Klub divisi kedua Jerman, VfL Osnabruck, menampilkan kandidat menakjubkan untuk tifo terbaik dalam sejarah sepak bola saat laga piala hari Rabu melawan Bayern Munich. Para suporter tuan rumah memperlihatkan struktur rollercoaster berfungsi yang luar biasa, yang bergerak melintasi tribune dan menyita perhatian dunia meski mereka akhirnya tersingkir di putaran pertama.
Winger Bayern Munich Luis Diaz menyatakan dukungannya kepada Harry Kane untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Pemain internasional Kolombia itu memuji partner serangnya yang tangguh setelah keduanya membantu tim asuhan Vincent Kompany terhindar dari kekalahan mengejutkan di DFB-Pokal. Setelah menjalani kampanye individu yang spektakuler, Kane kini dijagokan untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola.
Winger Amerika Serikat yang tengah naik daun, Mathis Albert, menjadi subjek ketertarikan peminjaman pada bursa transfer musim panas, sumber memberi tahu GOAL, tetapi Borussia Dortmund memilih mempertahankan talenta remaja itu karena rencana mereka untuknya bersama tim utama. Albert menjalani debut profesionalnya untuk Dortmund musim lalu dan tampil sebagai starter untuk klub itu pada Selasa di DFB-Pokal.
Hampir €45 juta dikeluarkan BVB tahun lalu untuk Fabio Silva dan Carney Chukwuemeka. Keduanya kini bisa saja menjadi kandidat untuk mengisi secara internal posisi kosong yang ditinggalkan Giannis Konstantelias, tetapi ternyata bukan.
Direktur olahraga Christoph Freund berbicara pada hari terakhir bursa transfer soal kemungkinan transfer di Bayern Munchen dan mengungkap langkah yang tidak biasa terkait Sacha Boey, yang kini dikabarkan telah diminati sebuah klub dari Inggris.
Laga-laga kompetitif pertama Bayern Munich pada musim baru antara lain menghadirkan sebuah eksperimen posisi. Meski ada sejumlah indikasi yang cukup menjanjikan, untuk sementara waktu hal itu tidak lagi diperlukan.