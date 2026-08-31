Ketika Jürgen Klopp mengetahui bahwa Nathaniel Brown juga pada laga pembuka Bundesliga Bayern Munchen melawan VfB Stuttgart (5:1) akan bermain di posisi yang tidak biasa, pelatih baru timnas Jerman itu meresponsnya dengan santai, sebagaimana Jürgen Klopp memang biasa merespons hal semacam itu: "Kita akhirnya punya bek kiri, lalu mereka malah memainkannya di posisi nomor sepuluh," ujar pria 59 tahun itu sambil tertawa kepada Sat.1.

Masalah yang sudah bertahun-tahun membara di posisi bek sayap tim DFB setidaknya diharapkan bisa dilupakan Brown di bawah Klopp untuk sisi kiri, tetapi di klub barunya, rekrutan anyar seharga 50 juta euro itu justru bermain dalam dua penampilan kompetitif pertamanya sebagai nomor sepuluh dalam peran yang tidak biasa.

Bagaimana eksperimen itu berjalan, yang dipicu oleh masalah personel? Mungkin kata yang paling tepat adalah naik turun. "Kadang-kadang di tim kami, ruang untuk bek sayap mirip dengan ruang milik seorang nomor sepuluh. Dia luar biasa bagus di antara ruang-ruang itu," jelas pelatih Bayern Vincent Kompany tentang langkah cerdiknya setelah kemenangan di Piala Super atas Borussia Dortmund (2:1). Brown, yang terakhir kali bermain sebagai nomor sepuluh saat masih di level junior, awalnya kesulitan masuk ke dalam permainan, sesuatu yang bisa dipahami mengingat situasinya. Saat ia baru mulai menemukan ritmenya, ia mencetak gol indah untuk membawa Munchen unggul.

Bagaimana permainan Nathaniel Brown sebagai nomor sepuluh untuk Bayern?

"Pada awalnya permainan saya tidak terlalu bagus, di menit-menit pertama saya tidak terlalu masuk ke pertandingan. Tapi gol itu memberi saya kepercayaan diri," ujar Brown setelah peluit akhir, menengok kembali debut kompetitifnya untuk juara rekor Jerman tersebut. Dengan Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl, dan rekrutan baru Ismael Saibari sama-sama tidak tersedia, sebenarnya ada empat opsi mapan untuk posisi nomor sepuluh, tetapi secara mengejutkan Kompany tidak seperti yang diperkirakan memilih Tom Bischof, melainkan menarik Brown dari bek kiri ke pusat kreativitas tim.

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"Saya tidak tahu apakah itu memang rencananya. Terutama dalam pertandingan-pertandingan pertama, saya sempat berpikir bahwa saya akan dimainkan di bek kiri," kata mantan pemain Frankfurt itu, yang jelas cukup terkejut, dan dari kalimat-kalimatnya bisa dibaca bahwa ia sebenarnya lebih suka bermain sebagai bek kiri. Dengan patuh ia lalu menambahkan: "Saya tidak masalah, itu sangat menyenangkan."

Secara keseluruhan Brown tampil sangat layak saat menghadapi BVB sebagai nomor sepuluh. "Dia pemain yang luar biasa cerdas. Dia bergerak dengan baik di antara ruang-ruang dan dia mencetak gol," puji Kompany, sementara bos lini tengah Joshua Kimmich membuat perbandingan yang penuh apresiasi dengan seorang mantan pemain serbabisa Bayern. "Dari profilnya, dia bisa memainkan posisi yang sama seperti Raphael Guerreiro. Jadi dia bisa di bek kiri, bek kanan, bisa di posisi nomor sepuluh ini, tapi juga bisa bermain di sayap," puji Kimmich soal fleksibilitas Brown.

Mengapa Nathaniel Brown sangat berharga bagi kedalaman skuad Bayern?

