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DFB-Pokal

Tinjauan DFB-Pokal

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📽️ | Apakah ini tifo terbaik yang pernah ada? Koreografi Osnabruck yang memukau menjadi viral

Klub divisi kedua Jerman, VfL Osnabruck, menampilkan kandidat menakjubkan untuk tifo terbaik dalam sejarah sepak bola saat laga piala hari Rabu melawan Bayern Munich. Para suporter tuan rumah memperlihatkan struktur rollercoaster berfungsi yang luar biasa, yang bergerak melintasi tribune dan menyita perhatian dunia meski mereka akhirnya tersingkir di putaran pertama.

OsnabrueckOsnabrueck vs Bayern Munich
FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGART

'Terbaik di dunia!' - Diaz dukung Kane untuk memenangkan Ballon d'Or 2026

Winger Bayern Munich Luis Diaz menyatakan dukungannya kepada Harry Kane untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Pemain internasional Kolombia itu memuji partner serangnya yang tangguh setelah keduanya membantu tim asuhan Vincent Kompany terhindar dari kekalahan mengejutkan di DFB-Pokal. Setelah menjalani kampanye individu yang spektakuler, Kane kini dijagokan untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola.

H. KaneBayern Munich
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Sumber: Dortmund menolak peminjaman Albert dari USMNT karena rencana tim utama

Winger Amerika Serikat yang tengah naik daun, Mathis Albert, menjadi subjek ketertarikan peminjaman pada bursa transfer musim panas, sumber memberi tahu GOAL, tetapi Borussia Dortmund memilih mempertahankan talenta remaja itu karena rencana mereka untuknya bersama tim utama. Albert menjalani debut profesionalnya untuk Dortmund musim lalu dan tampil sebagai starter untuk klub itu pada Selasa di DFB-Pokal.

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DFB-Pokal, jadwal & hasil

Minggu, 23 Agustus
Hallescher FC badge
Hallescher FC
HAL
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
5
FT
Senin, 31 Agustus
HEBC Hamburg badge
HEBC Hamburg
HAM
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
5
FT
Selasa, 1 September
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FT
Senin, 26 Oktober
Bochum badge
Bochum
BOC
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
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RW Essen
ESN
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RB Leipzig
RBL
Lainnya

Klasemen

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1バルセロナ crestバルセロナ77003172421
M
M
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M
2アトレティコ・マドリー crestアトレティコ・マドリー7511167916
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K
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3ベティス crestベティス751197216
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M
M
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4レアル・マドリー crestレアル・マドリー75021881015
K
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K
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5セビージャ crestセビージャ7412109113
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K
Lainnya

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Why Barcelona and goals remain worth backing in La Liga
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