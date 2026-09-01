Dalam wawancara dengan GOAL tahun lalu, Albert memaparkan rencana dan targetnya untuk masa depan.

"Saya memang punya gambaran besar," katanya. "Saya ingin menembus tim utama dan menjadi pembeda. Saya ingin menjadi pemain kelas dunia. Itu target utama dalam karier saya, tetapi saya juga menjalani semuanya hari demi hari. Saya tidak terlalu memikirkannya secara mental karena kalau Anda menuliskan semua target itu dan tidak mencapainya, itu akan mengganggu mental Anda. Terkadang, Anda hanya harus bersenang-senang. Saya rasa kegembiraan itu yang membuat saya terus bermain sepanjang hidup saya.

"Begitulah saya masih suka bermain. Saya hanya bersenang-senang. Ini tidak selalu seserius itu. Ini hanya soal bersenang-senang, dan saya rasa itulah yang membuat saya terus melangkah sejak kecil, menikmati permainan saat Anda bermain."

Di level internasional, Albert telah mewakili AS hingga level U-19, setelah menjalani debut bersama tim itu pada Maret tahun ini.