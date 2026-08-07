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AFC Champions League Elite

Tinjauan AFC Champions League Elite

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AFC Champions League Elite, jadwal & hasil

Kamis, 16 April
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Johor Darul Ta'zim badge
Johor Darul Ta'zim
JDT
1
FT
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FT
Jumat, 17 April
Buriram United badge
Buriram United
BUN
2
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
FT
Minggu, 19 April
Vissel Kobe badge
Vissel Kobe
KOB
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
FT
Senin, 20 April
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
0
FT
Jumat, 24 April
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
0
FT
Lainnya

Klasemen

East

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1Machida Zelvia crestMachida Zelvia8521157817
M
M
M
M
K
2Vissel Kobe crestVissel Kobe8512147716
K
M
S
M
M
3Sanfrecce Hiroshima crestSanfrecce Hiroshima8431106415
S
M
M
S
M
4Buriram United crestBuriram United8422108214
M
M
S
S
M
5Melbourne City FC crestMelbourne City FC842297214
S
M
S
M
M

West

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1Al Hilal crestAl Hilal87101761122
M
S
M
M
M
2Al Ahli crestAl Ahli85212191217
M
S
M
K
M
3Tractor crestTractor8521124817
M
K
M
M
M
4Al Ittihad crestAl Ittihad85032291315
M
M
M
K
M
5Al-Wahda crestAl-Wahda8422117414
K
S
K
M
M
Lainnya

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