Kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, mencuri perhatian pada malam kemenangan 2-1 atas Al Gharafa dari Qatar, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam, di awal perjalanan mereka pada ajang Liga Champions Asia Elite.

Meski hasil dan penampilan di lapangan begitu penting, satu momen justru mencuri perhatian setelah Nasser Al Dawsari ditarik keluar dari pertandingan, karena momen tersebut menghadirkan gambaran yang mencerminkan banyak hal tentang kepribadian para pemain Al Hilal dan jiwa kebersamaan di dalam tim.

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Usai Nasser Al Dawsari digantikan, sang pemain meninggalkan ban kapten di dalam lapangan, lalu pemain asal Portugal Ruben Neves menghampirinya untuk memberikannya kepada Yassine Bounou asal Maroko, mengingat ia adalah salah satu pemimpin paling menonjol di tim sekaligus yang paling berpengalaman.

Namun kejutan justru datang dari Bounou sendiri, yang menolak mengenakan ban kapten, dalam sebuah momen yang menuai kekaguman para suporter yang hadir, setelah ia bersikeras agar Neves yang mengenakannya sebagai gantinya.

Bounou tidak memperlakukan ban kapten sebagai keistimewaan pribadi, melainkan menunjuk ke arah Neves dan memintanya untuk mengenakannya, dalam momen mencolok yang menegaskan bahwa kiper asal Maroko itu lebih peduli pada jiwa kebersamaan tim daripada penampilan individu.

Begitu momen tersebut muncul di layar stadion, suporter Al Hilal menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorakan penghormatan, sebagai bentuk apresiasi yang jelas terhadap sikap yang ditunjukkan kiper asal Maroko itu, terlebih momen tersebut hadir di saat Bounou sebenarnya bisa saja menerima ban kapten tanpa perdebatan apa pun.

Beberapa menit setelah Nasser Al Dawsari ditarik keluar pun berubah menjadi salah satu momen pertandingan yang paling banyak diperbincangkan, setelah Bounou menunjukkan kerendahan hati dan sikap tidak mementingkan diri sendiri, serta lebih memilih agar ban kapten tetap berada di lengan Neves ketimbang berpindah kepadanya.

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Momen itu bukan sekadar pertukaran ban kapten, melainkan membawa pesan yang jelas tentang sifat hubungan di dalam ruang ganti Al Hilal, di tengah keberadaan sejumlah bintang dengan pengalaman dan kepribadian besar.

Bounou, yang hadir dalam pertandingan itu untuk menjaga gawang Al Hilal, kali ini mencuri perhatian bukan lewat penyelamatan, melainkan setelah ia menghadirkan momen humanis yang menuai apresiasi dari para suporter yang langsung merayakannya.