Ia bahkan melupakan posisi nomor enam, padahal di sana Brown juga menawarkan opsi cadangan, sama seperti di sisi sayap ofensif. Dengan demikian, pemain baru ini menjadi aset mutlak untuk kualitas top dalam kedalaman skuad Bayern, karena secara teoretis ia bisa membantu hampir di mana saja: "Saya hanya ingin mendapatkan menit bermain saya, entah di kiri, kanan, atau sebagai nomor sepuluh. Itu tidak terlalu masalah bagi saya. Tentu saja, posisi utama saya adalah bek kiri, tetapi saya merasa nyaman di mana saja. Di tim ini, lebih mudah juga bermain di posisi yang tidak biasa," kata Brown setelah awal liga melawan Stuttgart.

Dalam duel melawan VfB, Brown memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil terhadap permainan dibandingkan saat di Dortmund, dan kesulitan sepanjang durasi penampilannya (sedikit lebih dari satu jam). Namun, alasan penentu mengapa Brown kemungkinan besar untuk sementara waktu tidak akan lagi terlihat sebagai nomor sepuluh tentu saja adalah hal lain: situasi personel kini mulai membaik.

Musiala, setelah dua kali kolaps dalam laga uji coba melawan Leipzig (3:1) dan Heidenheim (4:2), yang disebabkan oleh disfungsi neurologis yang memicu apa yang disebut absans, belakangan absen. Dosis pengobatan untuk menangani penyakitnya kembali ditingkatkan dan tubuhnya diberi waktu yang diperlukan untuk beradaptasi, sehingga mungkin Musiala akan merayakan comeback-nya akhir pekan mendatang di Schalke. Pemain 23 tahun itu, seperti yang baru-baru ini ditegaskan Kompany, secara murni dari sisi olahraga berada dalam kondisi terbaiknya sejak lama, dan setelah cedera berat serta berkepanjangan yang dialaminya, kini bisa benar-benar menemukan kembali performa lamanya.

Selain Jamal Musiala dan Ismael Saibari: bintang mana lagi untuk posisi nomor sepuluh yang akan kembali ke Bayern?

Alih-alih kekurangan personel, kini posisi playmaker Bayern justru semakin dipenuhi persaingan ketat bertabur bintang. Rekrutan baru Saibari, yang masuk menggantikan Brown pada menit ke-61 saat melawan Stuttgart, perlahan mulai menemukan ritmenya setelah cedera otot yang ia alami di Piala Dunia dan pada laga pembuka liga menunjukkan dengan impresif betapa besar yang bisa ia berikan kepada FCB. Assist pemain Maroko itu untuk gol keempat dan kelima Munchen sama-sama sangat indah.

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Selain Musiala dan Saibari, talenta muda Karl juga akan segera mendorong masuk ke tim. Ia mengalami robekan serat otot sesaat sebelum Piala Dunia dan merayakan comeback-nya melawan Stuttgart dengan penampilan singkat. Menurut pengakuannya sendiri, kini ia sudah berada di "90 persen". Lalu masih ada pula Gnabry, yang absen karena cedera sejak April, dan yang perlahan tapi pasti juga mulai mendekati kembalinya ke pertandingan kompetitif.

Jadi, kebutuhan untuk bereksperimen dengan Brown sebagai nomor sepuluh dalam beberapa pekan ke depan akan semakin berkurang. Klopp tentu akan senang, karena pemain yang sudah delapan kali membela timnas itu diproyeksikan memegang peran penting di bek kiri dalam pembangunan ulang tim DFB dan dari sudut pandang Klopp, tentu masuk akal jika Brown juga bermain sebagai bek kiri di level klub. Meskipun di sana ia memiliki pesaing ternama dalam diri Alphonso Davies, yang berharap akhirnya bisa mengatasi masalah cederanya dan memberikan comeback sebagai starter yang cukup meyakinkan saat melawan Stuttgart, dan yang tidak bisa dimainkan sefleksibel Brown.

Sebagai nomor sepuluh, ia memang untuk sementara tidak lagi dibutuhkan, tetapi bergeser ke bek kanan, ke posisi nomor enam, atau ke sisi sayap ofensif tetap selalu menjadi alternatif. Untuk mengatakannya secara bebas seperti Kimmich: Bayern dengan mendatangkan Brown tidak hanya merekrut seorang bek kiri top, tetapi juga seorang Guerreiro di level yang lebih tinggi lagi.