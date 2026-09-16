Al-Nassr menelan kekalahan telak 4-0 dari wakil Uni Emirat Arab, Al Ain, pada Selasa. Hasil itu menjadi pukulan pahit bagi juara Liga Pro Saudi tersebut di AFC Champions League Elite (ACL) Elite.

Itu juga menjadi kekalahan terburuk dalam karier Ronaldo sejak tiba di Arab Saudi. Kekalahan besar tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai persiapan tim dan dampak keseluruhan dari penyerang andalan mereka.

Namun, manajer Postecoglou menolak membiarkan kritik itu berlalu begitu saja. Mantan bos Tottenham dan Nottingham Forest itu dengan tegas membela pemain bintangnya dalam konferensi pers panas seusai pertandingan.