AFP
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'Dia adalah yang terbaik di dunia!' - bintang Bayern Munich Luis Diaz mendukung rekan setimnya Harry Kane untuk meraih Ballon d'Or 2026
Mengatasi ancaman awal di piala
Bayern Munich berhasil mengawali upaya mempertahankan gelar DFB-Pokal dengan kemenangan 4-1 atas tim divisi kedua Osnabruck, meski sempat mengalami sedikit ketegangan. Kompany menurunkan starting XI yang kuat dengan menampilkan Kane, Diaz, Michael Olise, dan Joshua Kimmich, menolak meremehkan tim 2. Bundesliga tersebut.
Raksasa Bavaria itu tertinggal dalam lima menit pertama, setelah Robin Meissner menghukum kesalahan di lini belakang dengan tendangan voli spektakuler dari jarak 30 yard yang melewati Jonas Urbig.
Namun, tim tamu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kane menyamakan kedudukan dengan tendangan voli apik versinya sendiri hanya 13 menit kemudian, membuka jalan untuk comeback yang relatif mulus. Tom Bischof, Olise, dan penalti Kane di akhir laga pada akhirnya memastikan langkah nyaman ke babak kedua.
- Getty Images Sport
'Dia bisa melakukan segalanya'
Setelah keberhasilan menjuarai piala itu, Diaz berbicara dengan penuh pujian tentang rekan setimnya di Inggris tersebut. Winger Kolombia itu menyoroti permainan komplet Kane yang nyaris tanpa cela serta konsistensinya yang luar biasa selama setahun terakhir.
"Dia yang terbaik di dunia, tanpa keraguan," kata Diaz kepada ESPN. "Dia membuktikannya sepanjang musim lalu dan sudah menunjukkannya sejak lama. Kenyataannya, dia bisa melakukan segalanya, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Saya sangat mengaguminya karena saya merasa dia tidak pernah melakukan kesalahan."
Diaz juga lebih lanjut menekankan sifat tidak egois Kane di lapangan, dengan mencatat kesediaannya untuk berkontribusi di semua area. "Dia membuat rekan-rekannya bermain, dia berlari, bertahan, mencetak gol, dan dia juga bisa mencetak gol dari jarak jauh," tambah mantan pemain Liverpool itu.
Sebuah kampanye individu bersejarah
Kredensial Kane untuk penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola tidak terbantahkan setelah musim yang spektakuler, usai kapten Inggris itu mencetak 73 gol yang luar biasa dan menyumbang delapan assist dalam hanya 65 penampilan untuk klub dan tim nasional.
Catatan luar biasa ini termasuk enam gol di Piala Dunia 2026, saat ia membantu membawa Inggris finis di peringkat ketiga. Selain itu, total keseluruhan Kane menjadi musim pencetak gol terbaik kedua oleh pemain mana pun sejak pergantian milenium, hanya kalah dari kampanye terkenal Lionel Messi dengan 82 gol untuk Barcelona dan Argentina pada 2011-12.
Diaz sangat yakin bahwa torehan bersejarah ini layak mendapat pengakuan tertinggi. "Mentalitasnya luar biasa," pungkas Diaz. "Jadi, bagi saya, dia adalah salah satu kandidat utama untuk memenangkan Ballon d'Or. Saya berharap dia bisa mengangkatnya dan kami semua bisa ikut bahagia untuknya."
- AFP
Membangun momentum domestik
Dengan Kane yang sudah mencetak gol pertamanya pada kampanye baru ini, Bayern akan berupaya melanjutkan dua kemenangan dominan beruntun saat kembali beraksi di Bundesliga, Sabtu ini. Pasukan Kompany dijadwalkan menghadapi Schalke, yang baru-baru ini memastikan kembali ke kasta tertinggi Jerman.
Setelah mencetak sembilan gol dalam dua pertandingan terakhir mereka, Bayern akan berusaha mempertahankan ketajaman serangan mereka akhir pekan ini sebelum mengetahui lawan putaran kedua mereka di DFB-Pokal.
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