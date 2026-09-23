AFC Champions League Elite
Tinjauan AFC Champions League Elite
AFC Champions League Elite, jadwal & hasil
Lainnya
Senin, 14 September
Selasa, 15 September
Klasemen
East
|Pos
|Klub
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|Kashima Antlers
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Gamba Osaka
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|Shanghai Port
|1
|1
|0
|0
|6
|4
|2
|3
|4
|Beijing Guoan
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5
|Jeonbuk Hyundai Motors FC
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
Lainnya
West
|Pos
|Klub
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|Al-Ain
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|Esteghlal
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|Al Hilal
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4
|Al Qadsiah
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5
|Neftchi Fargona
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3