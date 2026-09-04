Klub itu mengonfirmasi kepada BBCbahwa koreografi raksasa tersebut memerlukan "beberapa bulan" persiapan teliti untuk menangkap warisan mereka di bawah spanduk "VfL Osnabruck – a rollercoaster ride!" Para pejabat menjelaskan bahwa desain itu mencerminkan sejarah yang penuh "naik dan turun", merayakan puncak-puncak terkenal seperti kemenangan atas Bayern pada 1978, di samping "skandal dan kekalahan pahit" yang menyakitkan.

Suporter tuan rumah mengiringi visual itu dengan menyanyikan lantang lagu khusus berjudul 'Funpark Bremer Brucke' saat Osnabruck unggul mengejutkan pada menit kelima, tetapi dua gol Harry Kane serta gol dari Tom Bischof dan Michael Olise memastikan kemenangan comeback 4-1 untuk tim tamu.