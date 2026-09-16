AFP
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Ange Postecoglou melontarkan pembelaan sengit terhadap Cristiano Ronaldo setelah Al-Nassr dibantai di Liga Champions AFC
Malam yang menghancurkan bagi Al-Nassr
Al-Nassr menelan kekalahan telak 4-0 dari wakil Uni Emirat Arab, Al Ain, pada Selasa. Hasil itu menjadi pukulan pahit bagi juara Liga Pro Saudi tersebut di AFC Champions League Elite (ACL) Elite.
Itu juga menjadi kekalahan terburuk dalam karier Ronaldo sejak tiba di Arab Saudi. Kekalahan besar tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai persiapan tim dan dampak keseluruhan dari penyerang andalan mereka.
Namun, manajer Postecoglou menolak membiarkan kritik itu berlalu begitu saja. Mantan bos Tottenham dan Nottingham Forest itu dengan tegas membela pemain bintangnya dalam konferensi pers panas seusai pertandingan.
- AFP
Postecoglou bentrok dengan pers
Manajer Al-Nassr itu bereaksi dengan marah ketika seorang reporter mempertanyakan kesiapan tim dan menuduh Ronaldo tidak membantu tim. Postecoglou langsung mengambil tanggung jawab atas performa tersebut, tetapi menepis tuduhan yang diarahkan kepada skuadnya.
"Anda bilang kami tidak mempersiapkan diri dengan baik, tetapi Anda ada di sana," kata Postecoglou, seperti dikutip oleh ESPN. "Jadi Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Jujurlah. Itu tanggung jawab saya. Mungkin saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tidak apa-apa. Tapi tolong jangan bicara soal persiapan."
Membela seorang legenda sepakbola
Postecoglou secara khusus dibuat frustrasi oleh klaim bahwa legenda Portugal itu tidak berkontribusi "apa-apa" saat kekalahan telak tersebut. Sang manajer menyoroti catatan gol terbaru sang penyerang meski minim aksi di pramusim.
"Cristiano sudah mencetak tiga gol," ujar sang manajer. "Persiapannya terbatas. Ini bukan soal para pemain. Para pemain memberikan segalanya. Mereka adalah pemain-pemain top, dan mereka punya karakter yang hebat. Tanggung jawab ada pada saya, oke? Tapi Anda tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu tentang seseorang yang masih memberi teladan bagi semua orang.
"Dan Anda harus berhati-hati ketika mengatakan hal-hal seperti itu tentang orang-orang yang telah membangun karier dengan melakukan semua pengorbanan agar tetap bisa bermain. Seperti yang saya katakan, Anda bisa mengkritik saya, tidak masalah. Itu oke. Bukankah dia mencetak gol dalam tiga pertandingan? Bukankah dia punya peluang hari ini?"
- AFP
Bangkit kembali di liga
Al-Nassr kini harus segera bangkit kembali setelah kemunduran memalukan di level kontinental ini. Klub asal Riyadh itu saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Pro Saudi. Mereka masih harus memangkas jarak dari rival sengit Al-Hilal dan Al-Ittihad dalam perburuan gelar.
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