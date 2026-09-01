Dilema 45 juta di BVB: drama Konstantelias menyoroti dua pemain bermasalah besar

Patut diapresiasi betapa konsisten para petinggi Borussia Dortmund dalam menjawab pertanyaan soal pemain baru di tengah rumor transfer yang nyaris setiap hari beredar. Tepatnya: tidak menjawab sama sekali. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac - tak satu pun dari kuartet ini sejauh ini menyimpang dari garis tersebut, meski ada banyak upaya dari perwakilan media yang tentu juga sah dilakukan.

Jauh lebih banyak hal yang secara alami bisa dibahas ketika menyangkut para pemain yang sudah ada di skuad BVB. Memang, dalam konferensi pers Kovac jelang laga pembuka DFB-Pokal melawan klub Oberliga, HEBC Hamburg, pada Senin, pembahasan beberapa kali terlalu sering berputar pada reaksi tak masuk akal di media sosial terhadap lemparan botol Samuele Inacio ke arah lambang Dortmund yang disebut-sebut begitu jahat setelah kartu merahnya melawan HSV. Meski demikian, sang pelatih mengungkap sesuatu terkait dua nama yang bukan hanya penting untuk saat ini secara olahraga.

Sebab, pertanyaan yang kini tentu diajukan sebagian besar orang di sekitar BVB adalah: bagaimana Borussia akan menggantikan rekrutan anyar Giannis Konstantelias yang mengalami cedera ligamen cruciatum? Soal potensi perekrutan pemain seperti Jadon Sancho, Kovac tentu menolak berkomentar. Sempat ada indikasi transfer permanen Marcel Regula dari klub kasta tertinggi Polandia, Zaglebie Lubin, tetapi kini justru disebut sudah ada kesepakatan untuk peminjaman Ethan Nwaneri dari Arsenal hingga akhir musim.

Namun, mengenai siapa yang punya peluang dimainkan dalam laga piala dan mungkin juga seterusnya di posisi ofensif kiri setengah, Kovac berbicara lebih jelas.

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Pengganti Giannis Konstantelias: Siapa yang masuk pertimbangan di BVB?

Salah satu kandidat yang mungkin adalah Fabio Silva. Penyerang itu juga menjalani situasi sulit di BVB pada awal musim keduanya. Pemain Portugal tersebut kebanyakan masuk dari bangku cadangan dan tidak punya peluang melawan Serhou Guirassy, yang sangat disukai Kovac. Seperti pada bursa transfer musim dingin, rumor kepindahan kembali beredar soal dirinya, kali ini juga dipicu oleh pernyataan Silva sendiri.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentu saya ingin lebih sering bermain sejak awal dan membantu tim. Saya ingin menjadi lebih penting. Kalau saya mengatakan hal lain, saya akan berbohong. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya," ujar Silva baru-baru ini setelah kalah di Supercup melawan Bayern Munich (1-2), ketika ia mencetak satu-satunya gol Dortmund.

Dalam kemenangan 2-0 atas HSV pada Sabtu, ia juga duduk di luar lapangan, kali ini sepanjang pertandingan. Karena itu, Silva terlihat frustrasi dan kesal setelahnya, sementara direktur olahraga Book praktis menutup kemungkinan kepergian pemain 24 tahun itu. Ricken mengatakan soal situasi rumit Silva: "Kalau seorang pemain tidak 100 persen bahagia, itu bagian dari sepakbola. Namun pada akhirnya kami adalah sebuah tim dan setiap orang bisa memberi kontribusinya. Fabio sama sekali tidak bisa disalahkan soal itu. Kami sudah mengatakan beberapa pekan lalu bahwa tak ada pemain di sini yang harus merasa perlu meninggalkan klub secepat mungkin."

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Niko Kovac soal Fabio Silva: "Kalau sekarang kami juga mengubah itu ..."

Karena cedera Konstantelias dan kartu merah Inacio, peluang Silva untuk masuk starting XI seharusnya meningkat, begitu anggapan yang muncul. Namun Kovac tidak sependapat, seperti yang ia ungkapkan pada Senin. "Kami memang beberapa kali melakukannya pada musim lalu," katanya tentang penampilan Silva sejauh ini di posisi tersebut, tetapi kemudian menjelaskan: "Hanya saja pada musim ini kami sudah punya sangat banyak pemain di dua posisi half-space ini. Kalau sekarang kami juga mengubah itu untuk memberinya satu tempat kosong di sana, maka itu akan sedikit sulit."

