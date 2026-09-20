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Pemain Mesir, Maroko, dan bintang Al Hilal dalam susunan pemain terbaik pekan pertama Liga Elite Asia

Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
Al-Ain vs Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
R. Rabia
H. Rahimi
R. Neves
Arab Saudi
Qatar
Uni Emirat Arab
Mesir
Maroko
Portugal

Bintang-bintang pembuka fase liga di Liga Champions

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada hari Minggu ini mengumumkan susunan pemain resmi untuk pekan pertama fase liga di Liga Champions Elite Asia.

Susunan pemain tersebut memuat dua pemain Arab dari klub Al Ain asal Uni Emirat Arab: pemain Mesir Rami Rabia dan pemain Maroko Hussein Rahimi, setelah keduanya memberikan kontribusi efektif dalam kemenangan besar atas Al Nassr Saudi dengan skor empat gol tanpa balas.

Rabia menjadi salah satu faktor kekokohan pertahanan Al Ain menghadapi Al Nassr, sementara Hussein Rahimi mencetak dua gol, berbanding satu gol dari saudaranya Soufiane, dan Giakoumakis menyempurnakan empat gol ke gawang lawan.

Klub Al Hilal Saudi juga memesan tempat dalam susunan pemain pekan pertama melalui bintangnya yang bersinar, pemain Portugal Ruben Neves, yang mencetak gol dari titik penalti dalam kemenangan 2-1 atas Al Gharafa Qatar.

Berikut susunan pemain pekan pertama fase liga di Liga Champions Elite Asia 2026-2027: 

Penjaga gawang: Vladimir Nazarov (Bakhtakor).

Pertahanan: Kofi Kwao (Neftchi), Rami Rabia (Al Ain), Jang Hyun-soo (Al Gharafa), Lee Myung-jae (Daejeon Citizen).

Lini tengah: Hussein Rahimi (Al Ain), Takashi Usami (Gamba Osaka), Ruben Neves (Al Hilal), Prince Ampem (Shanghai Port).

Lini depan: Aleksandar Cavric (Kashima Antlers), Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi).



Dalam klasemen tim-tim Asia Barat, klub Al Ain asal Uni Emirat Arab (3 poin) memuncaki klasemen usai pekan pertama dengan keunggulan selisih gol atas Esteghlal Teheran, Al Hilal Saudi, Al Qadsiah Saudi, Neftchi Tajikistan, dan Shabab Al Ahli Dubai asal Uni Emirat Arab.

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