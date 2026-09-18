Klub Al Hilal asal Arab Saudi memutuskan untuk menunggu sebelum menentukan sikapnya terkait sanksi kepada pemain Belandanya, Crysencio Summerville, menyusul peristiwa yang terjadi dalam laga tim menghadapi Al Gharafa asal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Al Gharafa pada Selasa lalu, dalam babak pertama turnamen, dalam pertandingan yang diwarnai bentrokan sengit antara Summerville dan salah satu pemain tim Qatar tersebut, yang berakhir dengan diberikannya kartu merah kepada winger asal Belanda itu.

Insiden bermula pada menit ke-33, ketika Abdulrahman Fayez, pemain Al Gharafa, terlibat bentrokan tanpa bola dengan Summerville, yang membuat pemain Al Hilal itu bereaksi dengan sangat emosional, sebelum akhirnya mendorong lawannya dengan keras hingga ke luar batas lapangan.

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Ketegangan situasi meningkat setelah winger Al Gharafa, Ismael Bennacer, turun tangan dengan menarik rambut Summerville, sehingga insiden itu berubah menjadi bentrokan besar yang melibatkan sejumlah pemain kedua tim, di samping beberapa personel yang berada di bangku cadangan.

Wasit pertandingan mengeluarkan kartu merah kepada pemain Belanda Crysencio Summerville dan Ismael Bennacer, sebelum suasana kembali tenang dan laga dilanjutkan.

Jurnalis Arab Saudi Abdulrahman Abaoud menegaskan, dalam kemunculannya di program "Doreena Ghair", bahwa manajemen Al Hilal menunggu laporan terperinci mengenai pertandingan dari wasit laga dan Konfederasi Sepak Bola Asia, guna meninjau seluruh kejadian yang terjadi dalam pertandingan.

Abaoud menjelaskan bahwa manajemen Al Hilal juga akan menyaksikan cuplikan tambahan terkait kasus pengusiran Summerville, sebagai persiapan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai sanksi, seraya menyebutkan kemungkinan penerapan denda internal yang mencapai pemotongan 50% dari gaji pemain, apabila terbukti melakukan pelanggaran, serupa dengan sanksi yang sebelumnya pernah dikenakan kepada bek asal Senegal Kalidou Koulibaly.

Summerville, yang berusia 24 tahun, sebelumnya bergabung dengan Al Hilal dari klub Inggris West Ham pada masa bursa transfer musim panas lalu, dalam transaksi senilai 64,50 juta euro.







