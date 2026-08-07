Cara membeli tiket Al Ahli Saudi FC 2026/27: harga Saudi Pro League, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai juara AFC Champions League Elite dua musim beruntun di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic, yang ditunjuk pekan ini setelah kepergian mengejutkan Matthias Jaissle untuk menjadi manajer Newcastle United. Dikenal dengan sebutan 'Al-Malaki' (Sang Bangsawan), Al-Ahli tetap menjadi salah satu daya tarik terbesar sepak bola Arab Saudi, dengan rata-rata kehadiran penonton di kandang mereka di Jeddah mencapai level tertinggi dalam 10 tahun. Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket yang Anda butuhkan, termasuk cara membeli dan berapa harganya.

Jadwal Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Saudi Pro League merilis kalender 34 pekannya secara bertahap, bukan sekaligus, dan saat ini baru enam matchweek pertama yang memiliki tanggal dan waktu kick-off yang telah dikonfirmasi. Di bawah ini adalah setiap jadwal Al-Ahli yang telah dikonfirmasi sejauh ini; putaran berikutnya akan ditambahkan ketika SPL merilisnya.

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket Kam 13 Agu 2026, 23.00 Al Diriyah vs Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sen 17 Agu 2026, 18.00 Al Anwar vs Al Ahli Tandang (venue menyusul) King's Cup, Putaran 1 Tiket Sab 22 Agu 2026, 23.00 Al Ahli vs Abha King Abdullah Sports City (Kandang) Saudi Pro League Tiket Sab 29 Agu 2026, 21.05 Al Kholood vs Al Ahli Al Hazem Club Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sel 1 Sep 2026, 23.00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 3 Tiket Jum 4 Sep 2026, 23.00 Al Ahli vs Al Riyadh King Abdullah Sports City (Kandang) Saudi Pro League Tiket Sel 8 Sep 2026, 23.00 Al Qadsiah vs Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Akan dikonfirmasi — Putaran 15 Al Ittihad vs Al Ahli (Derbi Jeddah, leg pertama) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Tandang) Saudi Pro League, Putaran 15 Tiket Akan dikonfirmasi — Putaran 20 Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City (Kandang) Saudi Pro League, Putaran 20 Tiket Akan dikonfirmasi — Putaran 32 Al Ahli vs Al Ittihad (Derbi Jeddah, leg kedua) King Abdullah Sports City (Kandang) Saudi Pro League, Putaran 32 Tiket

SPL telah mengonfirmasi putaran untuk setiap laga derbi Al-Ahli sepanjang musim penuh, tetapi tanggal pasti di kalender hanya dipublikasikan secara bertahap beberapa pekan sebelumnya, sehingga putaran yang ditandai akan dikonfirmasi di atas akan mendapatkan tanggal pasti dan waktu kick-off mendekati waktunya. Al-Ahli juga menuntaskan persiapan dengan tujuh laga pramusim persahabatan, termasuk kemenangan besar atas Saalfelden dari Austria dan hasil imbang melawan Rio Ave dari Portugal serta Fulham dari Inggris, sebelum musim kompetitif dimulai. Di luar jadwal di atas, klub juga akan memulai upaya mempertahankan gelar AFC Champions League Elite dan kampanye Saudi Super Cup mereka, dengan semifinal dijadwalkan pada akhir November dan diikuti empat tim teratas dari 2025/26, yakni Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli, dan Al-Qadsiah, pada paruh akhir musim, sementara lawan dan tanggal pertandingan akan dikonfirmasi mendekati tiap putaran.

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ahli Saudi FC?

Untuk mengamankan tempat Anda di laga kandang Al Ahli, metode utama dan paling andal adalah platform tiket resmi Saudi Pro League (SPL) atau aplikasi tiket khusus klub, WeBook.

Tiket untuk pertandingan Al Ahli biasanya dirilis 7 hingga 10 hari sebelum hari pertandingan. Karena Al Ahli memiliki salah satu rata-rata kehadiran penonton tertinggi di liga, tiket untuk laga-laga besar, terutama Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad atau pertandingan kontra Al-Nassr dan Al-Hilal, cenderung habis dalam hitungan jam setelah dirilis.

