AFC Champions League Elite
Tinjauan AFC Champions League Elite
AFC Champions League Elite, jadwal & hasil
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Jumat, 17 April
Minggu, 19 April
Senin, 20 April
Jumat, 24 April
Klasemen
East
|Pos
|Klub
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|Machida Zelvia
|8
|5
|2
|1
|15
|7
|8
|17
|2
|Vissel Kobe
|8
|5
|1
|2
|14
|7
|7
|16
|3
|Sanfrecce Hiroshima
|8
|4
|3
|1
|10
|6
|4
|15
|4
|Buriram United
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14
|5
|Melbourne City FC
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|2
|14
Lainnya
West
|Pos
|Klub
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|Al Hilal
|8
|7
|1
|0
|17
|6
|11
|22
|2
|Al Ahli
|8
|5
|2
|1
|21
|9
|12
|17
|3
|Tractor
|8
|5
|2
|1
|12
|4
|8
|17
|4
|Al Ittihad
|8
|5
|0
|3
|22
|9
|13
|15
|5
|Al-Wahda
|8
|4
|2
|2
|11
|7
|4
|14