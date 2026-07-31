Tanpa presiden, tanpa pelatih, tanpa pemimpin: Apakah musim Al-Ahli Saudi berakhir sebelum dimulai?

Semuanya bermula dari Khalid al-Ghamdi, mantan presiden klub, yang tetap memimpin urusan administratif "Ar-Raqi" selama tiga tahun terakhir, tepatnya sejak menjabat pada 2023.

Al-Ghamdi secara mengejutkan memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan tidak melanjutkan kiprahnya di Al-Ahli, demi mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menggantikan Yasser al-Misehal yang mengundurkan diri setelah timnas tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Memang benar bahwa Al-Ghamdi bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan tim sepak bola, tetapi pada akhirnya dia berada di puncak lembaga nirlaba tersebut dan memiliki peran besar dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan tim.

Sejak kepergian Khalid al-Ghamdi, tugas tersebut belum diserahkan kepada presiden baru hingga saat ini, dengan adanya sejumlah laporan yang menegaskan bahwa Ahmed asy-Syinqithi, wakil presiden dan ketua komite eksekutif, adalah sosok yang akan mengemban tugas itu pada periode mendatang.