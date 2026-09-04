Sumber: Dortmund menolak peminjaman Albert dari USMNT karena rencana tim utama

Winger Amerika Serikat yang tengah naik daun, Mathis Albert, menjadi subjek ketertarikan peminjaman pada bursa transfer musim panas, sumber memberi tahu GOAL, tetapi Borussia Dortmund memilih mempertahankan talenta remaja itu karena rencana mereka untuknya bersama tim utama. Albert menjalani debut profesionalnya untuk Dortmund musim lalu dan tampil sebagai starter untuk klub itu pada Selasa di DFB-Pokal.