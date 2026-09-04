Eibner
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VIDEO: Apakah ini tifo terbaik sepanjang masa? Koreografi memukau Osnabruck jadi viral
Rollercoaster mengejutkan sepakbola Jerman
Para pendukung Osnabruck menampilkan koreografi mekanis yang luar biasa di tribun Stadion Bremer Brucke pada 2 September. Instalasi rumit itu dirakit menggunakan bilah kayu, pipa plastik, dan kain, dengan sebuah gerobak berisi boneka yang meluncur di sepanjang rel yang telah ditentukan. Gerobak itu bahkan memicu kilatan simulasi saat melewati titik foto yang telah ditentukan, lalu memproyeksikan gambar hasilnya ke tribun kanan.
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Klub menjelaskan perjalanan penuh gejolak
Klub itu mengonfirmasi kepada BBCbahwa koreografi raksasa tersebut memerlukan "beberapa bulan" persiapan teliti untuk menangkap warisan mereka di bawah spanduk "VfL Osnabruck – a rollercoaster ride!" Para pejabat menjelaskan bahwa desain itu mencerminkan sejarah yang penuh "naik dan turun", merayakan puncak-puncak terkenal seperti kemenangan atas Bayern pada 1978, di samping "skandal dan kekalahan pahit" yang menyakitkan.
Suporter tuan rumah mengiringi visual itu dengan menyanyikan lantang lagu khusus berjudul 'Funpark Bremer Brucke' saat Osnabruck unggul mengejutkan pada menit kelima, tetapi dua gol Harry Kane serta gol dari Tom Bischof dan Michael Olise memastikan kemenangan comeback 4-1 untuk tim tamu.
- Eibner
Pertarungan untuk bertahan hidup jadi prioritas
Setelah menjuarai kasta ketiga musim lalu, Osnabruck harus segera mengalihkan fokus untuk menghindari degradasi di 2. Bundesliga. Mempertahankan status di kasta kedua tetap menjadi tujuan utama bagi tim yang belum pernah merasakan kompetisi level teratas. Meski demikian, penampilan penuh semangat mereka melawan raksasa Bavaria, Bayern, seharusnya menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar untuk pertarungan berat di liga ke depan.
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