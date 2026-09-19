Dewan direksi klub Zamalek, yang dipimpin oleh Hussein Labib, mengumumkan tercapainya kesepakatan akhir terkait kepindahan pemain Brasil, Juan Alvina Bezerra, ke skuad Shabab Al-Ahli Uni Emirat Arab, sehingga mengakhiri perjalanan sang pemain bersama tim putih hanya setelah satu musim di dalam benteng putih tersebut.

Bezerra sebelumnya absen dari periode persiapan Zamalek, dan juga menjauh dari laga-laga tim, setelah menunjukkan keinginannya untuk hengkang selama periode bursa transfer musim panas saat ini, yang menyebabkan posisinya di klub menjadi rumit pada awal musim baru.

Pemain asal Brasil itu kembali ke Kairo Sabtu lalu, setelah sekian lama absen dari latihan Zamalek, di tengah keteguhannya untuk menjalani petualangan baru di luar klub, sebelum negosiasi dengan Shabab Al-Ahli mengambil arah final selama beberapa hari terakhir.

Zamalek sebelumnya telah menyetujui keberangkatan Bezerra ke Uni Emirat Arab untuk menjalani tes medis, sebagai persiapan untuk menuntaskan proses kepindahannya ke Shabab Al-Ahli, sebelum klub putih itu secara resmi mengumumkan pada hari Sabtu ini bahwa kesepakatan telah rampung.

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Zamalek menyatakan dalam pernyataan resmi: "Dewan direksi klub Zamalek yang dipimpin oleh Hussein Labib mengumumkan tercapainya kesepakatan terkait kepindahan pemain Brasil, Juan Bezerra, ke klub Shabab Al-Ahli Dubai Uni Emirat Arab, setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan Zamalek saat memulai negosiasi pada periode bursa transfer musim panas tahun ini".

Bezerra tampil dalam 44 pertandingan bersama Zamalek sepanjang musim lalu di berbagai kompetisi, mencetak 8 gol, di samping menciptakan 12 gol untuk rekan-rekannya, sehingga menampilkan performa yang mencolok selama musim pertamanya bersama tim.

Pemain Brasil itu berkontribusi lewat gol dan assist-nya dalam perjalanan Zamalek di berbagai kompetisi, sebelum petualangannya berakhir dengan cepat karena keinginannya untuk hengkang. Bezerra meraih gelar Liga Utama Mesir bersama Zamalek pada musim lalu, sehingga menorehkan gelar pertamanya dengan seragam klub putih tersebut.









Di sisi lain, akun resmi Shabab Al-Ahli menulis: "Mereka mencari tanggal pengumuman.. Dubai adalah jawabannya".











