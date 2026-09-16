Setelah kartu merah memalukan, pukulan telak mengancam Al Hilal karena Somerville

Analis wasit Mesir, Mohamed Kamal Reesha, dari surat kabar "Arriyadiyah", memperkirakan absennya winger Al Hilal asal Belanda, Cresencio Summerville, minimal dalam dua pertandingan di Liga Champions Asia Elite, setelah ia menerima kartu merah langsung saat menghadapi Al Gharafa asal Qatar pada Selasa, dalam pekan pembuka turnamen benua tersebut.

Wasit pertandingan mengacungkan kartu merah langsung kepada Summerville pada menit ke-32, karena apa yang disebut Reesha sebagai "perilaku tidak sportif", seraya menegaskan bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan pemain itulah yang akan menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya pada periode mendatang.

Reesha mengatakan sebagai komentar atas insiden pengusiran itu: "Lamanya larangan tampil Summerville ditentukan oleh laporan wasit, dan perilaku tidak sportif itu berbeda-beda, serta hukuman untuk perilaku tidak sportif selalu berupa larangan tampil satu hingga dua pertandingan sesuai regulasi kompetisi yang menjelaskan jenis kesalahan yang dilakukan pemain".

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Berdasarkan kartu merah yang diterimanya melawan Al Gharafa, dipastikan winger Belanda itu absen dari laga Al Hilal berikutnya melawan Al Sadd asal Qatar, yang dijadwalkan digelar pada 13 Oktober dalam ajang pekan kedua turnamen benua, sementara hukuman final akan menentukan posisinya untuk pertandingan setelahnya.

Jika pihak berwenang memutuskan melarang Summerville tampil dalam dua pertandingan, maka absennya juga akan berlanjut hingga laga melawan Al Shamal asal Qatar pada 27 Oktober, dalam pekan ketiga Liga Champions Asia Elite, yang bisa menjadi pukulan bagi Al Hilal di awal perjalanan mereka di kancah benua.

Al Hilal sebelumnya mengawali perjalanan mereka di turnamen ini dengan kemenangan atas Al Gharafa dengan skor 2-1, di mana pemain Portugal Ruben Neves mencetak gol pertama dari titik penalti, dan pemain Serbia Sergej Savic menambahkan gol kedua, sementara Alaeldin Hassan mencetak satu-satunya gol tim Qatar tersebut.