Pria 54 tahun itu melanjutkan argumennya: "Apalagi kalau begitu kami di depan hanya punya satu penyerang. Karena itu saya tetap berpikir bahwa dia akan tetap menjadi sosok yang akan membentuk ujung tombak bersama Serhou di depan, dan yang lain, kami punya beberapa, akan bermain di apa yang disebut posisi half-space itu."

Masalah besar Silva sejauh ini adalah bahwa dalam baru 10 penampilan sebagai starter, ia sama sekali belum tampil meyakinkan seperti halnya dalam 30 laga sebagai joker. Di situlah pemain yang satu kali memperkuat tim nasional itu tampil menonjol dengan intensitas lari yang tinggi, banyak komitmen, dan dinamika bagus, yang kerap mengubah statisnya permainan BVB yang biasa-biasa saja.

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Carney Chukwuemeka: Alternatif yang kembali cedera

Sepuluh dari total 11 keterlibatan gol Silva sejauh ini di Dortmund memang ia bukukan sebagai pemain pengganti. Dan tampaknya itu akan tetap demikian, jika Kovac tidak sedang menggertak. Pekan lalu ia sudah menegaskan soal Silva: "Dia tahu perannya di tim. Serhou Guirassy adalah penyerang nomor satu kami. Dia adalah penantangnya."

Sama mengecewakan, tetapi dengan cara berbeda, dialami satu lagi rekrutan anyar dari musim panas lalu. Carney Chukwuemeka kembali membuktikan reputasinya sebagai pemain yang terus-menerus cedera. Dalam tiga pertandingan terakhir, ia tidak tersedia untuk BVB.

Seperti yang sudah sering terjadi, ia kembali terhambat oleh masalah otot yang samar, yang tidak dijelaskan lebih rinci oleh klub. Dalam pramusim, pemain tim nasional Austria itu hanya bisa ikut bermain satu setengah babak, dan penampilan terakhirnya sudah lebih dari tiga pekan lalu.

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Apa kata Niko Kovac soal Carney Chukwuemeka sebagai pengganti Konstantelias?

Namun, ia akan menjadi alternatif untuk Konstantelias, seperti yang disampaikan Kovac. "Tentu ada beberapa pemain yang bisa mengisi posisi itu - Carney juga termasuk. Masing-masing memberi sesuatu untuk posisi ini, karena kami tidak bisa mengatakan bahwa kami punya lima pemain yang sama seperti Delias. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Saya melihat ada beberapa pemain." Bagi sang pelatih, Chukwuemeka "memainkan laga terbaiknya di posisi ini dan pada akhirnya di situlah saya melihatnya".

Namun demikian, topik lama itu tetap ada, yang bagi sepakbola Kovac merupakan syarat dasar yang tak bisa ditawar: "Dia harus bekerja pada kebugarannya dan mencapai level itu agar dia bisa mendapatkan menit bermain di Bundesliga." Itu tetap menjadi jalan yang sangat panjang: Chukwuemeka rata-rata bermain 29 menit dalam 55 penampilannya sejauh ini untuk BVB. Hanya 12 kali ia masuk starting XI, dan baru sekali bermain penuh - pada April lalu ketika kalah 1-2 di Hoffenheim. Itu bahkan menjadi kali pertama dalam karier Chukwuemeka ketika ia berada di lapangan saat kick-off maupun peluit akhir.

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Fabio Silva dan Carney Chukwuemeka: Biaya transfer 45 juta euro dengan hasil minim

Hampir 45 juta euro biaya transfer telah diinvestasikan BVB untuk Silva dan Chukwuemeka - dan hasil yang didapat sejauh ini sama sekali tidak sebanding. Absennya Konstantelias memang kini mengubah komposisi personel, tetapi tidak mengubah gambaran dasar Kovac. Bagi Silva, perannya tetap sebagai penantang Guirassy, sementara Chukwuemeka yang terus berkutat dengan cedera harus lebih dulu bugar.

Karena itu, situasi darurat di sisi kiri depan terlihat menjanjikan bagi keduanya hanya sepintas saja. Apakah itu akan segera berubah, tidak lepas dari seberapa lama Borussia harus berimprovisasi di posisi ofensif kiri setengah. Peluangnya besar bahwa Kovac akan menurunkan Inacio di laga piala dan Maximilian Beier pada akhir pekan di liga melawan Hoffenheim.

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