangan dengan cepat.

Tak lagi menerima peran cadangan

Setelah di awal musim dipandang sebagai opsi tambahan dalam daftar penyerang yang padat dengan bintang, gambaran itu berubah dengan cepat. Ferran Torres adalah pencetak gol terbanyak Paris Saint-Germain di Liga Prancis musim ini dengan koleksi empat gol, dan ia juga pemain yang menjadi juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol, tetapi kini ia tampak lebih ambisius ketimbang sekadar mendapatkan menit bermain yang terbatas.

Angka-angkanya saat ini memberinya hak untuk bersaing dengan kuat demi lebih banyak waktu bermain, dan mungkin bahkan tempat inti dalam susunan pemain Luis Enrique, terutama jika ia terus memanfaatkan peluang dengan efisiensi seperti ini.

Sementara Paris Saint-Germain memiliki sejumlah nama penyerang paling menonjol, Torres muncul untuk menambahkan persamaan baru ke dalam perhitungan pelatih Spanyol itu: pemain yang tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol, dan tidak butuh waktu lama di dalam lapangan untuk meninggalkan pengaruhnya.

Karena itu, keberlanjutan Ferran Torres dengan tingkat efektivitas seperti ini bisa mengubah persaingan di dalam lini serang Paris Saint-Germain menjadi salah satu topik paling menarik pada periode mendatang, setelah pemain Spanyol itu beralih dari sekadar pesaing untuk tempat di susunan pemain menjadi pemain yang memaksa Luis Enrique untuk berpikir serius memberinya peran yang lebih besar.

Dan pada saat Torres terus memburu gol, perbandingan dengan awal karier Zlatan Ibrahimovic tidak lagi sekadar judul yang menarik, melainkan telah didukung angka-angka yang menjadikan penyerang Spanyol itu salah satu pemain Paris Saint-Germain paling menarik perhatian di awal musim.