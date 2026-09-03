Bayern Munich berhasil mengawali upaya mempertahankan gelar DFB-Pokal dengan kemenangan 4-1 atas tim divisi kedua Osnabruck, meski sempat mengalami sedikit ketegangan. Kompany menurunkan starting XI yang kuat dengan menampilkan Kane, Diaz, Michael Olise, dan Joshua Kimmich, menolak meremehkan tim 2. Bundesliga tersebut.

Raksasa Bavaria itu tertinggal dalam lima menit pertama, setelah Robin Meissner menghukum kesalahan di lini belakang dengan tendangan voli spektakuler dari jarak 30 yard yang melewati Jonas Urbig.

Namun, tim tamu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kane menyamakan kedudukan dengan tendangan voli apik versinya sendiri hanya 13 menit kemudian, membuka jalan untuk comeback yang relatif mulus. Tom Bischof, Olise, dan penalti Kane di akhir laga pada akhirnya memastikan langkah nyaman ke babak kedua.



