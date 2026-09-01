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Dortmund menutup minat peminjaman terhadap prospek USMNT Mathis Albert karena rencana klub untuk tim utama bagi remaja tersebut
- HMB-Media
Situasinya
Sumber memberi tahu GOAL bahwa ada minat besar terhadap Albert pada musim panas ini, dengan sejumlah klub menanyakan kemungkinan meminjam winger remaja tersebut. Namun, Dortmund menolak setiap pendekatan, dengan memberi tahu para peminat potensial bahwa klub melihat ada peran untuk Albert di tim utama.
Garis pemikiran itu didukung oleh keputusan susunan pemain klub untuk kemenangan 5-0 Dortmund atas HEBC Hamburg pada Selasa. Albert menjadi starter dan bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 5-0 itu, memimpin pertandingan dengan tiga dribel sekaligus melepaskan tiga tembakan tepat sasaran.
- Kirchner-Media
Karier Albert sejauh ini
Winger berusia 17 tahun itu memulai kariernya di California Selatan, awalnya menembus akademi LA Galaxy sebelum pindah ke Dortmund pada 2024. Pada 2025, ia menjadi pemain termuda di Piala Dunia Antarklub setelah masuk dalam skuad yang dibawa tim.
Ia menjalani debut tim utama pada April, menjadi pemain Amerika Serikat termuda yang tampil di Bundesliga pada usia 16 tahun 340 hari, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Gio Reyna.
- Naushad
Langkah berikutnya
Dalam wawancara dengan GOAL tahun lalu, Albert memaparkan rencana dan targetnya untuk masa depan.
"Saya memang punya gambaran besar," katanya. "Saya ingin menembus tim utama dan menjadi pembeda. Saya ingin menjadi pemain kelas dunia. Itu target utama dalam karier saya, tetapi saya juga menjalani semuanya hari demi hari. Saya tidak terlalu memikirkannya secara mental karena kalau Anda menuliskan semua target itu dan tidak mencapainya, itu akan mengganggu mental Anda. Terkadang, Anda hanya harus bersenang-senang. Saya rasa kegembiraan itu yang membuat saya terus bermain sepanjang hidup saya.
"Begitulah saya masih suka bermain. Saya hanya bersenang-senang. Ini tidak selalu seserius itu. Ini hanya soal bersenang-senang, dan saya rasa itulah yang membuat saya terus melangkah sejak kecil, menikmati permainan saat Anda bermain."
Di level internasional, Albert telah mewakili AS hingga level U-19, setelah menjalani debut bersama tim itu pada Maret tahun ini.
- HMB-Media
Apa yang terjadi selanjutnya?
Berikutnya bagi Dortmund adalah pertandingan Bundesliga kedua klub pada musim ini, yang akan membuat mereka bertandang ke Hoffenheim pada Sabtu. Setelah itu, klub akan memulai kiprah mereka di Liga Champions dengan menjamu bek USMNT Alex Freeman dan Villarreal.
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