Tiga penolakan mengancam Al Ahli Saudi dengan musim penuh bencana yang layak dilupakan, yang bisa saja berakhir cepat bahkan sebelum dimulai, kecuali segala sesuatunya dibenahi dalam beberapa hari mendatang.
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Tanpa presiden, tanpa pelatih, tanpa pemimpin: Apakah musim Al-Ahli Saudi berakhir sebelum dimulai?
Tidak ada presiden
Semuanya bermula dari Khalid al-Ghamdi, mantan presiden klub, yang tetap memimpin urusan administratif "Ar-Raqi" selama tiga tahun terakhir, tepatnya sejak menjabat pada 2023.
Al-Ghamdi secara mengejutkan memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan tidak melanjutkan kiprahnya di Al-Ahli, demi mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menggantikan Yasser al-Misehal yang mengundurkan diri setelah timnas tersingkir dari Piala Dunia 2026.
Memang benar bahwa Al-Ghamdi bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan tim sepak bola, tetapi pada akhirnya dia berada di puncak lembaga nirlaba tersebut dan memiliki peran besar dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan tim.
Sejak kepergian Khalid al-Ghamdi, tugas tersebut belum diserahkan kepada presiden baru hingga saat ini, dengan adanya sejumlah laporan yang menegaskan bahwa Ahmed asy-Syinqithi, wakil presiden dan ketua komite eksekutif, adalah sosok yang akan mengemban tugas itu pada periode mendatang.
Tanpa pelatih
Sementara para pendukung menanti untuk mengetahui sosok presiden baru yang akan menggantikan Khalid Al-Ghamdi, mereka mendapati diri terpaksa menunggu untuk mengenal pelatih baru juga, hanya dua pekan sebelum dimulainya Liga Arab Saudi.
Hal itu terjadi setelah pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, direktur teknik tim Al-Ahli, mengejutkan semua orang dengan keputusannya meninggalkan jabatannya, meski masih tersisa satu musim dalam kontraknya, demi menukangi Newcastle United musim depan, menggantikan Eddie Howe.
Kepergian Jaissle menjadi pukulan besar bagi seluruh rencana Al-Ahli di musim baru, terlebih karena ia telah memimpin jajaran teknik tim selama 3 tahun penuh, tepatnya sejak penunjukannya pada 2023, menggantikan pelatih asal Afrika Selatan, Pitso Mosimane.
Jaissle menciptakan identitas khusus bagi tim Arab Saudi itu, yang membedakan Al-Ahli dari seluruh pesaing, dan ia terus mengembangkan identitas tersebut melalui rekrutan yang didatangkan klub pada bursa transfer musim panas berdasarkan filosofinya.
Dengan kepergiannya, Al-Ahli kini harus segera menemukan pelatih baru, dua pekan sebelum dimulainya liga, dengan upaya agar pelatih baru tersebut memiliki gagasan yang dekat dengan Jaissle, sehingga bentuk permainan tim tidak terpengaruh secara mencolok.
Sejumlah nama muncul sebagai kandidat untuk menggantikan pelatih asal Jerman itu saat ini, seperti pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez, pelatih asal Belanda Arne Slot, serta trio asal Portugal Vitor Pereira, Nuno Santo, dan Sergio Conceicao.
Tidak ada pemimpin
Masalah kepergian pelatih secara mendadak adalah masalah terbesar yang bisa dihadapi sebuah tim dua pekan sebelum musim dimulai, namun keberadaan para pemimpin sejati bisa membantu meredakan ketajaman krisis tersebut.
Akan tetapi, sebelum pergi, Jaissle memutuskan untuk lebih dulu menyingkirkan 2 pemimpin paling menonjol di tim, yaitu winger asal Aljazair Riyad Mahrez dan gelandang asal Pantai Gading Franck Kessié.
Kepergian duo tersebut mungkin tidak akan terlalu terlihat dampak teknisnya, terutama setelah kedatangan dua pengganti sekelas Francisco Trincao dan Eduard Spertsyan, namun masalah terbesar akan terletak pada hilangnya kepemimpinan istimewa yang dimiliki keduanya.
Kessié secara khusus memiliki kualitas kepemimpinan yang ia peroleh dari bermain untuk klub-klub sekelas Milan dan Barcelona, begitu pula Mahrez yang menghabiskan bertahun-tahun di Liga Primer Inggris bersama Leicester City dan Manchester City.
Memang benar bahwa Al Ahli memiliki pemain-pemain berkualitas di skuadnya seperti Edouard Mendy, Merih Demiral, Roger Ibañez, dan Ali Majrashi, namun keberadaan Kessié dan Mahrez juga akan sangat membantu dalam merapikan tim dan menghindari sebagian dampak sampingan dari kepergian Jaissle.
Musim yang bencana?
Ketiga penolakan ini jelas mengancam musim baru Al Ahli, setelah mereka melalui dua musim istimewa, di mana mereka meraih gelar Liga Champions Elite Asia sebanyak dua kali, serta Piala Super Saudi setelah absen selama 9 tahun.
Ambisi terbesar para pendukung Al Ahli di musim baru adalah meraih gelar Liga Roshn Saudi setelah absen selama 10 tahun penuh, sekaligus mempertahankan gelar favorit mereka di ajang Elite Asia, serta bersaing memperebutkan gelar-gelar lokal.
Namun, "Al Raqi" kini mendapati dirinya menghadapi mimpi buruk yang menakutkan, yang bisa saja menghalangi mereka bukan hanya dari meraih gelar Liga Roshn, tetapi juga dari persaingan memperebutkan seluruh gelar pada musim mendatang.
Selain Liga Saudi dan Liga Champions Elite Asia, Al Ahli akan bersaing di musim baru untuk memperebutkan Piala Penjaga Dua Tanah Suci, Piala Super Saudi, dan Piala Dunia Antarklub.
Melalui turnamen Piala Dunia Antarklub secara khusus, Al Ahli sebenarnya bisa saja bersaing untuk memperebutkan 3 gelar, yaitu Piala Afrika, Asia, dan Pasifik, Piala Challenge, di samping gelar turnamen itu sendiri apabila berhasil mencapai laga final.
Para pendukung Al Ahli berharap klub dapat segera mengatasi krisis-krisis tersebut, demi bersaing memperebutkan gelar pada musim mendatang, dan agar perjalanan istimewa yang dimulai oleh pelatih asal Jerman Matthias Jaissle selama tiga tahun terakhir tidak terhenti.
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