Meski keanggotaan klub tidak sepenuhnya wajib untuk akses umum, Al Ahli menawarkan tingkatan keanggotaan 'Raqi' yang memberi penggemar jendela pemesanan prioritas, memastikan mereka mendapat pilihan pertama untuk kursi terbaik di King Abdullah Sports City.

Bagi mereka yang melewatkan penjualan awal, pasar sekunder seperti Ticombo sering kali menyediakan stok untuk pertandingan yang sudah habis terjual, dengan harga mulai serendah SAR 200 untuk laga liga standar.

Berapa harga tiket Al-Ahli Saudi FC?

Harga tiket Al-Ahli bervariasi tergantung pertandingan, kategori tempat duduk, dan permintaan. Opsi tempat duduk premium dibanderol lebih tinggi, sedangkan tiket akses umum lebih terjangkau.

Akses Umum: biasanya berada di kisaran SAR 30 hingga SAR 90 .

biasanya berada di kisaran . Kategori Gold & Silver: pemandangan premium dari sisi lapangan biasanya berharga antara SAR 250 dan SAR 600 .

pemandangan premium dari sisi lapangan biasanya berharga antara . VIP & VVIP Hospitality: untuk pengalaman elite, termasuk akses lounge dan katering, harga bisa melebihi SAR 1.500.

Pantau situs resmi liga untuk informasi tiket tambahan, termasuk ketersediaan dan harga. Harga dapat berfluktuasi di pasar sekunder seperti Ticombo berdasarkan permintaan, terutama selama pekan-pekan penentuan di akhir musim.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ahli Saudi FC pada 2026/27?

Al-Ahli memasuki musim baru sebagai salah satu kekuatan sejati "Big Four" Saudi Pro League, bersama rival sesama Jeddah Al-Ittihad serta raksasa Riyadh Al-Hilal dan Al-Nassr. Sejak langsung kembali usai degradasi pada 2022, klub ini terus berkembang lewat serangkaian penunjukan ambisius, dan kini berstatus juara bertahan AFC Champions League Elite dua musim beruntun setelah mengalahkan Kawasaki Frontale pada 2024/25 dan sukses mempertahankan gelar pada 2025/26.

Musim panas ini membawa perubahan besar. Matthias Jaissle, yang menjadi otak di balik dua kejayaan kontinental itu, pergi untuk menjadi pelatih kepala Newcastle United, dengan klub bergerak cepat menunjuk Marino Pusic, yang sebelumnya menangani Shakhtar Donetsk dan klub UEA Al Jazira, dengan kontrak hingga 2028. Ada pula perombakan skuad yang signifikan: kontrak Riyad Mahrez diputus pada Juli 2026 setelah ia mengumumkan pensiun dari tim nasional Aljazair, lalu Al-Ahli merespons dengan memecahkan rekor transfer mereka untuk merekrut playmaker Krasnodar Eduard Spertsyan dan mendatangkan winger Portugal Francisco Trincão dalam kesepakatan senilai €85 juta.

Ivan Toney tetap menjadi titik fokus serangan setelah memenangkan Sepatu Emas 2025/26, sementara tulang punggung tim, termasuk Roger Ibañez dan penjaga gawang Edouard Mendy, memberikan fondasi pertahanan yang solid untuk dibangun oleh Pusic.

Sejarah King Abdullah Sports City

King Abdullah Sports City, yang dikenal sebagai 'The Jewel', adalah stadion multifungsi dan kota olahraga yang terletak 30 km di utara Jeddah. Venue ini dibangun untuk memberi kota pesisir tersebut sebuah arena sepak bola kelas dunia, menggantikan Prince Abdullah Al Faisal Stadium yang lebih kecil dan sebagian besar tidak beratap, yang sebelumnya menjadi markas klub-klub Jeddah.

Stadion itu dibuka pada 2014 dan merupakan yang terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Stadium di Riyadh, dengan kapasitas lebih dari 60.000. Al-Ahli berbagi stadion ini dengan sesama klub Saudi Pro League, Al-Ittihad.

Selain sepak bola, venue ini pernah menjadi tuan rumah Greatest Royal Rumble milik WWE pada 2018, duel ulang Usyk vs Joshua bertajuk 'Rage on the Red Sea' pada Agustus 2022, dan yang terbaru, Final Piala Super Spanyol 2026 antara Barcelona dan Real Madrid pada 11 Januari.