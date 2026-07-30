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Al Hilal v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Terpanjang dan Paling Berpengaruh: Bagaimana Yaisle Mengembalikan Kejayaan Al Ahly dalam 3 Tahun?

FEATURES
Al Ahli
M. Jaissle
Saudi Pro League
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Jerman

Pelatih asal Jerman itu telah menorehkan sejarah yang tak akan bisa terhapus

3 tahun bersejarah yang dijalani suporter Al Ahli Arab Saudi bersama pelatih Jermannya, Matthias Jaissle, di mana mereka merasakan kegembiraan yang belum pernah mereka kenal sepanjang sejarahnya, namun kini mereka merasakan kepedihan setelah perpisahan.

Sejumlah laporan media telah memastikan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, pada hari Kamis ini, demi menukangi tim Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan mantan pelatihnya, Eddie Howe.

  • Angka-angka istimewa

    Yaisle mulai menangani Al-Ahli pada musim panas 2023, menggantikan pelatih asal Afrika Selatan Pitso Mosimane, setelah tim kembali ke Liga Roshn Saudi menyusul promosi dari Liga Yelo kasta pertama.

    Selama periode tersebut, Yaisle memimpin Al-Ahli dalam 138 pertandingan resmi, meraih kemenangan pada 92 di antaranya dengan persentase 66,6%, sebuah angka yang sangat tinggi, berbanding 21 hasil imbang, sementara mengalami kekalahan dalam 25 pertandingan.

    Sepanjang 138 pertandingan tersebut, para pemain Al-Ahli mencetak 307 gol dengan rata-rata 2,2 gol per pertandingan, sebuah rata-rata yang juga sangat tinggi, sementara gawang tim kebobolan 149 gol dengan rata-rata sedikit lebih dari satu gol per pertandingan.

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  • Dari Yellow ke Puncak Asia

    Namun, ini bukan hanya soal angka. Angka-angka tersebut hanyalah sarana yang digunakan pelatih asal Jerman itu untuk menempatkan Al Ahli tidak hanya di puncak sepak bola Arab Saudi, tetapi juga di puncak Benua Asia.

    Benar bahwa Al Ahli tidak memenangi liga bersama Jaissle, tetapi mereka mengalami peningkatan dari meraih posisi ketiga tanpa persaingan berarti di musim pertamanya, menjadi meraih posisi yang sama setelah persaingan sengit dengan Al Hilal dan Al Nassr pada musim lalu.

    Al Ahli juga tidak memenangi Piala Pelayan Dua Kota Suci, tetapi mereka melewati bencana tersingkir dari babak 32 besar pada musim pertama, yang nyaris menjatuhkan Jaissle sendiri, hingga mencapai semifinal edisi lalu, dan hanya tersingkir lewat adu penalti melawan Al Hilal.

    Sebaliknya, Jaissle membawa Al Ahli kembali ke podium juara domestik, melalui Piala Super Arab Saudi 2025, yang kembali setelah absen selama 9 tahun, setelah mengalahkan Al Qadsiah di semifinal, kemudian Al Nassr di partai final.

    Adapun pencapaian terbesar Jaissle adalah membawa Al Ahli meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada 2025, setelah perjalanan yang sulit, di mana ia menyingkirkan rival tradisional Al Hilal di semifinal.

    Pelatih asal Jerman itu tidak berpuas diri dengan pencapaian tersebut, karena ia membawa Al Ahli meraih gelar itu lagi pada musim lalu, sehingga bersamanya mereka meraih dua kali gelar yang belum pernah mereka dapatkan sepanjang sejarah panjang mereka.

  • Identitas Al Ahly, Lebih dari Sekadar Angka

    Apa yang diciptakan Jaissle bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil kerja keras yang membuatnya berhasil membentuk identitas khusus yang jelas bagi tim Al Ahli, yang bisa dikenali oleh siapa saja yang menyaksikan pertandingan tim.

    Pelatih asal Jerman itu menciptakan tim yang menakutkan dalam proses pressing balik, hingga menjadi rujukan yang dijadikan contoh oleh semua orang tentang cara melakukannya.

    Yang lebih indah dari itu, seiring para pesaing memahami metode tersebut dan berupaya memanfaatkan celah-celahnya, Jaissle mulai melakukan sejumlah penyesuaian agar lebih sesuai dengan kondisi tim, terutama pada musim lalu.

    Membentuk identitas bukanlah perkara mudah, tetapi Jaissle memiliki kunci-kunci keberhasilannya, yang pertama adalah bekerja untuk menjaga stabilitas tim, melalui skuad tertentu yang mengalami perubahan kecil pada awal setiap musim.

    Sepanjang tiga musimnya bersama Al Ahli, Jaissle mempertahankan 5 pemain asing di atas usia tertentu, yaitu Edouard Mendy, Roger Ibanez, Merih Demiral, Franck Kessie, dan Riyad Mahrez.

    Bahkan Jaissle memasuki musim keduanya bersama Al Ahli dengan 7 pemain asing dari musim sebelumnya, setelah kepergian winger Prancis Allan Saint-Maximin dan mendatangkan penyerang Inggris Ivan Toney, sebelum bergabungnya winger Brasil Galeno pada pertengahan musim.

    Musim ketiga Jaissle juga dilalui Al Ahli dengan 7 pemain asing dari musim sebelumnya, setelah kepergian gelandang Spanyol Gabri Veiga dan mendatangkan pemain Prancis Enzo Millot sebagai penggantinya.

    Stabilitas yang diciptakan Jaissle di Al Ahli ini membantu terbentuknya identitas yang jelas bagi tim, yang tercermin pada penampilan yang mereka tunjukkan, hasil yang mereka raih, dan gelar-gelar yang mereka tambahkan ke koleksi trofinya.

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  • Yang Terlama dalam Sejarah Al Ahly

    Tidak diragukan lagi bahwa pencapaian-pencapaian ini mendorong manajemen Al-Ahli untuk mendukung dan menopang Jaissle, setelah sebelumnya nyaris memberhentikannya di pertengahan musim 2024-2025, sesuatu yang menjadikannya pelatih dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah "Al-Raqi".

    Menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" Arab Saudi, Jaissle adalah pelatih yang paling lama bertahan di kursi kepelatihan Al-Ahli dalam satu periode kepelatihan sepanjang sejarah, dengan total 1098 hari, antara 2023 dan 2026.

    Pelatih asal Jerman itu mengungguli koleganya asal Swiss, Christian Gross, yang melatih Al-Ahli antara 2014 dan 2016, selama 730 hari, dan juga meraih 3 gelar bersamanya, yaitu Liga, Piala Raja, dan Piala Putra Mahkota.

    Adapun peringkat ketiga menjadi milik pelatih asal Ceko, Karel Jarolím, yang melatih Al-Ahli antara tahun 2011 dan 2013, selama 574 hari, dan hanya meraih satu gelar saja selama periode itu, yaitu Piala Pelayan Dua Kota Suci.

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