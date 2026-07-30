Terpanjang dan Paling Berpengaruh: Bagaimana Yaisle Mengembalikan Kejayaan Al Ahly dalam 3 Tahun?

Namun, ini bukan hanya soal angka. Angka-angka tersebut hanyalah sarana yang digunakan pelatih asal Jerman itu untuk menempatkan Al Ahli tidak hanya di puncak sepak bola Arab Saudi, tetapi juga di puncak Benua Asia.

Benar bahwa Al Ahli tidak memenangi liga bersama Jaissle, tetapi mereka mengalami peningkatan dari meraih posisi ketiga tanpa persaingan berarti di musim pertamanya, menjadi meraih posisi yang sama setelah persaingan sengit dengan Al Hilal dan Al Nassr pada musim lalu.

Al Ahli juga tidak memenangi Piala Pelayan Dua Kota Suci, tetapi mereka melewati bencana tersingkir dari babak 32 besar pada musim pertama, yang nyaris menjatuhkan Jaissle sendiri, hingga mencapai semifinal edisi lalu, dan hanya tersingkir lewat adu penalti melawan Al Hilal.

Sebaliknya, Jaissle membawa Al Ahli kembali ke podium juara domestik, melalui Piala Super Arab Saudi 2025, yang kembali setelah absen selama 9 tahun, setelah mengalahkan Al Qadsiah di semifinal, kemudian Al Nassr di partai final.

Adapun pencapaian terbesar Jaissle adalah membawa Al Ahli meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada 2025, setelah perjalanan yang sulit, di mana ia menyingkirkan rival tradisional Al Hilal di semifinal.

Pelatih asal Jerman itu tidak berpuas diri dengan pencapaian tersebut, karena ia membawa Al Ahli meraih gelar itu lagi pada musim lalu, sehingga bersamanya mereka meraih dua kali gelar yang belum pernah mereka dapatkan sepanjang sejarah panjang mereka.