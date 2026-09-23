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AFC Champions League Elite

Tinjauan AFC Champions League Elite

Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

'Tidak ingin bekerja lagi!' - pemain gagal Man City mengaku sebagai 'mata duitan' setelah pindah ke Arab Saudi

Mantan gelandang Manchester City Tijjani Reijnders memberikan penjelasan yang sangat blak-blakan soal kepindahannya ke Arab Saudi pada musim panas ini, dengan mengakui bahwa daya tarik uang yang bisa mengubah hidup menjadi faktor utama. Pemain timnas Belanda itu meninggalkan Etihad Stadium untuk bergabung dengan Al-Qadsiah dalam kesepakatan senilai £52 juta, hanya satu musim setelah tiba di Premier League dari AC Milan.

Manchester CityT. Reijnders
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AFC Champions League Elite, jadwal & hasil

Senin, 14 September
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Gharafa badge
Al-Gharafa
ALG
1
FT
Selasa, 15 September
Jeonbuk Hyundai Motors FC badge
Jeonbuk Hyundai Motors FC
JEO
2
Kashiwa Reysol badge
Kashiwa Reysol
KAR
1
FT
Port FC badge
Port FC
TPF
1
Vissel Kobe badge
Vissel Kobe
KOB
2
FT
Minggu, 11 Oktober
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
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Al-Wasl
ALW
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Al Ahli
AHL
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Tractor
TRA
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Al-Shamal
ALS
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Klasemen

East

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1Kashima Antlers crestKashima Antlers11007163
M
2Gamba Osaka crestGamba Osaka11004133
M
3Shanghai Port crestShanghai Port11006423
M
4Beijing Guoan crestBeijing Guoan11003123
M
5Jeonbuk Hyundai Motors FC crestJeonbuk Hyundai Motors FC11002113
M

West

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1Al-Ain crestAl-Ain11004043
M
2Esteghlal crestEsteghlal11003033
M
3Al Hilal crestAl Hilal11002113
M
4Al Qadsiah crestAl Qadsiah11002113
M
5Neftchi Fargona crestNeftchi Fargona11001013
M
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