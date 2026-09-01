Direktur olahraga Bayern Munich, Christoph Freund, telah mengonfirmasi bahwa FC Bayern Munich tidak akan lagi merekrut pemain baru pada Deadline Day. Namun, di sisi pemain keluar masih ada kemungkinan sesuatu terjadi, dengan pria 49 tahun itu juga angkat bicara soal rumor mengenai Sacha Boey dan Hiroki Ito.

"Kami tidak akan punya pemain masuk lagi. Kami sangat senang dengan skuad kami saat ini, dengan komposisi yang kami miliki. Untuk pemain keluar, bagaimanapun, masih bisa saja ada sesuatu yang terjadi," ujar Freund dalam konferensi pers jelang laga DFB-Pokal di markas VfL Osnabrück.

Terutama Boey, raksasa Jerman itu ingin segera melepasnya, setelah belakangan muncul rumor bahwa bek kanan itu bisa bergabung ke Hamburger SV. Jurnalis transfer Matteo Moretto kini melaporkan bahwa kepindahan ke FC Fulham bisa segera terjadi. Menurut laporan itu, The Cottagers kini telah menjalin kontak langsung dengan Boey.

Sacha Boey harus berlatih secara individual di FC Bayern

Akibat negosiasi yang berjalan lambat dan fakta bahwa Boey sama sekali tidak lagi memainkan peran dalam rencana Vincent Kompany, pemain Prancis itu kini bahkan telah "dikeluarkan" dari latihan tim dan harus menjaga kebugarannya secara individual.

"Sacha fit, tetapi dalam koordinasi dengan Vinnie [Kompany] dan dirinya, kami memutuskan bahwa dia berlatih secara individual, karena saat ini ada beberapa pembicaraan," jelas Freund mengenai perlakuan khusus terhadap Boey.

Sebaliknya, kepergian Ito tampaknya bukan menjadi topik di klub juara rekor itu, setelah baru-baru ini ada laporan mengenai kemungkinan pindah ke Amsterdam ke Ajax. "Untuk Hiroki tidak ada hal yang mendesak. Saya juga membaca rumor itu, tetapi sampai saat ini tidak ada benarnya. Kami merencanakan dia tetap bersama kami," kata Freund mengenai bek tengah tersebut.

Arjon Ibrahimovic, sebaliknya, akan meninggalkan Bayern menuju Augsburg. Seperti dilaporkan Sky , rival sesama Bundesliga itu membayar biaya peminjaman sebesar 500.000 euro dan bisa merekrut permanen pemain 20 tahun tersebut pada musim panas mendatang berkat opsi pembelian senilai delapan juta euro. Bayern juga mengamankan klausul penjualan kembali.



